Dünyanın en iyi tren yolculukları hangisi?

Bu tren gezileri, Avrupa rotalarından Hindistan ve Avustralya gibi daha uzak noktalara kadar sizlere harika bir deneyim yaratacak! 2023 yılında en trend olan 7 lüks tren yolculuk listesini Gül Erçetingöz Gecce Mekan Life Style okuyucuları için bir araya getirdi! Dünyanın en iyi 7 treni ile 7 lüks rota yolculuğu yazısı...

Bu Lüks Trenler Sırf Yemek Vagonları İçin Rezerve Edilmeye Değer

Bu trenlerdeki yemekler, Michelin yıldızlı herhangi bir restorana rakip olabilirler.

Lüks konaklamalardan ısmarlama manzaralı rotalara, gösterişli iç mekanlara ve günün her saati hizmete kadar, lüks trenler oldukça görkemli bir seyahat sağlar. Ayrıca oldukça görkemli yemek deneyimlerini de sizlere yaşatırlar. Bu lüks trenle İster Avrupa'yı geçiyor ister Afrika'yı katediyor olsunlar, bir dizi üst düzey konvoy, yemeklerden restoran ve peynir arabalarına kadar, yolculuklarınızda bir gurur kaynağı haline geliyor.

Yemek vagonlarının ana etkinlik olduğu en dikkat çekici trenlerden 7 tanesini sizin için bir araya topladık. Tekerlekler üzerindeki bir sonraki lüks ve büyük maceranızı planlarken bu 7 Tren'i ve rotalarını not alın ve buna göre rezervasyon yapın deriz.

Belmond Kaşifi, Peru

Peru'nun ilk yataklı lüks lüks treni, üst düzey bir yolculuğun tüm kutularını işaretliyor: kusursuz hizmet ve muhteşem manzaralar, Peru'dan ilham alan iç mekanlar ve yerleşik bir spa sayesinde hareket halindeyken kendinizi şımartmak için ideal olanlardan biri ancak, deneyiminizi gerçekten yükselten yemek deneyimlerini ise sizlere Şefler Richard Andean ve James Taylor yerel Peru mutfağının en özel menülerini sizler için sunacaklar ( elbette rakımın deniz seviyesinden 16.000 fit yüksekte olacağı anlarda siz bu sırada harika bir deneyim yaşıyor olacaksınız) işte lüks trenin içinde yaşayacağınız Spa keyfi ve muhteşem Peru mutfağının keyfini doyasıya çıkaracağınız harika bir seyahat deneyimi.

Gezici Saray, Hindistan

Avrupa'da Doğu Ekspresi varsa, Hindistan'da Gezici Saray var. İlk olarak 1982'de tanıtılan lüks tren (2017'de elden geçirildi), kelimenin tam anlamıyla, bir mihraceye uygun dekora ve yolculuğu yüksek fiyat etiketine kadar yaşatmak için tasarlanmış bir dizi hizmete sahip bir demiryolu konağı. Buna trendeki lüks yemekler ve içkiler de dahil.

Trenin iki restoranı Maharaja ve Maharani, el oyması mobilyalar ve renkli duvar lambaları, karmaşık çiçekli duvar halıları ve maun panellerle süslenmiş muhteşem bir ortamda bölgesel Hint yemekleri servis ediyor. Görkemli dökümlü perdeler, tüm 'kraliyet' estetiğine katkıda bulunuyor, ancak her iki yemek vagonunun da her iki yanında, yemeğinizle birlikte nefes kesen manzaraların keyfini çıkarmanızı sağlamak için panoramik pencereler bulunuyor.

Treninin Menüsünde , sarayın çöl durumundan geçen rotası göz önüne alınarak çoğunlukla Rajasthani spesiyalitelerine odaklanılmış . Menü şefler tarafında taze alınan ürünlere olarak günlük olarak değişsede her zaman menü yerel yemeklerin yıldız bileşenlerini içeriyor: Zengin ghee ve tatlı jowar (sorghum), cevizli bajra ve dünyevi mercimek, hepsi kışkırtıcı dals ve körilerde işlenir. Koyun eti saagwala'dan tandır tavuğuna kadar pek çok et seçeneği de var. Konuklar ayrıca Kuzey Hindistan ve Mughlai klasiklerinin yanı sıra yolculuk boyunca değişen Avrupa ve Çin yemeklerini de bekleyebilirler. Sonuç olarak: Her şeyin tadı ve görünümü olağanüstü. Düşük sezonda biletler kişi başı gecelik yaklaşık 950 USD'den başlamaktadır.

Venedik Simplon-Orient-Express, Avrupa

Dünyanın en iyi lüks trenlerinin hemen hemen her listesinde yinelenen bir isim olan Belmond's Venice Simplon-Orient-Express, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, gerçekten harika yemek vagonlarına sahiptir (trende toplamda üç tane yemek vagonu vardır: L'Oriental, Etoile Du Nord ve Côte d 'Azur) ve harika şeflerin mükemmel yemekleri sizler için bu trende.

Trenin Geçmişi 1920'lere kadar uzanıyor ve titizlikle elde restore edildiğinden her bir restoran, çiçekli kakmacılık, Lalique cam paneller ve lake süslemeler gibi dönemsel ayrıntılara sahip ve sizi lüks tren yolculuğunun altın çağına geri götüren bir ambiyans sunar.

Ama Yine de bu trenin atmosferinin geçmişe takılıp kaldığını sanmayın; Kısa bir süre önce ikonik trenin yeni şefi olarak atanan Fransız mutfak ustası Jean Imbert, yeni bir ortam aydınlatması sunarak Vagonlara yeni bir görsel kimlik kazandırdı. ısmarlama sanatla süslenmiş Fransız porselen yemek takımları ve her vagonun farklı renk paletini ve geçmişini yansıtan menü tasarımları. Bir gecelik yolculuk için, bir kabinde biletler kişi başı 3.100 dolardan başlıyor.

Rovos Demiryolu, Afrika

Kocaman bir gong sesi, Afrika'nın en lüks tren yolculuğu olan Rovos Demiryolunda öğle ve akşam yemeklerinin habercisidir. Daha resmi şeylerin geleceğini işaret eden resmi bir çağrı: Seyahat programları 48 saatlik yolculuklardan 15 günlük keşif turlarına kadar değiştiği için, yolcu sayısına bağlı olarak bir veya iki olan restoran vagonları, doğrudan Edward döneminden kalma görünümlere sahiptir.

yüksek arkalıklı, püsküllü deri koltuklar ve kalın yeşil halılar, koyu renkli ahşap ve 20. yüzyılın başlarındaki özel üyeler kulübüne yakışan çan şeklindeki lambalar.

Akşamları konuklar uzun elbiseler, fırfırlar ve takım elbiseleriyle yerlerine otururlar ve mutlu bir şekilde:

Üst sınıf yataklı vagondaki deneyimin tadını çıkarırlar tabi ki (kahvaltı ve öğle yemeğinde, misafirler akşam yemeğinden daha az süslü olsalar da, yine de "smart casual") olarak her yemeğe katılırlar.

Trendeki menüye Güney Afrika şarapları seçkisiyle eşleştirilmiş dört çeşit yemek farklı, farklı en lüks porselen yemek takımlarında sunuluyor, tren sarp dağlardan ve genişleyen çöl manzaralarından geçerken masanızın şıklığından ve hayranlıkla izlenebilecek, en güzel manzaranın tadını yavaş yavaş ve uzun uzadıya çıkarabileceğiniz gösterişli bir seyahat deneyimdir.

Biletler genellikle giriş seviyesindeki bir süitte kısa yolculuklar için kişi başı 1.700 dolardan veya aynı oda kategorisindeki uzun yolculuklar için kişi başı 13.600 dolardan başlamaktadır.

Yedi Yıldız, Seven Stars ile Japonya

Japonya'nın en seçkin yataklı treni Seven Stars'a binmek biraz şans gerektiriyor! Bu deneyimi yaşamak isteyen yolcular yolcular bunu deneyimleme şansı için aylar öncesinden bir piyangoya bileti yarışına girmeleri gerekiyor ve bu trende bir koltuğa oturmayı başarırsanız, gerçekten olağanüstü bir yolculuk yapacaksınız. Bu, 14 kabin süitinden olanaklara ve tabii ki yemekli vagona kadar her şey için geçerli olacaktır.

Stars olarak adlandırılan bu Tren, yolculuğun geri kalanına benzer bir dekora sahip: zengin ahşap paneller ve güzel oymalı paravanlar, sandalyeler için pelüş çiçekli kumaşlar ve bol ışıklandırma ile eşsiz bir seyahat sizi bekliyor.

Yolcular trene bindikten sonra, Japonya'nın trenin geçtiği kısmı olan Kyushu adasından, yalnızca bölgedeki güvenilir çiftçilerle çalışan yerel ustalardan oluşan bir ekip tarafından hazırlanmış mevsimlik yemekler servis edilmeye başlanıyor.

Yemek kalitesi oldukça mükemmel ve çok çeşitlidir, çünkü yemekler her yolcu için Şefler tarafından özeldir ve kişiye özelleştirilir.

Trenin kişiye özel sunduğu menü dışında konuklar isterlerse ayrıca Fransız La Verveine'den Japonya'nın en iyi kaiseki restoranlarından biri olan Kyoto temel Imoto'ya kadar bölgenin en çok rağbet gören 3 restoranının bazılarında yemek yeme fırsatı da buluyor. İki günlük bir gezi için biletler kişi başı 2.550 dolardan başlıyor.

Gan, Avustralya

1929'dan beri Adelaide'yi Darwin'e bağlayan efsanevi lüks tren Ghan, Avustralya'nın vahşi taşrasına tam bir dalış sunuyor. Temelde Avustralya mutfağının bir kutlaması olan trendeki yemekler de öyle.

Konuklar, kendi karakterine ve özel ambiyansına sahip olacak şekilde tasarlanmış bir değil, üç farklı restoran vagonunun keyfini çıkarabilirler. Doyurucu kahvaltılar, iki çeşitli öğle yemekleri ve üç çeşitli akşam yemekleri sunan Art Deco detaylarıyla klasik tarzdaki Queen Adelaide yemek takımlarıyla sunulan servisleri var. Ayrıca, masa oyunu oynarken kahvenizi veya biranızı yudumlayabileceğiniz, dinlenme salonuyla sosyal buluşma noktası olan daha rahat Outback Explorer salonları da mevcut.

Ve son olarak, kuvarsit masa tablaları, ahşap zemin ve deri banket oturma düzenine sahip bir dekora sahip trende, yalnızca Platin Servis yolcularının erişebileceği (en üst düzey bilet sahipleri)

Tüm vagonlarda kendi mutfak ekibi yer almakta, bu mutfak ekibi ayrıca trenin içinden geçtiği lokal kasabaların kasapları, manavları ve şarküterilerinden çeşitli malzemeleri tedarik etmek için görevliler! bu özel vagonlarda seyahat eden yolcular yerel ürünler ile her gün taze olarak alınan ürünlerden ilham alarak hazırladıkları yerel kuzu eti, tuzlu su barramundi, Margaret Nehri peynirlerini ve ızgara kanguru filetosunu misafirleri için hazırlayıp sunabiliyorlar.

Trene Giriş seviyesi bir kabin için kişi başı günlük tek yön 1.800 dolardan başlayıp. 3.000 $'a kadar çıkıyor.

Royal Scotsman, İskoçya

Başka bir Belmond treni olan Royal Scotsman, tamamen yolculukla ilgili ve konuklara hayatlarının en unutulmaz deneyimlerinden birini yaşatıyor. Scottish Highlands yoluyla Edinburgh'daki Waverley İstasyonu'ndan ayrılış ve dönüş, aşırı hoşgörülü yolculuk, yemek tekliflerine güçlü bir vurgu yapıyor. Maun panelli duvarlar ve marka tüvit döşemeler (sonuçta İskoçya'dasınız), bembeyaz keten ve kaliteli çinilerle döşenmiş iki yemek vagonu ile muhteşem bir tren seyahati sizi bekliyor.

Trenin mutfağına Hem karadan hem de denizden en iyi İskoç ürünleri, baş şef Mark Tamburrini tarafından alınıyor ve güne özel menü oluşturuluyor. Şefin sunduğu menüde güvercin salatası, kigeree ve baharatlı rosto pisi balığı gibi abartılı yemeklerin yanı sıra bol miktarda İskoç füme somonu sunuyor. Kahvaltıda, et seviyorsanız 'Tam İskoç' mutlaka denenmeli - yumurta, domuz pastırması, sosis, siyah puding ve haggis'in (koyujn karaciğer, kalp ve ciğerlerden oluşan bir tür puding) ağır bir kombinasyon olsa da bu tür menüyü severler için unutulmayacak bir deneyim sunuyor Şef.

İyi bir Scotch Viski aşığı iseniz Royal Scotsman Treni dizeler ayrıca Scotch Malt Whiskey Society ile birlikte beş günlük bir Scotch Malt Whisky Turu da düzenliyor;

içki fabrikası ziyaretleri, viski tadımları ve günde 4 ana öğün yemekler dahil İkiz kabin için biletler kişi başı yaklaşık 4.500 dolardan başlıyor.