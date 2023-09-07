İstanbul’a dönüşün keyfi Arwin Cihangir’de çıkıyor!

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Her anıyla İstanbul’un en özel anlarını yaşatan Arwin Cihangir; yazlık bölgelerden yavaş yavaş şehre dönmeye başladığımız şu günlerde kesinlikle olmak isteyeceğiniz yer!

Günün erken saatlerinde leziz bir Diyarbakır serpme kahvaltı ile güne başlayabilirsiniz. Mevsimin hafif esintisi ve bunaltmaya havasıyla, Boğaz’ın serinliğini içinize çekebileceğiniz terası kesinlikle ihtiyacınız olan motivasyona. Yeme içme sektörüne 2022 Temmuz ayında giriş yapan Arwin Cihangir oldukça merkezi bir lokasyonda bulunuyor. Tarihi Yarımada ve Galata Kulesi'ni gören terası ile Arwin Cihangir, sabah kahvaltısından, akşam yemeklerine günün her saati tercih edebileceğiniz bir mekan olarak hizmet veriyor.

Arwin, meze çeşitleriyle dikkat çekiyor!

Arwin, yenilenen menüsünün yıldızlarından biri de mezeleri. Babaganuş, Köpoğlu, Acılı Ezme, Van Cacığı, Girit Ezme, Fava, Muhammara, Atom, Zeytinyağlı Enginar ve Kuru İncirli Humus gibi bir çok klasikleşen lezzeti menüde bulmanız mümkün.