Karaca Hollywood’un En Görkemli Ödül Töreni Oscar’da

10-03-2024 20:24 14504 kez okundu.

Ödül töreni gecesine Karaca yemek takımları damga vuracak

Büyük Gurur Duyduğum Türkiye’nin ev ürünleri, elektronik, tekstil ve sofra takımları alanının en öncü markası Karaca, 10 Mart akşamı düzenlenecek Oscar’da yemek takımlarıyla kırmızı halıda olacak ve Dünya Starları Türk Markası Karaca takımlarda yemeklerini yiyecekler. her yıl Heyecanlan beklenen ve özellikle benim asla kaçırmadığım bu akşam ki Oscar töreninde, her yıl olduğu gibi bu yılda ünlü şef Wolfgang Puck tarafından hazırlanan menü misafirlere sunulacak. Menü de sunulacak tüm yemekler ise Karaca’nın yemek takımı serisi Red Carpet Collection ile zerafet ve şıklık ile sunulacak.

Red Carpet Collection”; Galactic White, Galactic Black, Fine Pearl Extra Chanak, Streamline Hole, Streamline Middle, Streamline Saturn gibi Karaca’nın en beğenilen yemek takımlarının da içinde bulunduğu 12 özel yemek takımından oluşuyor.

1973’te İstanbul’da kurulan ve son 10 yıldır Türk tasarımcıların elinden çıkan ürünleriyle Karaca sofralarımızın her zaman yıldızı oldu. Oscar töreni her yılın en görkemli kırmızı halı törenidir! ve Bu Dünyaca ünlü törenin Dünyaca ünlü yıldızlarının Oscar tören yemeğinde masalarında davet boyunca Karaca takımları yer alacak! Türk Markası Karaca ile ne kadar gurur duysak azdır.

Karaca, Türk markası olarak ismini uluslararası arenalarda duyurması, ki ilki bundan bir kaç ay önce yapılan Londra'da ki Kral Chrarles'ın Taç giyme töreniydi. Taç giyme töreninde 5 çayı seramonisi tamamen Karaca çay ve pasta takımları ile sunulmuştu, Londra etkinliğinden sonra ise bu akşamki Hollywood'un en görkemli gecesi Oscar töreninde dünyaca ünlü starlara sunulacak olan yemeklerin sofra takımı Karaca olması hem Ülkemize, hem markaya hem de bizlere büyük gurur yaşatıyor. bunun için buradan Vizyoner ve girişimci Karaca ailesine ve tüm çalışma ekibini tebrik ediyorum ve bizlere yaşattıkları bu gurur içinde ayrıca teşekkür ediyorum:)

Karaca'ya ve Oscar yolculuğuna kısaca bir göz atalım

Karaca CEO’su Fatih Karaca bundan bir kaç önce eşim Kenan Erçetingöz ile yapmış olduğu bir görüşmede ona Oscar Törenlerine olan ilgisini anlatmış ve Karaca markasının 50. yılında Oscar Töreni ile ilgili büyük bir sürpriz düşündüklerini çıtlatmıştı. Hatta bunu bana anlatan eşim Kenan'a dedim ki '' Ah Karaca Oscar Töreninde sunulan yemek takımlarını mı verecek acaba! ah öyle bir şey olsa ne muazzam olur demiş ve hatta şöyle bir espri yapmıştım. lütfen Brad Pitt'in yemekte yediği Karaca tabaklar ve çatal bıçaklar benimmm olsun Fatih beyden isteyeceğim demiştim:)))))' Bu arada gerçekten Oscar töreninde kullanılacak olan takıma ne olacak merak içindeyim:)

Karaca CEO'su Fatih Karaca 2006’dan bu yana Karaca markasını çok boyutlu büyütüyor. yaklaşık 15 yıldır da, Karaca çatısı altına yeni markalar ekleyerek markanın, aynı zamanda yurt dışında da büyümesini sağlıyor.

Karaca’nın. 18 yılda çok hızlı bir büyüme ivmesi kaydetmesi ve Karaca çatısına; Karaca Home, Jumbo, Homend, Emsan, Cook Plus, Cashmere, Flying Tiger gibi markaları toplaması ve Türkiye ile yurtdışında büyüyen Karaca'nın bugün Almanya, İngiltere gibi yerlerde de mağazacılık ve e-ticaret pazar payını genişletmesi de günden güne büyüor.

Fatih Karaca ve kardeşi Emre Karaca aynı zamanda gastronomiyle de çok yakından ilgileniyorlar. Dünyanın farklı yerlerindeki otel ve restoranların lezzetlerini, sunumlarını ve tekniklerini takip ediyorlar. Michelin yıldızlı şefimiz Fatih Tutak da bundan 5 yıl önce Fatih ve Emre Karaca kardeşlerle işbirliği yaparak Hong Kong’tan Türkiye’ye gelmiş Bomonti'de ilk restoranı olan Türk Fatih Tutak'ı açarak 2 Michelin yıldızı alan ilk Türk Restoranı olmuştu. ' bu arada yine parantez içinde şunu söylemeden geçemeyeceğim.

''Türk şefimiz Fatih Tutak Hong Kong'ta restoran işletirken bundan 6 yıl önce her yıl yaptığımız Gecce Mekan Oscar'ları ödül gecemize kendisini davet etmiş ve yurt dışında bizi en iyi temsil eden Türk Şefler arasında olduğu için kendisine ilk ödülünü Gecce Medya Group olarak vermiştik.'' Ne gurur verici bizim için...

Fatih Karaca, “Oscar Törenleri’nde gerçekleşen yemek daveti için tüm sofra takımlarını Wolfgang Puck ile görüşerek hazırladık, özel tasarımlar ve üretimler yaptık. Tüm tasarımları kırmızı halı heyecanıyla ve binlerce kişiye sunulacak dünyanın farklı lezzetlerinden oluşan geniş yelpazeye sahip menüye göre hazırladıklarını anlattı.

Dün akşam Los Angeles'ta Karaca ekibinden Seray Anıl, Karaca'nın iletişim ajansı İdea Halkla İlişkiler başkanı Şila Gök, Şef Wolfgang Puck'ın Oscar öncesi sunulacağı menünün tadımını KARACA takımları ile küçük ve kapalı bir grup olarak deneyimleyerek Oscar töreni öncesi bunun heyecanını yaşadılar.

Bu akşam, Karaca “Red Carpet Collection” isimli özel yemek takımı serisi ile Oscar Ödülleri’nde Hollywood yıldızları ile Los Angeles'ta buluşarak Karaca'nın 50. yılını taçlandırmış olacaklar. Ayrıca bu akşam yapılacak Oscar Törenine Karaca CEO'su Fatih Karaca'nın da katılacağını öğrendim. Heyecanlarına ortak olduğumu bilmelerini isterim:)

ÜNLÜ ŞEF TÜRK TABAKLARINI TANITIRKEN NELER DEDİ

“ Bu menüyü hazırlarken, dünyanın en iyi malzemelerini kullanıyorum. Ve bunları dünyanın en kaliteli porselenleri ile sunacağım. Bu porselenler bir Türk markası olacak. Ben Türkiye aşığı birisiyim. Bu porselenlerle sunacağım için de o yüzden çok gururluyum.”

Ve bir de şunu ekledi:

“Bundan böyle bütün organizasyonlarımda ve restoranlarımda bu tabakları kullanacağım.”

Bu seçim, Türkiye’de porselen sektörünün geldiği yeri de açıkça gösteriyor.

Bir zamanlar Wedgewood, Rosenthal, Narumi, Herend, Lenox gibi dev dünya markalarının egemenliğindeki lüks porselen pazarında artık bir Türk markası da var.

WOLFGANG PUCK İSTİNYE PARKTA DOLAŞIRKEN BU TABAKLARI GÖRDÜ VE İSTEDİ.

Wolfgang Puck iki yıl önce İstanbul’a geldiğinde İstinye Park’ta dolaşırken Karaca Mağazasını görmüş ve çok etkilenmiş. Mağazayı detaylıca gezmiş ve ürünleri incelemiş. bu ürünlerle mutlaka bir Oscar menüsü sunmalıyım demiş. Ne ilginç ve güzel bir hikaye:)

MAĞAZAYI VE ÜRÜNLERİ BEĞENEN WOLFGANG CEO FATİH KARACA İLE GÖRÜŞMEK İSTEMİŞ VE İŞTE OSCAR TÖRENİNDE SUNULACAK KARACA TAKIMLARINDA NELER İSTEMİŞ!

EK ŞART: STANDART 27 SANTİM TABAĞI 2 SANTİM BÜYÜTÜN

Görüşmeler iki yıl sürmüş. Puck, bu tabakların o yılki Oscar’a verilmesini istemiş. Ancak Karaca “Yetiştiremeyiz” deyince bir yıl ertelenmiş. Karaca, Oscar için özel bir model üretmeyi önermiş ama Wolfgang Puck halen satışta bulunan koleksiyonlardan birini seçmiş. Tek isteği de şu olmuş. Standart servis tabakları 27 cm. Puck bunun 2 cm büyütülerek 29 cm yapılmasını istemiş.

KARACA BU AKŞAMKİ OSCAR TÖREN YEMEĞİ İÇİN 20 BİN PARÇA TABAK ÜRETMİŞ.

OSCAR parti için 20 bin parça çeşitli boyda yemek, tatlı ve başka boy tabak üreti

Evet bir Türk Markası Evet Türkiye’de tasarlanmış ve Evet Türkiye’de üretilmiş ve Türkiye’de satılan bir Karaca koleksiyonu, dünyanın gözünün üzerinde olduğu bu törenden sonra verilen yemek partisinde sadece partiye katılanların değil, bütün dünyanın da önüne çıkacak olan bir yemek takımı Karaca...

Ben şimdi Oscar törenini izlemeye gidiyorum;) yarın sizlere detaylı ve bol Oscar stilli bir yazı ile geri geleceğim:))