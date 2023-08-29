Türkiye ve Avrupa'da düzenlenen sıradışı Bağ Bozumu Festivalleri!

Hotel Caeli’de Bağ Bozumu Deneyimi Başladı!

Tarih: 18 Ağustos - 14 Ekim 2023 tarihleri arasında...

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde yer alan ödüllü lüks bağ & sanat oteli Hotel Caeli, 18 Ağustos – 14 Ekim tarihleri arasında tüm konuklarını “Bağ Bozumu” döneminin keyfini çıkarmaya ve eşsiz bir deneyim yaşamaya davet ediyor!

2018 yılından itibaren 6 senedir art arda "Tripadvisor Traveller’s Choice – Mükemmellik Ödülü" ne layık görülen Hotel Caeli’nin kalbinde bulunduğu Porta Caeli Bağları’nın göz alabildiğince uzanan yeşil ve nefes kesici ortamında, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinin doğa içerisindeki huzurlu sessizliğinde, Hotel Caeli’nin kendi organik ürünleriyle konuklarına sunduğu lezzetlerle unutulmaz bir gastronomi ve degüstasyon yolculuğuna hazır olun! Caeli Winery‘nin özel dikim yöntemiyle yetiştirdiği üzümlerin toplanmaya başlanacağı, 18 Ağustos – 14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan bu büyülü dönemde konuklar üzümün bağlardan kadehe olan yolculuğuna tanık olma şansını elde ediyor.

Bağ bozumu dönemi sürecinde tüm otel konukları, 170 hektarlık bir alandan oluşan ve dünyanın en büyük 1×1 metre dikim sıklığındaki üzüm bağları olma özelliğini taşıyan bağları uzmanların eşliğinde keşfedecek, bağ bozumu ritüellerini tüm detaylarıyla yaşayacak. 12.500 m2 alana kurulu Türkiye’nin en modern şaraphanesi olan Caeli Şaraphanesi’ni ziyaret edebilecek ve enfes Caeli ürünlerini deneyimleme fırsatını elde edecekler. Büyüleyici bağ ve gölet manzaraları eşliğinde şaraplarını yudumlamanın yanı sıra konuklar Caeli Çiftliği ve Caeli Ekolojik Bahçesi’nin organik ürünleriyle hazırlanan birbirinden lezzetli yemeklerle damaklarını şenlendirecek, dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini de görme şansına sahip olacaklar.

Lüks bağ ve sanat oteli kategorisinde yer alan Hotel Caeli; kendi bağlarında yetiştirdiği kaliteli üzümlerinden elde edilerek hazırlanmış şarapları, etkileyici SPA Caeli by Caudalie tesisleri, özenle seçilmiş çağdaş sanat koleksiyonu ve gurme mutfağıyla tüm duyulara hitap eden benzersiz bir deneyim yaşamaları için tüm konuklarını bağ bozumuna bekliyor

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Lucien Arkas Bağları'nda Şimdi Hasat Zamanı!

Tarih: 30 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında...

Pandemi sebebi ile 2019 yılından beri ara vermek zorunda kaldıkları Bağ Bozumu Etkinlikleri uzun bir aradan sonra 30 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında tekrar sizlerle! Yemek saatlerinde keyifli DJ performansları ile renklenecek olan etkinlikte 17:30'da bağa iniş ve hasat, 18:30'da mahsen turu, 19:00'da şarap tadım etkinliği ve 19:30'da yemek başlangıcı olacak.

Lucien Arkas Bağları, İzmir Torbalı’da 1.168 dönümlük bir arazide Türkiye’nin en büyük tek parsel organik bağı olarak kuruldu. Bağlarda, Ege’nin toprak ve iklim koşullarına en iyi uyum sağlayacağı düşünülen ve bazıları bugüne kadar Türkiye’de hiç yetiştirilmemiş olan 20’nin üzerinde şaraplık üzüm çeşidi bulunmaktadır. Lucien Arkas Bağları’nda asmalar, ‘Ecocert’ tarafından tescil edilmiş organik bağcılık yöntemleriyle yetiştiriliyor, üzümler gece serinliğinde ve ay ışığında hasat ediliyor. Böylece üzümlerin teruardan kaynaklanan özgün meyvemsi aromalarının doğal olarak korunması sağlanmış oluyor.

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Asmadan Bengodi'de Bağ Bozumu

Tarih: 8 Eylül - 29 Ekim 2023 tarihleri arasında

Çanakkale Eceabat’ın eşsiz doğasında, geleneksel rustik tarzın ögeleri ile tasarlanmış doğal taş kaplama binası ve Asmalı Avlu etrafındaki toplam 20 odası ile hizmet veren Bengodi; Asmadan Bağları, şarap müzesi, gurme restoranı ve şarap mahzeni ile masal gibi bir tatil vadediyor.

Anadolu’nun kadim şarap uygarlıklarından Lidyalıların günümüzden 3 bin yıl önce üzüm bağlarını kurduğu Eceabat’taki kıymetli bağ otellerinden biri olan Bengodi, göz alabildiğine uzanan yemyeşil ambiyansı ile misafirlerine nefes kesici bir ortam sunarken, doğanın kalbinde bağ bozumu ve gastronomi deneyimleri ile dolu keyifli bir hafta sonu tatili için sizleri bekliyor.

İnsanoğlunun neredeyse yerleşik hayata geçtiği günden itibaren yoldaşı olan üzüm ve şarabın tarihini Dinler tarihi öğretmeni, şarap uzmanı ve profesyonel rehber Murat Yankı’nın eşsiz anlatımıyla Asmadan Winery’de bağ turlarına katılarak dinleyebilir; özel bağ evinde şarap tadımı yapabilir; Avrupa’da ilk ve tek olan Şarap Müzesi Asmadan Müze’yi gezebilir; otelin içinde yıllanmış şarapların fıçı olarak sergilendiği şarap mahzenini keşfe çıkabilir; Bengodi Potina mutfağının gurme lezzetlerini tadabilir; Kor Salon’da Piri Reis kitapları ve Piri Reis Koleksiyonu ile tarihe dokunarak keyifli saatler geçirebilirsiniz.

365 gün boyunca beslenen büyük bir heyecanı, emeği ve inancı temsil eden bağ bozumu coşkusunu; Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Asmadan Winery bağ ziyaretiyle yaşayıp, üzüm bağlarının arasında binlerce yıldır değişmeyen geleneğin bir parçası olabileceğiniz, çok keyifli 2 gün sizleri bekliyor!

Sonbaharın gelişini; üzümlerin cana can katmasını bağcılığın en kıymetli topraklarından biri olan Eceabat’ın büyüleyici atmosferinde karşılayıp, an’ın keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

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Bakucha Vineyard'ın Bağ Bozumu Taze Başladı!

Tarih: 28 Ağustos - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında...

Arcadia'da yılın en keyifli, en heyecanlı zamanları sonunda geldi çattı! Her yıl olduğu gibi bu yıl da otelde konaklayan misafirle, sabahları gözlerini üzüm bağlarının içinde açarak üzüm toplamaya gidebilecekler.

Lüleburgaz’ın “doğada olmak harika” dedirten bir noktasında, Istranca Dağları’nın altında uzanan bir vadide kurulan Bakucha Vineyard Hotel & SPA ve Arcadia Bağları… 200 hektarlık bir alana yayılan üzüm bağları, şaraphanesi, meyve bahçeleri, bostanlarıyla hayat gustosu olan misafirleriyle mutlu bir dünya yaratıyor. Her biri özel terasa sahip 26 odası, terapi ve masajlarıyla bedene ve zihne iyi gelen Sanitas SPA, bahçeden ve bölge üreticilerinden özenle seçilen malzemelerin lezzet kattığı Bakucha Mutfak ile tamamlanıyor bu güzel tablo…

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Grandma's Wonderland "Wonder Weekend"

Tarih: 29 Eylül - 1 Ekim 2023 tarihleri arasında...

Her Eylül ayında olduğu gibi; müzikli, danslı, hasat orkestrasıyla ve bağ bozumu sofralarıyla dolu bir program sizi bekliyor. 2 gecceli konaklamalı olarak veya konaklamasız yalnızca bağ pikniği veya bağda Brunch etkinliğinde yerinizi şimdiden ayırtın!

Grandma's Wonderland sadece bir çiftlik değil. Burası toprakla bağ kurma adresiniz!

İstanbul’a bir saatten daha yakın, şehir hayatından ise kilometrelerce uzakta; meyveleri dalından kopartmanın, elinizi toprağa bulamanın, köy sütüyle dondurma yapmanın, göletin yanındaki lavantaları odun ateşindeki pekmeze katmanın, esen rüzgarı ve düşen yaprağı hatırlamanın kısaca, topraklanmanın tam zamanı!

Wonder Weekend etkinlik takviminde toprak ananın ajandasını görebilir ve sınırlı sayıdaki etkinlik kontenjanımızdan yerinizi ayırtabilirsiniz.

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Ürgüp Bağ Bozumu Festivali

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bu yıl 51'incisi düzenlenecek Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali 6-9 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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Bağbozumu Festivali 2-3 Eylül 2023

2 gün süren festival, adalı şarap üreticilerinin kendi bağlarında düzenledikleri sembolik bağbozumuyla başlıyor. Bunun için bağ işçileriyle birlikte traktörlere binilip bağlara gidiliyor. Toplanan üzümler, eski günlerde olduğu gibi eşek sırtında, at arabasıyla, traktör ve pırpırla, canlı müzik eşliğinde tören alanına taşınıyor. Festival boyunca kale içinde konserler ve iki yarışma düzenleniyor. Yarışmalarda adanın genç kızları arasından bir üzüm güzeli ve adanın en iyi Çavuş üzümü seçiliyor.

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İzmir Gökçealan Üzüm Festivali: Yerel Bir Kutlama

İzmir’in Efes Antik Kenti ile ünlü ilçesi Selçuk’a bağlı Gökçealan’da yapılan üzüm festivalinin amacı, bölgeye özgü Osmanca üzümünü tanıtmak. Kültürel olduğu kadar tarım anlamında da önemli bir nokta olan Selçuk, yerel bir festival yaşamak isteyenler için ideal.

Eylül ayının ikinci haftası düzenlenen festival, Selçuk Belediyesi öncülüğünde yapılıyor ve bölgenin tarımsal değerleri ön plana çıkarılıyor. Ülkemizin hemen her noktasından İzmir’e uçuş sağlayan Pegasus ile bölgeye hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşabilir, keyifli anlara tanıklık edebilirsin. İsmini yörede yetişen dünyaca ünlü üzümlerden alan ve Kalecik Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kalecik Karası Festivali her yıl Eylül ayında Kalecik'te gerçekleştiriliyor.

Festival sırasında konuklar, Kalecik Karası üzümünü ve bu üzümden üretilen şarapları da tatma fırsatı buluyorlar. Festival alanında kasnak böreği, ayva, armut, dut vs gibi ürünlerin de tadına bakmak ve alma fırsatı bulunuyor. Festival ilk yıllarında yörede yetişen Kalecik Karası cinsi üzümlerden üretilen şarapların tanıtılması amacı ile Kalecik Karası Şarap Festivali adıyla düzenlenmeye başlanmış ancak yıllar geçtikçe şarap festivali olmaktan çıkıp, konusu üzüm olan büyük bir pazar yerine dönmüş. En iyi Kalecik karası üzümünün seçildiği festivalde; üzüm çiğneme yarışması gibi özgün etkinliklerin yanında, sanatçıların ve yöresel sanatçıların konserleri de oluyor

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Bordeaux: Médoc Maratonu

Fransa’nın tarihi şehirlerinden Bordeaux için sadece Avrupa’nın değil, dünyanın şarap diyarı diyebiliriz. Yeryüzündeki en kaliteli üzümlerin ve şarapların üretildiği bölgede her sene eylül ayında ilginç bir maraton koşuluyor. Adını bölgenin en kaliteli üzümlerinden birinden alan Médoc Maratonu, Avrupa’nın üzüm hasadını kutladığı renkli aktivitelerden biri. Bu yıl 2 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek, katılanların atlet formaları değil ilginç kıyafetler giydiği bu maratona siz de kaydolabilir ya da sezonun en lezzetli üzüm ve şaraplarını tadarak kutlamalara eşlik edebilirsiniz.

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Saint-Emilion: Ban des Vendanges

Fransız şarabı denince akla gelen bir başka önemli bölge, ünlü Ortaçağ kasabası Saint-Emilion. Eşsiz kalitede bağlardan elde edilen muhteşem şaraplar dünyanın en pahalıları arasında. Her yıl eylül ayında üzüm hasadını kutlamak üzere düzenlenen Ban des Vendanges, 800 yıl önce kurulan kardeşlik grubu -aynı zamanda kasabanın yönetiminde söz sahibi olan yetişkinler topluluğu- bir araya gelerek hasadı kilisede bir törenle başlatıyor ve bunun için bir dizi kutlamalar gerçekleştiriyor. Ban des Vendanges, bu yıl 17 Eylül’de düzenlenecek.

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Toskana: Festa dell’Uva

İtalya’nın, hele de Toskana bölgesinin şaraplarını duymayan ve tatmayan var mıdır… Dünyanın en iyileri arasında yer alan Toskana üzümlerinin hasadı her yıl eylül ayında düzenlenen Festa dell’Uva ile start alır. Bölgenin küçük kasabalarından biri olan Impruneta’da gerçekleşen festival, 1926 yılından beri devam eden bir klasik. Sepet sepet üzümlerin geçit törenini kaçırmak istemiyorsanız 15-17 Eylül arasında Chianti bölgesinde gerçekleşecek festivale şimdiden yerinizi ayırtarak hem Toskana’da sonbaharı hem de bağbozumunu yaşayın.

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Logroño: La Rioja Bağbozumu Festivali

İspanyol şarapları her zaman Avrupa’nın en iyileri arasında yer alır. Bu lezzetli şarapların ve tabii onlara hayat veren üzümlerin sahneye çıktığı La Rioja Bağbozumu Festivali, bu yıl 16 Eylül’deki kutlamayla başlayacak. İspanya’nın kuzeyindeki verimli La Rioja bölgesinin Logroño şehrinde gerçekleşen festivalde insanlar ayaklarıyla üzümleri ezerek şarap yapımının geleneksel yöntemlerini kutlamaya devam ediyor. Boğa güreşleri ve konserlerle desteklenen festivalin gerçekleştiği La Rioja bölgesi, yerel tempranillo (kırmızı şarap) ve viura üzümlerinin (beyaz şarap) cenneti olarak tanınıyor.

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Ren Nehri: Boppard Şarap Festivali

Bu yıl 24 Eylül’de gerçekleşecek olan Boppard Şarap Festivali, kısıtlı ancak oldukça kaliteli bir üretime sahip olan Alman şarapçılığının kutlandığı oldukça özel bir etkinlik. Ren Nehri kıyısındaki UNESCO Dünya Mirası antik Boppard şehrinde gerçekleşen kutlamalarda riesling ve pinot noir üzümlerinin ve şaraplarının yanı sıra Almanların meşhur buzlu şarabını da deneme fırsatı bulabilirsiniz. Oldukça geniş bir pazar yerinde sıra sıra dizilen stand’larda nefis şarapların yanı sıra Alman mutfağının klasik lezzetlerini tadabileceğiniz mekanlar da yer alıyor.

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Endülüs: Jerez Sherry Festival

Her yıl eylül ayının ilk cumartesi günü düzenlenen ve yaklaşık üç haftaya yayılan Jerez Sherry Festival; şeri, şarap, boğa güreşi ve flamenko dolu etkinlikleriyle binlerce turisti bölgeye çekiyor. İspanya’nın güneyindeki güneşli Jerez de La Frontera şehrinde gerçekleşen festival, Avrupa’da bağbozumunun en renkli kutlamalarından birine sahne oluyor. Endülüs kültürünün her adımda hissedildiği festivalde birbirinden lezzetli İspanyol tapaslarını da tadabilirsiniz.