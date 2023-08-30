Psikoloji ile ilgilenenler için harika kitap önerileri

Bilinçaltı, Sigmund Freud

Psikanaliz biliminin kurucusu olan Sigmund Freud, Bilinçaltı kitabında okuyucuyu insanın bilinçaltına dair derin bir yolculuğa çıkarıyor.

Özellikle psikanaliz ile ilgilenenler için rehber niteliğinde bir kitap olan Bilinçaltı, Freud’un hastaları üzerinde yaptığı çalışmaları, elde ettiği sonuçları ve kuramına dair bilgileri içeriyor.

Psikoloji ile ilgileniyorsanız, Freud’un Yaşamım ve Psikanaliz, Totem ve Tabu ile Bir Yanılsamanın Geleceği gibi diğer kitaplarını da ilgi çekici ve öğretici bulabilirsiniz.

Nietzsche Ağladığında, Irvin D. Yalom

Irvin Yalom, Friedrich Nietzsche’nin hayatını psikanaliz süreciyle birlikte, kurgulanmış bir olay örgüsü içinde kaleme aldığı romanda, Nietzsche’nin yanı sıra Josef Breuer, Sigmund Freud ve Lou Andreas-Salomé gibi önemli kişiliklerin felsefi ve bilimsel görüşlerine de detaylı olarak yer veriyor.

Psikoloji ve psikanaliz süreciyle ilgileniyorsanız Yalom’un Divan, Annem ve Hayatın Anlamı ile Günübirlik Yaşamlar gibi diğer kitapları da ilginizi çekebilir.

Algı Kapıları Cennet ve Cehennem, Aldous Huxley

The Doors grubunun isminin ilham kaynağı olan kitapta Aldous Huxley, insanın algı kapasitesinin önündeki engelleri kaldırmak için uyguladığı deneyleri ve sonuçlarını paylaşıyor.

İnsan algısının ve hafızasının boyutlarını analiz eden ve gözlemlerini okuyucuya tüm derinliğiyle aktaran Huxley, aynı zamanda insanın algısını geliştirmenin yollarına da yer veriyor.

Deliliğin Tarihi, Michel Foucault

Filozof Michel Foucault, Orta Çağ’dan 18. yüzyıla kadar Batı’da deliliğe bakışın ve delilere yönelik tutum ve davranışın değişimini konu aldığı Deliliğin Tarihi’nde, aklın tarihini ve değişen düşünce yapısını da irdeliyor.

Yalnızız, Peyami Safa

Gazeteci ve yazar Peyami Safa’nın insanlığın yalnızlıktan duyduğu acıyı tüm derinlikleriyle işlediği romanının yanı sıra Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ve Bir Tereddüttün Romanı eserleri de ilginizi çekebilir.

Açlık, Knut Hamsun

İlk kez 1890 yılında yayımlanan Açlık, Hamsun’un biyografi türündeki psikolojik romanıdır.

Yazarın en önemli eserlerinden biri olan Açlık, yoksulluk ve açlık içinde yaşayan genç bir yazar adayının hayat mücadelesini konu alıyor.

Dinle Küçük Adam, Wilhelm Reich

Toplumun yozlaşmış düşüncelerini ve yanlışlarını ‘küçük adam’a hitaben kaleme alan Wilhelm Reich’e göre; üretmeden tüketen ve hayatını başkalarına itaat ederek yaşayan tüm insanlar küçük adamdır. Reich kitabında aynı zamanda bahsettiği yanlışlara çözüm önerileri de getirmektedir.

İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali

Sabahattin Ali’nin ikinci romanı olan İçimizdeki Şeytan, Macide ve Ömer’in aşkıyla birlikte eserdeki karakterlerin içsel hesaplaşmalarını da okuyucuya tüm yalınlığıyla aktarıyor.

Ali, toplumun kişiler üzerinde yarattığı baskıyı, insanların sıkışmışlığını etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor.

Kişilik, Psikoloji Biliminin İnsan Doğasına Dair Söyledikleri, Jerry M. Burger

Hem psikoloji öğrencileri hem de psikoloji ile ilgilenenler için bir rehber olan Kişilik, klasik kuramlar ve kuramların gelişiminin yanı sıra bu kuramların tetiklediği araştırmaları ve araştırma bulgularını bir arada ele alıyor.

Sahip Olmak ya da Olmak, Erich Fromm

Psikanalist ve filozof Erich Fromm’a göre; insan yalnızca sahip olduğu ‘şeyler’den ibaretse, onların kaybıyla birlikte kendini de kaybeder. Bu da yaşamı yanlış bir şekilde kurgulamaktır. İnsan eğer olduğu gibiyse ve varlığını ‘olmak’ üzerine kurarsa, kişiliği yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaz ve kendisini yönlendirecek güdüleri kendi içinde bulabilir.

Psikoloji ile ilgileniyorsanız, Fromm’un Sahip Olmak ya da Olmak eserinin yanı sıra Özgürlükten Kaçış, Sevme Sanatı, Tanrılar Gibi Olacaksınız, İnsan Doğası, Olma Sanatı ve İnsan Olmak Üzerine gibi diğer eserleri de ilginizi çekebilir.