Yaz bitmeden İstanbul'da gitmeniz gereken mekanlar

Sıcak havalar sona ermeden sıraladığımız birbirinden güzel lezzet duraklarını gidilecekler listenize kaydedin..

Son yaz ayına girmek üzereyken tadı damağımızda kalmış bir sürü mekan var. Bütün bir yaz bıkmadan gittiğimiz hem ambiyansıyla hem de lezzetleriyle bizi büyüleyen yerleri bir araya getirdik. Bu sıcak havalar bitmeden birbirinden güzel mekanlara bir kez daha veya ilk defa gitmek için listemize mutlaka göz gezdirin

Sunset Grill & Bar

Rez: 0212 287 03 57

Büyülü anların mimarı, gastronomi dünyasına ve İstanbul'a paha biçilemez sofistike bir yorum! Sunset Grill & Bar her anıyla, her bir detayıyla hayran bırakan bir şehir klasiği. Lezzet aromaları ve farklı yorumlarıyla deyim yerindeyse yeri yerinden oynatan Sunset'in keyifli bahçesini yaşamak için elinizi çabuk tutun. Happiest Hours of Tuesdays kapsamında Salı günlerine eğlence kattığını da hatırlatmadan geçmeyelim!

29

Rez: 0212 358 29 29

29 ile ışıltıyı hayatınızın merkezine koymaya hazırlanın. Panaromik İstanbul manzarası eşliğinde yaz boyu karşı konulmaz cazibelerin yaşandığı 29'da tüm bu yaz ışıltısı devam ediyor, ama yine de elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Yazın en özel esintisi, en özel ışıltısıyla burada birleşir. Gauri Khan'ında da dediği gibi "Yemek bir zevk ve güzel bir deneyim olmalıdır." sözüne katılıyorsanız; şehrin buluşma noktasında enfes bir lezzet yolculuğu sizi bekliyor.

Sortie

Rez: 0212 327 85 85

Asya ve Avrupa'nın kavuştuğu noktada, Boğaz'ın tüm ayrıcalıklarını hissedebileceğiniz Sortie'de tadına doyulmaz bir eğlence, haftanın her günü sizi bekliyor. Birbirinden özel imza kokteylleri ve eğlencenin ritmini her saniye arttıran ritimleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar tadı damağınızda kalacak bir eğlence için kendinizi hazırlayın!

Feriye

Rez: 0538 483 20 21

Boğaz’ın kıyısında, İstanbul’un en ikonik simgelerini manzarasında barındıran Feriye’de, asırlık çınarlar altında yürürken İstanbul’a bakıp büyülenebilirsiniz. Sonrasında isterseniz bir kahve içmeye VOI Feriye’ye, Boğaz'a karşı çeşitli lezzetler denemeye ise Lokanta Feriye’ye…

Arwin Cihangir

Rez: 0535 522 79 46

Tarihi Yarımada'nın gizemini çözmeye çalışırken bir taraftanda İstanbul'un ışıldayan yüzünü keşfetmeye Arwin'e davetlisiniz! Gün boyu Dünya Mutfağı'ndan özenli lezzetleri sofralarında buluşturan mekanın Diyarbakır usulü serpme kahvaltısını kesinlikle denemelisiniz! Bizim favorimiz ise gün batımından itibaren Arwin'in keyif sofralarına kurulmak! Günlük olarak hazırlanan ve lezzette patlama yaşatan mezeleri ve ara sıcakları ise bu sonsuz keyfin tamamlayıcı parçaları.

Nadide Restaurant

Rez: 0533 946 09 77

Ege'yi şehrin kalbinde hissettiren ve tüm detaylarıyla bambaşka bir dünyanın kapılarını açan lezzet ve eğlence dünyası Nadide! Her karesine hayran olduğumuzu söylememize gerek yok, takip edenler zaten biliyordur. Her ana eşsiz dokunuşlar yapmayı başaran nadide insanların sadece güzel hisleri takiben yarattığı bir dünya burası. Adım attığınız ilk andan itibaren ne demek istediğimizi anlayacaksınız...

Bebek Koru Kahvesi

Rez: 0212 287 56 07

Bir Bebek sahili klasiği kendisi! Hayata zarif ve samimi dokunuşlarıyla yılların değişmez mekanı Bebek Koru Kahvesi'nde yazın tadını hala çıkarmadıysanız, hemen rotaları Bebek'e çevirmelisiniz. Birbirinden özenli lezzetler şık ve sıcacık sunumlar ile masanızdaki yerini alıyor; her daim yüzünde gülücükler açan Bebek Koru Kahvesi ekibi her anınıza ışıltılı ve sıcacık dokunuşlarla büyülüyor.

Kirpi, Koşuyolu

Rez: 0216 339 09 05

Şehrin dört bir yanını saran bu lezzet dolu restoran zincirinde bizim bu yazki favorimiz kesinlikle Koşuyolu şubesi oldu. Kirpi Koşuyolu'nun geniş ve ferah bahçesinde, yeşilin her tonu huzur ve dinginlik içinde sizi bekliyor. Dünya Mutfağı'nın en klasikleşen tatlarını, Kirpi şeflerinin dokunuşlarıyla keşfetmek harika bir keyif! Kahvaltıları ise dayanılmaz bir cazibede, bizden söylemesi.

BigChefs

Rez: 0850 214 73 05

Hayatı renklendirren detaylarıyla Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanında harika anlara imza atan BigChefs; yaz bitmeden keyfini çıkartılması gerekenler arasında! Sadece bir mekan değil; aynı zamanda hayatı paylaşan, doğaya, insana, çevresine, kadına, çocuğa; kısacası hayatı güzelleştiren tüm detaylara da incelikle dokunmayı başaran, ayakta alkışı hak eden bir yaşam biçimi diyebiliriz onun için. Dünya Mutfağı'ndan özel lezzetleri, her şubesinde aynı harika çizgi ile misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor.

The Galliard

Rez: 444 0 233

Vadistanbul, Emaar Square ve Metropol şubeleriyle şehrin farklı noktalarından misafirlerine unutulmaz deneyimler yaşatan The Galliard; lezzetleriyle olduğu kadar şık ve çarpıcı mimarisiyle de dikkat çekenlerden. Modernize Türk Füzyon Mutfağı'nın, Akdeniz esintileri taşıyan tariflerinin görsel ve tatsal keyfine varırken ya da birbirinden lezzetli içeceklerden birisini yudumlarken; kulağınızda tınlayan melodilerin ruhunuza dokunduğuna tanık olmaya hazırlanın.

Grill Prime

Rez: 0212 803 74 22

Özellikle et tutkunlarının yıllardır vazgeçilmezler listesinde ilk sıralara yerleşen Grill Prime; Vadistanbul ve Ataşehir Palladium şubeleriyle şehrin iyi yakasında da muhteşem lezzetlerini misafirleriyle buluşturuyor. Hayranlık ve merak uyandıran dekorasyonu iki şubesinde de büyüleyici! Yumuşaklığı damaklarınıza imzasını adan et çeşitlerinin yanında yaz mevsiminin en taze tatlarından özenle hazırladıkları yaz menüsünü denemek için elinizi çabuk tutmanızı öneririz!

Umus İstanbul

Rez: 0535 100 20 57

İstanbul'un huzur veren semtlerinin başında gelen Maltepe sahilinde konumlanan; kalabalığı arkanızda bırakmanızı sağlayacak Umus İstanbul yaz boyu imza attığı keyifli anlara tüm hızıyla devam ediyor. Yaz bitmeden denemenizi tavsiye ederiz. Şık ve ferah ambiyansı, yeşillikler arasına gizlenmiş esintili bahçesi ve ışıltılı dekorasyonunun yanı sıra; Umus İstanbul'un lezzetleri de bir harika!

Kilimanjaro

Rez: 0212 225 39 80

Nefis bir atmosferde mevsim tatlarının oluşturduğu eşsiz bir gusto deneyim ve harika anlara imza atan yaşam alanıyla Kilimanjaro, yaz boyunca keyfini ikiye, üçe, beşe katlamıştı! Hala da aynı çizgide devam ediyor.İlhamını köklerinden, lezzetini yerelden alan tabaklarıyla fark yaratan mekan, İstanbullulara eşsiz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Lokal malzemeleri ustaca kullanarak cesur ve tutkunu tatlar hazırlıyorlar, denenmeli!

Kıyı Balık

Rez: 0212 262 00 02

1966 yılından bu yana bir İstanbul klasiği halini alan Kıyı'da her an çok kıymetli, çok özel ve çok değerli. Tarabya sahilinden tüm şehre kattığı lezzetle ün salmış ikonik bir balık kaçamağı yaşamaya hazır olun. Mevsimin tatlı esintileri ve en özel tatları eşliğinde keyif sofrasında buluşmak isteyenleri Kıyı'ya bekleriz...

Kalbur Et Kebap

Rez: 0216 594 54 91

Et konusunda kısa zamanda kendi müdavimlerini yaratan ve imza attığı lezzetlerle adından şıkça söz ettiren Kalbur Et'te yaz keyfine doyulmaz bir boyutta yaşandı ve son demleriyle yaşanmaya da devam ediyor. Tüm yıl boyunca birbirinden özel lezzetleriyle misafirlerini büyülemeyi başaran mekan, aynı zamanda şık ve ince düşünülen ambiyansıyla da hayran bırakanlardan. Yaz bahçesi ise keyfinize keyif katıyor.

Masa Restaurant

Rez: 0212 345 53 23

Şehrin ritmini hissetmeye, lüksün tam ortasına konumlanmaya hazırsanız; yazın en keyiflisi Masa'nın bahçesinde yeriniz hazır! İstinyePark'ta konumlanan ve dünyaca ünlü lüks markaların içine gizlenmiş bir lezzet dünyasını keşfe çıkın. Dünya Mutfağı'nın en özel lezzetleri Masa şeflerinin yorumlarıyla bambaşka bir boyut kazanıyor!

16 Roof

Rez: 0543 326 81 11

İstanbul'un ve Boğaz manzarasının tadını çıkarabilmenin en iyi yollarından birini sunan, Swissote The Bosphorus'un terasına konumlanan 16 Roof; haftanın 7 günü eğlence sınırlarını zorlamaya tüm hızıyla devam edenlerden. Lezzetin zirvesinde, imza kokteyllerinin büyüleyici aromalarında ve müziğin en özel ritimlerinden kaybolmaya hazırlanın.

Chalet Garden

Rez: 0542 326 82 83

Swissotel The Bosphorus'un en yeşili, en egzotiği ve en çarpıcısı Chalet Garden; sadece yaz sezonunda misafirleriyle buluşan bir mekan olduğu için bu ayrıcalığı yaşamakta geç kalmamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz! Şehrin kalbnde kendinizi şımartmak istediğiniz anlar için hazırlanan mekan; açık havanın tadını sonuna kadar çıkarabileceğiniz alanları ve menüsündeki yıldız lezzetleriyle unutamayacağınız bir deneyim vaat ediyor.