Gecce Food Gusto ekibinden her mevsimin favorisi Sangria tarifleri!

Beyaz Sangria Tarifi

Şarap bazlı bir kokteyl olan Sangria’nın genellikle kırmızı şarapla hazırlanan versiyonlarıyla karşılaşsak da, beyaz şarapla yapılan ferahlatıcı ve canlandırıcı etkiye sahip versiyonları da bulunuyor.

* 1 şişe beyaz şarap

* Yarım su bardağı brandy ya da rom

* Yaklaşık 1 su bardağı meyve suyu (ananas, portakal ya da elma)

* 2-4 yemek kaşığı akçaağaç şurubu ya da bal

* 1-2 bardak kadar soyulmuş ve küçük küçük doğranmış meyve (portakal, elma, armut, vb.)

Tüm malzemeleri bir sürahinin içinde karıştırın. Sürahinin üstünü kapatın ve servis yapmadan önce 2-12 saat buzdolabında dinlendirin. Dilerseniz beyaz Sangria’nın içine taze fesleğen, nane ya da çubuk tarçın ekleyebilirsiniz.

Ananas & Kivi Sangria Tarifi

* 1 şişe beyaz şarap

* ¼ su bardağı beyaz rom

* 1 su bardağı ananas suyu

* 1,5 su bardağı doğranmış ananas

* Yarım su bardağı doğranmış kivi

* 2 yemek kaşığı bal ya da agave nektarı

Tüm malzemeleri bir sürahide karıştırın. Sürahinin üstünü kapatın ve servis yapmadan önce en az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Buz ekleyerek servis yapabilirsiniz.

Narlı Beyaz Sangria Tarifi

* 1 şişe beyaz şarap

* ¼ su bardağı brandy

* 1 su bardağı nar suyu

* 1 su bardağı elma suyu

* ¼ su bardağı akçaağaç şurubu

* Yaklaşık 1 çay kaşığı toz tarçın

* 2 adet çubuk tarçın

* 1 adet doğranmış portakal

* 1 adet doğranmış elma

Tüm malzemeleri bir sürahide karıştırın. Sürahinin üstünü kapatın ve servis yapmadan önce en az 6 saat buzdolabında dinlendirin. Çubuk tarçınları servis yapmadan kısa bir süre önce ekleyin. Buzla servis yapabilirsiniz.

Tropikal Beyaz Sangria Tarifi

* 1 şişe beyaz şarap

* 1,5 su bardağı portakal suyu

* ¼ su bardağı beyaz rom

* ¼ su bardağı acı portakal likörü

* 1 su bardağı şampanya

* 3 yemek kaşığı agave şurubu

* Yaklaşık bir su bardağı doğranmış ananas

* Yaklaşık bir su bardağı doğranmış çilek

* Yaklaşık bir su bardağı doğranmış mango

Tüm malzemeleri bir sürahide karıştırın. Sürahinin üstünü kapatın ve servis yapmadan önce en az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Servis yaparken bardakları buz parçalarıyla doldurabilirsiniz.

Kırmızı Sangria Tarifi

Klasik kırmızı şarap bazlı sangria, özellikle kış aylarında, aile ve arkadaş buluşmalarının en çok tercih edilen içeceklerinden biri

İpucu: Damak tadınıza göre kırmıza şarabın yanı sıra brandy, rom ya da bourbon kullanabilir, dilerseniz meyveleri değiştirerek farklı tatlar elde edebilirsiniz.

Sangria hazırlarken en önemli adımlardan biri dinlendirmedir. İdeal olan bir gece dinlendirmektir. Böylece, yumuşak ve dengeli bir tada ulaşırsınız.

Sangria yapımında çok sevdiğiniz ya da pahalı şarapları kullanmanıza gerek yok. Uygun fiyatlı bir sofra şarabını tercih edebilirsiniz.

Soğutulmuş bir sangria için buz isteğe bağlı olarak eklenebilir. Kokteylinizi soğuk tutmak için buz yerine dondurulmuş meyveleri kullanabilirsiniz.

* 1 adet doğranmış elma

* 1 adet doğranmış portakal

* Yarım su bardağı böğürtlen (çilek, karadut gibi diğer kırmızı meyvelerden de kullanabilirsiniz.)

* 2 yemek kaşığı beyaz toz şeker

* 1 şişe kırmızı şarap

* ¼ su bardağı portakal likörü

* Yarım su bardağı brandy

* 2 su bardağı sade tonik (köpüklü su da kullanabilirsiniz)

Soyulmuş ve dilimlenmiş meyveleri bir sürahiye koyun. Üzerine şeker, brandy, portakal likörü ve şarabı ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın. Sürahinin üzerini kapatın ve 8-48 saat buzdolabında dinlendirin. Servis etmeden önce köpüklü su ya da toniği kokteyle ekleyin.