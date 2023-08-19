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Swissôtel Uludağ Bursa, Ufuk Demir Genel Müdürlüğü’nde açılışa hazırlanıyor!

2017 yılından bu yana dünyanın en büyük otelcilik devlerinden Accor’un bünyesindeki Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’da Genel Müdür Yardımcılığı yanı sıra Accor Türkiye’de “F&B Master Alchemist” olarak görev alan Ufuk Demir, grubun misafirleriyle buluşmaya hazırlanan en yeni oteli Swissôtel Uludağ Bursa’nın açılışı için hazırlanıyor.

Swissôtel Uludağ Bursa, Ufuk Demir Genel Müdürlüğü’nde açılışa hazırlanıyor!
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 19-08-2023 11:17

Kariyeri boyunca yurtiçi ve yurtdışında, sektörün lider lüks otel zincirlerinde çeşitli pozisyonlarda görevini yürüten Demir, aynı zamanda yiyecek ve içecek üzerine uzmanlaşarak Türkiye’de gastronomi alanına yön veren çalışmalara imza attı.

Misafirlerini yenilenmeye ve canlanmaya davet eden Swissôtel Uludağ Bursa’nın Genel Müdürü Ufuk Demir, “Otelimizin, zindelik ve wellbeing felsefesiyle sektöre yön vereceğine inanıyoruz. Modern bakış açımızı yansıtan alanında yetenekli ‘’heartist”lerimiz ile misafirlerimizi şehir hayatından uzaklaştırırken dünya standartlarında hizmet sunacağımız için mutluluk duyuyoruz.” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.Ufuk Demir, sektörde edindiği değerli deneyimlerini, misafirperverliği odağına alarak kişisel hizmetler sunmaya hazırlanan Swissôtel Uludağ Bursa’ya taşıyacak.

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