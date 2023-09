"Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto" sergisi 16 Eylül'de başlıyor!

Dünyaca ünlü Fransız modacı Gabrielle Chanel'in (1883–1971) hayatına, çalışmalarına, House of Chanel'in kuruluşuna ve günümüz kadınlarının giyim tarzını etkilemeye devam eden ikonik tasarım stilinin gelişimine adanan "Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto" sergisi, ilk kez İngiltere'ye geliyor! 16 Eylül 2023 tarihinde kapılarını açacak olan sergi, V&A Müzesi'nde moda tutkunlarıyla buluşmak için gün sayıyor!

Premieri 2020 yılında Paris'te yapılan sergi, ilk kez Londra'ya konuk oluyor. Küratörlüğünü Paris'teki Palais Galliera'nın üstlendiği ve Fashion Museum of the City of Paris ile ortaklaşa sunulan sergide 100'den fazla kıyafetin yanı sıra mücevher, aksesuar, kozmetik ve parfümler yer alıyor. Anahtar tasarımlar, Paris'teki moda evinin miras koleksiyonları olan Palais Galliera ve Patrimoine de Chanel'in zengin varlıklarından alınmıştır. Bunlar, NGV de dahil olmak üzere kamu müzelerinden alınan eserler ve diğer özel koleksiyonlarla tamamlanarak, Gabrielle Chanel'in uzun kariyeri boyunca yaptığı eserlerin kapsamlı bir şekilde sergilenmesini görmek için bu ender fırsatı yaratıyor...

Sergi 25 Şubat 2024'e kadar kapılarını moda tutkunlarına açık tutacak.

Detaylar ve biletlere buradan ulaşabilirsiniz.