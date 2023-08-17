Chalet Garden sahnesinde bu hafta!

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Yazın keyifli günlerinde, açık havanın doyasıya tadını çıkarabileceğiniz Chalet Garden'da bu hafta yine eğlenceye doyuyoruz. 18 Ağustos Cuma Ozan Ünlü ve 19 Ağustos Cumartesi Pınar Güsar sahnede olacak!

İstanbul’un merkezinde, kendinizi şımartmak istediğiniz anlar için artık yeni bir alternatifiniz bulunuyor. Açık havanın tadını sonuna kadar çıkartabileceğiniz Chalet Garden, menüsündeki yıldız lezzetleriyle unutamayacağınız bir deneyim vaat ediyor.

Chalet Garden, menüsüyle baş döndürüyor!

Chalet Garden’da başarılı hem geleneksel hem de modern tabakları ile damaktan zor silinen tatlar sizi bekliyor. Menüde neler mi yer alıyor? Dilerseniz sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz Fame veya Buendnerteller tabağı, taş fırınımızdan çıkan pizza çeşitleri, hafiflikten yana olanlar için leziz kaseler, deniz mahsüllü atıştımalıklar, burger çeşistleri ve klasik frankfurter veya bratwurst’ün yer aldığı enfes sosis seçenekleri ve daha fazlası Chalet Garden’da!

Tüm bu eşsiz tabakların yanında; geniş alkollü içecekler menüsüyle de göz dolduran bahçede, dünyanın çeşitli bölgelerinden özenle seçilen şarapları, viskileri ve biraları tercih edebilirsiniz. Dilerseniz servisinizle ilgilenen arkadaşımıza danışarak hangi yemekle hangi içeceğin daha iyi eşleşebileceği konusunda yönlendirme talep edebilirsiniz. Birbirini tamamlayan ikilileri size en doğru şekilde önereceklerinden emin olabilirsiniz.

Chalet Garden'ın menüsüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz...