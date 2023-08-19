Ege'nin şık yorumu İstanbul sokaklarında: Nadide Meyhane

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Hayatı güzelleştiren, ana değer kata tüm detaylarıyla Nadide Meyhane; size unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Yeni nesil meyhane konseptini çok daha şık bir yorumla tasarlayan Nadide; samimi ve eğlenceli anları muhteşem lezzetleriyle taçlandıranlardan. Fonda çalan müziklerle biraz nostalji turuna, biraz Yunan esintilerine rastlıyorsunuz.

İsmi gibi "nadide" bir meyhane!

Farklı konseptiyle İstanbul'a bambaşka bir soluk katan ve gastronomi sahnesine şık ve eğlenceli bir soluk kazandıran Nadide; yazın güzel havaları geçmeden kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. Yeşillik içine gizlenmiş, şık ve ince düşünülmüş detaylarla dekore edilmiş keyif dolu bahçesinde ister öğle ister akşam yemeklerinize harika bir esinti katabilirsiniz. Öğle saatlerinde salatadan makarnaya, tavuk yemeklerinden tatlıya geniş bir yemek menüsü sunan restoran; akşamları ve hafta sonları ise çeşitli fiks menü seçenekleri ile meyhane olarak hizmet veriyor.

Samimi ve rahat bir mekan olduğu kadar sevimli, şık ve huzurlu bir yer olan Nadide; kız kıza buluşmalar için de muhteşem bir tercih!

Kokteylleri kesinlikle denenmeli!

Birbirinden lezzetli seçenekleri, taptaze mezeleri ve yaratıcı ara sıcaklarının yanı sıra Nadide'nin imza kokteylleri de kesinlikle denenmesi gerekenler arasında!