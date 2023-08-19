Swissôtel Uludağ Bursa, Ufuk Demir Genel Müdürlüğü’nde açılışa hazırlanıyor!

Kariyeri boyunca yurtiçi ve yurtdışında, sektörün lider lüks otel zincirlerinde çeşitli pozisyonlarda görevini yürüten Demir, aynı zamanda yiyecek ve içecek üzerine uzmanlaşarak Türkiye’de gastronomi alanına yön veren çalışmalara imza attı.

Misafirlerini yenilenmeye ve canlanmaya davet eden Swissôtel Uludağ Bursa’nın Genel Müdürü Ufuk Demir, “Otelimizin, zindelik ve wellbeing felsefesiyle sektöre yön vereceğine inanıyoruz. Modern bakış açımızı yansıtan alanında yetenekli ‘’heartist”lerimiz ile misafirlerimizi şehir hayatından uzaklaştırırken dünya standartlarında hizmet sunacağımız için mutluluk duyuyoruz.” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.Ufuk Demir, sektörde edindiği değerli deneyimlerini, misafirperverliği odağına alarak kişisel hizmetler sunmaya hazırlanan Swissôtel Uludağ Bursa’ya taşıyacak.