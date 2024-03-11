2024 Oscar Kırmızı Halı

Oscar Kırmızı Halı 2024'e Bakış

Düzenleyen Sedef Çalarkan

96. Akademi Ödül töreni Oscar'a ilk gelenler arasında, Kocaman Bebek karnıyla Vanessa Hudgens, Nikki Bella ve Zuri Hall, Dminic Sessa oldu.

Ödül sezonu treni son istasyonuna ulaştı: 96. Akademi Ödülleri töreni. Aylarca süren konuşmalar, izleyicilerin tepki çekimleri, çevrimiçi tartışmalar ve sunum yapanların (hem başarılı hem de başarısız) ardından filmin en büyük gecesi nihayet yaklaşıyor. Oppenheimer bu sezonki başarılı koşusunu En İyi Film ödülüyle bitirecek mi , yoksa Geçmiş Yaşamlar veya Bir Düşüşün Anatomisi gibi zayıf bir oyuncu son dakikada gizlice mi sahneye çıkacak? Bu yılın en çok tartışılan ödülü olan En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kim alacak? Peki Jimmy Kimmel güldürecek mi, yoksa ödül töreni sunucularının yararsızlığını kesin olarak kanıtlayacak mı?

Emma Stone

Emma Stone, yılın en dikkat çekici kırmızı halı kombinlerinden birini Oscar gecesine sakladı. En İyi Kadın Oyuncu adayı, kırmızı halıya Louis Vuitton imzalı özel beyaz ve dramatik bir peplum elbiseyle çıktı. Büyük gecesinde tek başına poz verdi.

Stone'un makyajı yumuşak bir çekiciliği yansıtıyordu ve kumral kızıl saçları yumuşak bukleler halinde şekillendirilmişti.

Ryan Gosling

Bradley Cooper

Dominic Sessa Tom Ford'da. Marleen Moise/Getty Images Eğlence/Getty Images

Yıldızlar Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'na inerken bu sorular ve daha fazlası yanıtlanacak ama önce kırmızı halı gelecek. Margot Robbie'nin , film sezonunda saat gece yarısını vurmadan önce Barbie'yi temsil etmek çin son bir şansı var ve Emma Stone'un seçebileceği yepyeni bir Louis Vuitton ürünleri yelpazesi var. Peki Lily Gladstone, Colman Domingo ve diğer adaylar bu büyük gecede ne giyecekler? Ayrıca, eski kazananların geri dönüşü, kırmızı halının en iyi gece kıyafetlerini sergileyen A listelerle dolu olacağı anlamına geliyor ve Zendaya görünümü vaadi, stil açısından harika bir gece geçireceğimizi garanti ediyor. O yüzden sinemaya geçmeden önce modanın tadını çıkarmak için hak ettiğimiz bir dakikayı ayıralım. Oscar kırmızı halısında yürüyen her elbise, takım elbise, ayakkabı ve mücevher parçasının dökümünü görmek için kaydırmaya devam edin.

Anya Taylor-Joy

Oscar'lara kırmızı halıda ilk çıkışını mümkün olan en görkemli şekilde yaptı.

Vezir Gambit yıldızı Los Angeles Dolby Tiyatrosu'na Dior Haute Couture'ün sunduğu askısız pullu balo elbisesiyle geldi. İnanılmaz gümüş grisi parça, göz kamaştırıcı yaprak şeklinde kanatlarla kaplanmış hacimli bir eteğe sahipti; bu, Christian Dior'un 1949-1950 Sonbahar/Kış koleksiyonu için tasarladığı ikonik Junon elbisesine bir selam niteliğindeydi.

Laverne Cox, Vintage Mugler ve Marco Morante'de Al Zain, Le Vian, Anabela Chan ve ZYDO takılarıyla.

Vanessa Hudgens, Vera Wang'da Chopard takılarıyla.

Emily Blunt, 2024 Oscar'larında John Krasinski ile Parıltılı, Beyaz Elbiseyle Poz Verdi

Emily Blunt ve John Krasinski, bu akşam 2024 Oscar'larında dünyaya en gösterişli, kırmızı halı görünümlerini sergilediler. Blunt, yüksek bacak yırtmaçlı Schiaparelli couture elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Tiffany & Co. takılarıyla süslendi. Krasinski onu beyaz bir smokinle tamamladı.

Ariana Grande

Ariana Grande ilk kez Oscar'lara katılarak çok iyi bir giriş yaptı.

Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nun dışındaki kırmızı halıya adım atan “Arkadaş Olamayız” şarkıcısı, Glinda'yı, yukarıdan aşağıya karmaşık dantellere sahip, pamuk şekeri pembesi sütunlu bir elbiseyle temsil etti. Belinde, arkasında takip eden dramatik bir trene doğru uzanan, bulut benzeri yastıklı eklentiler vardı. Sanki bu yeterli değilmiş gibi, görünüm büyük pembe değerli taşlarla kaplı bir kolye ve uyumlu damla küpelerle tamamlandı.

Florence Pugh

Del Core'un İlkbahar/Yaz 2024 hazır giyim koleksiyonundan alınan bir görünümle 96. Akademi Ödülleri törenine Florence Pugh nefes kesici bir giriş yaptı. Muhteşem gümüş parça, parlak su benzeri boncuklarla damlayan, heykelsi şeffaf bir korseye sahipti. Korsenin etek kısmında ayrıca kıvrımlı bir peplum detayı bulunuyor ve ardından ince bir kuyrukla süslenmiş uzun bir etek boyuna kadar uzanıyor.

Pugh, görünümünü Bulgari mücevherleriyle tamamladı; en göze çarpanı Serpenti'yi saran elmas kolyeydi.

America Ferrera

America Ferrera, bu gece Oscar kırmızı halısında şiddetli Barbie karakteri Gloria'yı kanalize etti.

Aktist filme saygı duruşunda bulunan, Atelier Versace tarafından özel olarak dikilen metalik pembe elbiseyle muhteşem görünüyordu. Parıltılı bodycon elbiseyi uyumlu Stuart Weitzman topuklu ayakkabılarla ve kırmızı taşlı kalın gümüş Pomellato kolyeyle eşleştirmişti. Saçlara gelirsek eğer minimal pembe makyajı ve yandan ayrılmış bob'u tercih etmişti.

Lupita Nyong'o Oscar'lara geri döndü ve büyük bir patlamayla geri döndü.

Küçük Canavarlar'ın yıldızı bu gece Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halıda özel Giorgio Armani Privé elbisesiyle rüya gibi bir görünümle süzüldü. Güzel ipek işlemeli orta parçanın derin V yakası, baştan sona kristal boncuk süslemeleri ve peplum belinde ve etek kısmında soluk mavi tüyler vardı; hepsi hoş bir toz mavisi renkteydi. Elbiseyi bir dizi zarif bilezik, iki elmas çiviyle süslenmiş bir yüzük ve elmas damla küpeler şeklinde elmas katmanlarıyla eşleştirdi. Cazibeye gelince, Nyong'o meyve rengi dudak ve ışıltılı göz farıyla tamamlanan ışıltılı makyajla ışıltılı görünüyordu.

Julianne Hough Jamie Lee Curtis Brittany Kar

Alexandre Vauthier'de. Mônot'ta Pomellato takıları ve Christian Louboutin

Maitreyi Ramakrishnan Liza Koshy Mario Lopez

Zuhair Murad'da. Marchesa'da.

Jacqueline Stewart Sandra Hüller Schiaparelli'de. Colman Domingo Louis Vuitton'da David Yurman takıları ve Omega saatiyle.

Rami Yusuf Brittany Kar

Hailee Steinfeld

Leah Lewis Hıristiyan Friedel

Billie Eilish

Düzgün tüvit kalem eteği, ince blazer ceketi ve düğmeli beyaz gömleğiyle Billie Eilish , yoğun bir şekilde bedensel trende yöneliyor. İş kıyafeti görünümü tepeden tırnağa Chanel'e benziyor. Çoraplar biraz dağınık görünse de, bazı stilistlerin onlara kaç tane düzgün olmayan rulo verileceğini dikkatle tartıştığına bahse girerim.