BigChefs’in 100. Şubesi, Cumhuriyetimizin 100. Yılına Armağan



Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin önce markalarından BigChefs'ten harika bir haber! Ankara'da doğan ve dünyaya açılan bir Türk markası olarak 100. şubelerini de yine Ankara'da açıyorlar. Bu özel açılışı da Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine, çok özel bir davet ile taçlandıracaklar. Bu özel yılda Cumhuriyetimizin 100. yılını hem de 100. şubelerinin açılışını coşkuyla kutlayacaklar.

28 - 30 Ekim tarihleri arasında, Ankara'da gerçekleşecek bu davet; şimdiden yeme - içme dünyasından çok konuşulur oldu. Attığı her adımla uzun yıllardır yükseliş çizgisini korumayı başaran ve bu başarısı ülke sınırlarını çoktan aşmış bir marka olan BigChefs; bu kez Cumhuriyet tarihine de ismini altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor. Organize ettikleri bu özel davete yalnızca davetli isimler katılabiliyor. 28 Ekim günü Ankara'ya hareket ile başlayacak bu özel davette konuklar Ankara'nın simge restoranlarından Trilye Restoran'da "Lezzet, Birlik ve Cumhuriyet Buluşması" için bir araya gelecekler. Trilye'nin zengin mutfağını deneyimlerken Cumhuriyetimizin değerlerini ve birlik olma ruhunu yeniden anacaklar...29 Ekim günü ise Divan Otel'de keyifli bir kahvaltı ile başlayacak gün; Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü anmak ve Anıtkabir'de onun ebedi mirası önünde saygıyla eğilerek devam edecek!

Yine aynı gün öğle saatlerinde ise BigChefs'in Velux AVM'deki 100. şubesinin açılışı kutlanacak!





Herkes için anlamlı bir dönüm noktasının paylaşılacağı anlar da yaşanacak! BigChefs kurucu ortağı Gamze Cizreli’nin “Ateşle Oynayanlar” kitabı da bu özel davette ilk kez okuyucuları ile buluşmaya hazırlanıyor.