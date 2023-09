Sonbaharda Arnavutköy ve Bebek semtinin en iyi mekanları

Arnavutköy ve Bebek , İstanbul’un nadir bulunan en tarihi semtlerindendir! Geçmişte Rum topluluğunun yoğunlukla yaşadığı Arnavutköy ve Bebek bölgesi , tarihi yalıları ve tarihi apartmanları ile ünlüdür! Yalıların ise bugüne kadar özenle korunmuş ender bölgelerdendir. Semtin sokaklarında ve mahalle aralarında gezinirken zamanın yavaş yavaş aktığı, mahalle dokusunun ve eski dükkanların sıcaklığını hissedebileceğiniz huzurlu bir ambiyansa sahiptir. Bebek yıllardır popülerliliğini korurken, son zamanlarda ise hemen yanında olan Arnavutköy'de, İstanbul’un en popüler semtlerinden biri haline gelmiştir. Daha önceden sadece balıkçıların ve mütevazi lokantaların sıralandığı sokaklar, artık ardı ardına sıra, sıra yeni mekanlarla canlanmıştır.

Haydi o zaman Gül Erçetingöz ve Gecce Mekan Gusto ekibinin keşfettiği Arnavutköy semti ve mekanları ile başlayalım sıralamaya!

Arnavutköy'ün dar ara sokaklardan sahile indiğinizde balık tutanları göreceksiniz. Boğaz’ın ünlü çıkıntısı, Arnavutköy’den denize uzanan yer “Akıntıburnu” olarak adlandırılıyor. Günümüzde, şu anda mahallede en kaliteli sebzeleri ve meyveleri bulabileceğiniz yer, Kolaylar Manavı'dır. Sadece burada bulunan birçok ot, sebze ve meyve için şefler farklı semtlerden gelerek alışverişlerini yapıyorlar. Biraz daha ileride, yılların pastanesi Muskat bulunuyor. Muskat’tan taze pastalar, tatlılar almak bir Arnavutköy geleneği haline gelmiştir. Arnavutköy Peynircisi ise Türkiye’nin dört bir yanından getirdiği leziz peynirleri yıllardır değişmeyen kalitesi ile müşterilerine sunmaktadir!

Arnavutköy’ün vazgeçilmezleri arasında 1. sırada Antica Locanda yer almakta!

Antica Locanda, İstanbul’un seçkin İtalyan Trattoria’larından biridir. Restoranın açılış ve hizmet saatleri değişkenlik gösterebildiği için gitmeden önce aramanızı tavsiye ederiz. İtalyan şef Gian Carlo Talerico, hazırladığı muhteşem yemekleri ‘a la minute’ olarak sunuyor. Sonbahar'da renkli mermerlerle süslenmiş bahçesinde, deniz ürünlü ev yapımı makarnaların tadını çıkartmanızı öneririz!

Arnavutköy’ün klasikleşen mekanları arasında ise semtin köftecisi Ali Baba bunlardan biri. Ali Baba’nın ilerisinde yıllardır alkolsüz balıkçı olarak hizmet veren Adem Baba yer alıyor. Buranın balık çorbasını sonbahar ve soğuk kış günlerinde içmeden evinize girmeyin deriz!

Şişko Perihan

2020 Haziran ayında Arnavutköy’de hizmete girmiş Şişko Perihan, eski usul meyhane anlayışında olan ve Anadolu mutfağı lezzetlerinin ağırlıkta olduğu samimi bir mekandır. Nostaljik ambiyansa sahip meyhanenin iç kısmında mimar Engin Özmen’in şık dokunuşları yer alıyor. Eski orijinal kayıtlardan derlenmiş Türkçe müzik listesi ve Gaziantep’te özel olarak hazırlatılmış dövme bakır sunum tabaklarıyla misafirlerini her açıdan kendine hayran bırakan Şişko Perihan, eski meyhane arayışında olanların müdavimi olduğu bir yerdir!

Rez: 0530 590 91 91

Any

Any Pub, Arnavutköylülerin ve buraya dışardan gelenlerin tercih ettiği favori mekanlardan birisi. Abrakadabra’yı saymazsak mahallede yeni nesil hareketini başlatan mekân Any olarak bilinir. Hülya ve Orkun Yazdıç çifti tarafından 2014 yılında açılan bu mekânda, günün her saati keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Rez: 0212 265 32 69

Hide Arnavutköy

Yeşillikler arasında bulunan Café Hide, 2020 yılında Arnavutköy’de kapılarını açtı. Şehrin yoğunluğundan uzaklaşabileceğiniz gizli bir bahçeye sahip. Brunch menülerini mevsimsel olarak değiştirerek lezzetlerini en iyi şekilde sunuyorlar. Brunch menüsündeki eşsiz tatları deneyimleyebilir, taptaze bakery ürünlerini tadabilir ve kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

Rez: 0212 257 79 00

Melina Kantina

Arnavutköy bölgesinin son zamanlardaki favori mekanı Melina Kantina, hem kahvaltılarıyla hem de hayvanseverliğiyle gönülleri fethediyor. Mekanın sunduğu çeşitli seçenekler arasında kantin tarzında hazırlanan hamburgerlerden, ekmeğe serpiştirilen lezzetlere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Tatlı konusunda ise oldukça güçlü ve çeşitli alternatifler sunuyorlar. Menüsünde preztel ekmeğiyle yapılan burger, anason aromalı sosis ve göz yumurtası, banana bread french tost gibi seçenekler göze çarpıyor.

Rez: 0212 287 68 24

Dedee Ocakbaşı

Yola "Bizim usül ocakbaşı!" diyerek çıkan bir mekan önerimiz var! Her anı bol miktarda keyif, çokca lezzet içeren Dedee; tüm samimiyeti ile Arnavutköy sokaklarına doyumsuz bir soluk katıyor. Tüm keyif veren detaylarıyla muhteşem bir İstanbul'u yaşamaya; kadehleri mutluluğa kaldırmaya hazırlanın. Çocukluğumuzun masallarının gerçeğe döndüğü, samimi detayların şıklıkla buluştuğu ve birbirinden özel lezzetlerin süslediği sofralarıyla Dedee sizi bekliyor.

Rez: 0212 265 38 83

Jain İstanbul

Arnavutköy'ün en keyifli bahçesi, Dünya Mutfağı'nın çok özel lezzetleriyle Jain'de seni bekliyor! Gastronomi ve mekan trendlerini oldukça yakından takip eden bir ekip tarafından yaratılan Jain; Arnavutköy'ün ritmini değiştirenler arasında ilk sıralarda. Mekanda gün boyu kahvaltı servisi mevcut; tatlıları da bir hayli dikkat çekici. Dünya Mutfağı'ndan özel lezzetleri Jain şeflerinin dokunuşlarıyla denemek ve mahallenin sofistike ruhunu yaşamak için tek kelimeyle harika! Kokteylleri de kesinlikle denenmeli...

Rez: 0542 140 44 94

Arnavutköy’ün En Sevilen Balıkçıları

Arnavutköy’de İstanbul’un en meşhur balık restoranları bulunuyor. Zıpkın, bunlardan birisi. Yeni nesil balıkçı olan Zıpkın, Ege usulü mezeleri ve eşsiz atmosferiyle ön planda. Geleneklere sahip mekanlar arasında ise Revma Arnavutköy Balıkçısı, Sur Balık, Danish de ilk akla gelenlerden.

Arnavutköy'ün eğimli yokuşları tırmanırken ya da inerken bir yandan Rum evleriyle dolu ara sokakları keşfedeceksiniz. Galeri Selvin Sanatçı Selvin Gafuroğlu tarafından kurulmuş özel bir adrestir. Uzun yıllardır heykel ve resim sergilerine ev sahipliği yaparak kültürel bir merkez işlevi görmektedir. Biraz daha aşağıda ise farklı tasarımlı modern ceket ve kimonolarıyla ün kazanmış butik Jaquette by Elvan bulunmaktadır. Tüm bunları keşfettikten sonra yavaş yavaş deniz havası ala ala Bebek'e doğru yürümenizi öneririz! Yürüdükçe ve Bebek'e yaklaştıkça içinizi İstanbul'un en gözde semtinin zarafeti saracaktır!

Bebek, isminden de anlaşılacağı üzeri İstanbul’un ve Boğaz'ın bebeği ve kıymetlisidir. Bu yüzden de, gerek evleri gerekse yeme içme mekanları üst gelir düzeyine hitap ediyor gibi görünsede her bütçeye uygun bir mekan bulmanız da zor değil!

Bebek’te herhangi bir mekana oturmadan belki elinizde dondurmayla bir boğaz yürüyüşü yaparsınız diye Mini Dondurma’yı başa koyduk. Yani oturulacak yer yok. En sevdiğimiz lezzetler, karamelli , naneli çikolata ve sakızlı dondurmadır .

Bebek semtinin en eskilerinden biri olan Bebek Badem Ezmesi; yakın zamanda sahibi Sevim hanımın rahmetli olduğu uzun yıllardır Bebek semtinin en ikonik yerinden biridir! Bebek gittiğinizde mutlaka uğrayıp ağzınıza atabileceğiniz bir iki badem ezmesi almanızı öneririz!

Yılların Bebek Kahvesi: Bebek’te 1945 yılında açılan bir “kahve”. Havalı olmayalım diye Cafe yazmadık farkındaysanız çünkü burası bildiğimiz kahve. Sonrasında gelen kesimden ve semtin elitliğinden kahvaltı da servis edilen bir yer haline gelmiş. Ayrıca buraya gelip tavla ve okey de oynayabilir gün boyu hiç bitmeyen ünlü isimleri müdavimleri olarak Bebek Kahve'de görebilirsiniz

Lucca

Malum Bebek semtinin en ikonik mekanlarından biri de Lucca'dır! önünde ferrarilerin, porschelerin durduğu yer Lucca. Bebek’te en popüler sosyetik mekanlardandır Semtin nezih ve oturmuş bir müşteri profiline sahip mekanın her sezon yenilediği yemek ve Sushi menüsü ve Alkollü ve alkolsüz kokteylleriyle kendini lezzet severlere de aşırı sevdirmiş bir markadır! Lucca gittiğinizde mutfağından özellikle denemeniz gereken lezzetler arasında Ördek Roll, Octopus Carpaccio, Yengeç Tempura ve Sushi gibi ortaya paylaşımlıkları söylemeyi ihmal etmeyin Lucca’da günün her saati enerjik ve keyifli bir atmosfer bulursunuz! mekanın, akşamın ilerleyen saatlerinde gece kulübüne döndüğünü de hatırlatmak lazım.

Lucca, oldukça istek gören bir mekan olduğundan gitmeden mutlaka rezervasyon yaptırmalısınız.

Rez: 0212 257 12 55

Bebek Divan hizmet kalitesinin üst seviye olduğu bir yer. Ne zaman gitsek oldukça memnun kalkıyoruz. Çalışanların nezaketi ve sie yardımcı olmak istemeleri, müşterilerle iletişimi, sadece Bebek’te değil İstanbul’da gittiğimiz en iyi mekanlar arasına sokuyor Divan’ı.

Bebek Balıkçı

Şık dizaynıyla başınızı döndürecek olan Bebek Balıkçı, semtin en köklü ve başarılı işletmelerinden. 1974'ten bu yana müşterilerini en iyi şekilde ağırlama ve memnun etme mottosunda olan Bebek Balıkçı, deniz ürünlerinin en tazelerini ve lezizini yiyebileceğiniz restoranlardan.

Rez: 0212 263 34 47

Bebek Koru Kahvesi

Boğaz’ın keyfini çıkarabileceğiniz aynı zamanda kendinizi evinizde hissedeceğiniz bir yer: Bebek Koru Kahvesi... Bebek’in orta noktasına konumlanmış olan Bebek Koru Kahvesi, müşterilerine alışkanlık yaratmış durumda. Güler yüzle sunulan birbirinden lezzetli yemekler ve keyifli ortam, güzel servis ve muhteşem sunum ile sıcak karşılanma, mekanın bir klasik olmasındaki en büyük etkenlerden. Boğaz’ın mavisini doya doya seyredebileceğiniz Bebek Koru Kahvesi'ne gitmenizi mutlaka öneririz.

Rez: 0212 287 56 07

Hidden House

Bebek'in ara sokaklarında tek katlı eski bir evin böylesine tatlı ve sıcak atmosfere sahip bir mekana dönüşmesiyle tanıştığımız Hidden House, tam anlamıyla Bebek'in kalabalığın uzaklaşıp biraz kafa dinlemek isteyenlere göre. Mekanın her köşesi ince detaylarla dizayn edilmiş ve sonucunda inanılmaz bir atmosfer ortaya çıkmış. En kısa zamanda Hidden House'la siz de tanışmalısınız.

Rez: 0212 257 00 75

Taps Bebek

Bebek denince tartışmasız akla gelen ilk mekanlardan olan Taps Bebek, bar konseptli mekanları sevenlerin bayılacağı türden. Zengin alkol menüsünün yanı sıra hamburgerleri de oldukça leziz. Ve tabii boğaz manzaralı oluşu da atmosferini ekstra bir güzelleştiriyor.

Rez: 0532 658 82 77

Mangerie Bebek

Kahvaltısıyla ön plana çıkan Mangerie, eşsiz boğaz manzarasıyla size unutulmayacak bir kahvaltı deneyimi sunuyor. Kahvaltısının yanı sıra kokteyllerinin de seveni çok. Ama bu mekanla ilgili en hoşumuza giden nokta keyfine doyum olmayan terası. Güzel güneşli bir günde terasta kahvaltı yapma şansınız olursa daha ne olsun deriz!

Rez: 0212 263 51 99

Bebek Waffle

2000’lerde Türkiye’de popüler olan waffle furyası günümüze kadar azıcık da olsa ulaştı. Bildiğiniz gibi ülkemizdeki waffle, Belçika’da olduğundan biraz daha farklı. Bebek’te de nasıl olduğunu anlamadığımız şekilde en popüler aktivitelerden biri waffle yemektir! Bebek gittiğinizde, Bebek Waffle'da Waffle yemeden dönmeniz imkansız gibi!

Rez: 0542 172 00 90

Bebek Bar

Bebek Otel by The Stay içerisinde yer alan Bebek bar 40 yılı deviren şehirdeki ender ayakta kalmayı başarmış köklü mekanlardan. Bir dönem Kadir İnanır, Tarık Akan gibi ünlülerin barda kendilerine özel sandalyeleri olan bar, şehrin simge mekanları arasında sayılabilir. Bebek Otel, yakın zamanda The Stay grubu tarafından alındıktan sonra bir renovasyona gitmişti. Menüsü de önemli ölçüde değişen Bebek var, daha modern sunumları olan yemeklere ve yeni tarda kokteyller sunmaya başlamıştı. Yıllanmış personelin de değişmesi ile birlikte Bu değişimler eski müdavimler tarafından eleştiri ile karşıladı. Yine de Bebek Bar, girişteki meşhur Teras barında, yeni Roof Bar’ında ve alt katındaki Dragon Restaurant’da olmak üzere yaşamına devam eden Bebek mekanlarından birisi durumunda

Rez: 0212 970 78 36

Tarihi Kuzguncuk Fırını

Bebek'te bir Kuzguncuklu olan Tarihi Kuzguncuk Fırını da kahvaltı için tercih edebileceğiniz lezzet dolu adreslerden. Çıtır çıtır sigara böreğinden simitlere, menemenden sucuğa, kahvaltı sofrasında görmekten mutluluk duyacağınız birçok lezzet burada bir arada sizi bekliyor. Mis gibi hamur işleri ve tatlılarıyla kahvaltı keyfini tüm güne yaymak da mümkün.

Rez: 0212 287 10 11

Baylan Pastanesi

İstanbul’un en eski pastanelerinden birindeyiz şimdi. Dile kolay, 1923 yılından bu yana hizmet vermeye devam ediyor. Böyle bir güzelliği, böyle bir tarihi alıyorsunuz Bebek’e koyuyorsunuz. Bir yandan Kup Griye, Trif, Adisababa, Moncheri gibi Baylan’ın klasikleşmiş lezzetlerini yerken bir yandan da manzaraya doyuyorsunuz, daha ne olsun?

Kadıköy’deki şubesinde yapacağınız nostaljiyi burada yapamayabilirsiniz ama burada yapılacak keyif de Kadıköy’de yok, bilginize!

Rez: 0212 358 07 60

Bebek’te Gezilecek Yerler

Rumeli Hisarı

Aşiyan Feneri

Aşiyan Mezarlığı

Bebek Parkı

Bebek Hümayun-u Abad Camii

Hidiva Köşkü (Emine Hanım Kasrı)

Mısır Konsolosluğu

Arnavutköy Evleri

Kuruçeşme Parkı