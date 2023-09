Akdeniz’de Eylül: Antalya, Side ve çevresinde keşfetmenizi bekleyen oteller & mekanlar!

Türkiye’nin en yoğun turist akımına uğrayan bölgelerinden biri olan Akdeniz’de, yaz öyle kolay kolay bitmiyor! Ağustos ve Temmuz’da turizm tepe noktasına çıksa bile; hepimiz biliyoruz ki tatilin en keyifli hali her zaman Eylül’dür! Tabii okulların açılması, iş başı gibi bazı etkenler yüzünden bir çoğumuz bu tatlı mevsim geçişini kaçırmak zorunda kalıyoruz. Fakat, Eylül ayında da kısa kaçamaklarla yaz enerjisini canlı tutmanız mümkün. Kimisi de tatil için özellikle Eylül’ü bekler! İster uzun bir tatil planı yapın, isterseniz bu tatlı havanın keyfini küçük kaçamaklarla çıkarın; orası size kalmış. Gecce Food Gusto ekibi olarak bölgenin en iyi konaklama seçeneklerini, kahve dükkanlarını, gusto restoranlarını ve en keyifli anlarını sizler için bir araya getirdik. O zaman, başlıyoruz!

ANTALYA - NEREDE KALALIM?

Bildiğiniz gibi Antalya otel seçenekleri konusunda bir hayli zengin bir bölgemiz. Turizmin cenneti olduğu için büyüklü küçüklü bir çok konaklama deneyimi sunuyor. Yüksek yaz sezonunun geride kalmaya başladığı bu günlerde, Antalya bölgesinde oteller bir tık daha sakinleşmeye başladı ama orada yaz hala devam ediyor unutmayın!

Akra Hotels

Akra Hotels, Antalya’nın tartışmasız en iyi şehir otellerinin başında geliyor. Şehrin kalbindeki konumu ve sunduğu ayrıcalıklı hizmetle her anınıza değer katan bir otel. Bey Dağları’nın ihtişamlı manzarası ve doğanın en güzel renklerinin arasında; her detayıyla şık ve konforlu bir konaklama deneyimi Akra Hotels ile sizi bekliyor. Antalya’nın merkezinde, şehrin en iyi şehir oteli olan Akra; sunduğu hizmetleri, güler yüzlü ekibi ve birbirinden güzel lezzetleriyle tatilinizin yıldızı olacak. Huzur ve eğlenceyi tek bir alanda birleştiren yapılaşması, duygu ve deneyimleri ön plana çıkaran Urban Social konsepti ile Akra Hotels misafirlerine sadece keyifli bir tatil değil aynı zamanda bir deneyim sunuyor. Urban Social konsepti kapsamında; dokunuş, lezzet, koku, wellbeing ve ses gibi insanları doğrudan etkileyen ve hafızalarında yer eden başlıkları ele alan ve bu başlıkları titizlikle detaylandıran Akra Hotels duygulara eşsiz bir şekilde hitap ederek, misafirlerine kusursuz bir ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca, Eylül ve Ekim aylarında Akra’nın festivalleri de artık bir klasik oldu… Bunlardan ilki Akra Caz Festivali! Çağdaş cazın yanı sıra caz müzikten yola çıkarak; funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan unutulmaz performanslar ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan festivalin altıncısı 20 Eylül - 07 Ekim 2023 tarihleri arasında Akdeniz’in ve Bey Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotels’in açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

Akra Caz Festivali'ne yakın kadraj!

Bir diğeri ise 4. Uluslararası Meze Festivali! Akra Hotels’in ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Meze Festivali, 4. kez lezzet tutkunları ile buluşacak. Türkiye’nin en geniş kapsamlı meze festivali olma özelliğini taşıyan Uluslararası Meze Festivali için henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı fakat duyduklarımıza göre Ekim ayının sonlarına doğru olacağı konuşuluyor. Instagram hesapları üzerinden yakın zamanda tam tarihleri de açıklayacaklar. Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından saygın işletmeler ve şeflerin katılım göstereceği Uluslararası Meze Festivali, birbirinden leziz mezeleri misafirleri ile buluşturacak.

Ela Excellence Resort Belek

Gerçek bir Akdeniz esintisi için Ela Excellence Resort Belek, tatil deneyimine farklı bir boyut kazandıranlardan. Akdeniz ruhunu hissedebileceğini farklı yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Ela Köy Meydanı; lokal malzemeleri ve tasarım çeşmesiyle büyülüyor. Gerçek bir Fransız Patisserie konsepti olan Moulin Rouge ilgi çekici. Meyve Köşesi ise tazeliği yöreselle buluşturmak isteyenler için deneyimlenmesi gereken bir köşe. Aynı zamanda çocuklu aileler için de harika bir seçenek olan Neverland Kids; hem zihinsel hem de fiziksel gelişimi destekleyen birbirinden eğlenceli atölye çalışmaları ile çocuklar unutulmaz bir tatil deneyimi yaşıyor. Şıklığı konforla buluşturan odaları ise kesinlikle tatilinizi başka bir boyuta taşıyor.

Ela Excellence Resort Belek’te Ekim ayında mis kokulu bir festival de gerçekleşecek. Akdeniz ruhunu keşfetmek isteyenler 5 - 8 Ekim 2023 tarihleri arasında Olive Fest ile unutulmaz anlar yaşayacak. Ela Excellence Resort Belek’in bahçesinde bulundurduğu 150 yıllık zeytin ağaçları, bir kültürün ve lezzetin simgesi halinde... Birden fazla fonksiyonu olan zeytin; değerli, doğal, sağlıklı yönüyle Ela Excellence gastronomisinde tamamlayıcı bir unsur. Zeytin kültürünü mutfağında, menülerinde ve yıldız ürünlerinde yaşatan Ela Excellence, Olive Fest mirasını yerli, yabancı misafirlere ve çocuklara aktarmayı, yaşatmayı hedefliyor. Zeytin festivalinde kendi hasadını misafirlerle toplayan Ela Excellence, kendi zeytinyağlarını yapıp misafirlerle buluşturuyor. Akdeniz lezzetlerinin ve zeytinin büyüleyici dünyasını keşfetmek için şimdiden yerinizi ayırtın.

Lara Barut Collection

Büyülü bir kelime ‘‘Memnuniyetle’’. Özel hissetmeye ve her an duymaya hazır mısınız? Kendinizi lüksün konforla buluştuğu, kusursuz hizmetin ve detaylara gösterilen özenin ‘gerçekten olağanüstü tatil beklentilerinizi yeniden tanımladığı bir dünyaya bırakın. Özenle tasarlanmış odalarımızın zarif dünyasına adım atın. Lara Barut Collection'daki her oda ve süit, modern mobilyaları ve son teknoloji olanaklarıyla konforlu bir konaklama deneyimi sunmaktadır. İster romantik bir balayı, ister bir aile macerası ya da iş amaçlı olsun, otelimizde beklentilerinizin üzerinde bir tatil deneyimi edinmeye hazır olun.

Mükemmelliğin ön plana çıktığı şık A’la Carte restoranlarımızda gastronomi sanatının tadını çıkarın. Ünlü şeflerimiz uluslararası yemeklerden, tadını yıllarca unutamayacağınız yerel lezzetlere kadar dünya mutfağından en seçkin lezzetleri sizlerle buluşturuyor. Kendinizi kusursuz hizmetle eşleştirilmiş bir lezzet şölenine çıkarın ve unutulmaz bir yemek deneyimi yaşayın. Spa ve sağlıklı yaşam merkezimizde bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Rahatlatıcı bir masajla gevşeyin, bütünsel ritüeller uygulayın, havuzlarımızda ve kumsalımızda dinlenerek denizin rahatlatıcı sesinin ruhunuzu dinlendirmesine izin verin.

Unutmadan: Her ayın ikinci hafta sonu Lara Barut Collection’da Winemaker’s Dinner buluşması gerçekleşiyor! Lara Barut Collection’a özel gurme deneyimlerden biri olan Winemaker’s Dinner buluşmaları, Türkiye’nin seçkin şarap üreticilerini misafirlerimiz ile bir araya getiriyor. Her ay farklı konuklarla devam eden etkinlikte ilham veren hikayelere, özel şarap tadımları ve Lara Barut Collection mutfağından gurme lezzetler eşlik ediyor.

The Marmara Antalya

Antalya’nın ikonik falezleri eşliğinde unutulmaz bir yolculuğa çıkaran The Marmara Antalya’nın en büyük özelliği 360 derece dönebilen bir yapıya sahip olmasI! Eve, yanlış duymadınız; dünyanın ilk ve tek 360 derece dönebilen bir otelden bahsediyoruz. Belli aralıklarla odanızın manzarasının değiştiğini düşünün! Çılgınca geliyor değil mi?

Calista Luxury Resort

Resort konseptinin hakkını verenlerden Calista; konforu lüksle bir arada deneyimlemenizi sağlayanlardan. Tatil köyü konseptinin hakkını veren otel; hem romantik kaçamaklar hem de çocuklu aile tatilleri için keyifli bir seçenek.

Route Hotel Kaleiçi

Tarihi yapısıyla dikkat çeken ve tarihi surlarla çevrili ambiyansında misafirlerini ağırlayan Route Hotel, bir yetişkin (+12) oteli. Route Hotel, misafirlerine eşsiz türk kahvaltısı eşliğinde ve 4 farklı konseptteki oda seçeneğiyle tüm misafirlerimizin ihtiyacı, konforu ve bütçesine göre seçenekler sunuyor. Antalya’nın en temiz ve korunaklı plajlarından birisi olan Mermerli Plajına sadece 2 dakika yürüme mesafesinde olan Route Hotel, bünyesinde bulundurmuş olduğu hamburger restaurantıyla da öne çıkıyor.

Noa’s Boutique Hotel

Etnik bir kültürün içinde gizlenmiş lüksü keşfetmeye hazırlanın! Noa’s, her anıyla romantik bir deneyim yaşatan bir yetişkin oteli. Antalya Kaleiçi’nde bulunan Noa’s butik hotel, hem tarihin izlerine tanıklık etmenize hem de unutulmaz bir tatil yaşamanıza olanak sağlıyor. Farklı tip oda seçenekleri bulunuyor ve hepsinin ortak özelliği sofistike ve huzur verici detaylarla dolu olması.

Casa Sur

Bambaşka bir deneyim; eşsiz, minimal ve tarihsel! İsminden de anlaşıldığı gibi Casa Sur; antik surların hemen bitişiğinde konumlanıyor. İçeri attığınız ilk adımdan itibaren tarihi bir botanik müze hissiyle kaplanıyorsunuz. Otel deneyiminden ziyade bir hayat tarzı sunan Casa Sur; farklı konseptteki odalarıyla konaklamayı bir film sahnesine dönüştürenlerden. Estetik algınıza yepyeni bir boyut kazandıracak dekorasyon detaylarıyla; konforun ve lüksün en ince düşünülmüş halini sunuyor.

AG Hotels

Günümüz yaşam koşulları içerisinde doğanın dokusundan uzaklaşmadan şehir oteli deneyimi yaşamaya hazır mısınız? Antalya Havalimanı ve şehir merkezine 10 dakika uzaklıkta konumlanan AG Hotels’de eşsiz bir konaklama hizmeti sizleri bekliyor.

ANTALYA - YEME & İÇME İŞLERİ

Asmani Restaurant

Rez: 0552 952 16 25

Antalya’nın en çarpıcı terasında, muhteşem bir Akdeniz’i karşınıza alacağınız gurme bir deneyim! Gün batımının en jest dolu anlarında başlayan Asmani deneyimi, akşamınızı ayrıcalıklı bir noktadan başlatıyor. Akra Hotels’in 10. katından yer alan Asmani, ilk solukta ambiyansı ile büyüleyenlerden. Dekorasyon detayları ise inanılmaz şık bir konseptte sunuluyor. Sadece otel misafirlerini değil, dışarıdan da konuklarını ağırlıyor. Executive Chef Mesut Yıldırım ve ekibi ise Asmani mutfağında harikalar yaratıyor! Her yemeğin uzun ve yaratıcı bir hikayesi var. Bu yaratıcı serüven, taze ve kaliteli malzemelerle gerçek bir lezzet şölenine dönüşür. Akdeniz’in sıcacık aydınlattığı tarlalarda yetişen taptaze sebzenin ve muzdan portakala çeşit çeşit meyvenin ev sahibi olan Antalya, bu eşsiz şölene tarifsiz bir katkı sunuyor. Kaliteli ve yerinde yetiştirilmiş malzemelerle unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatan Asmani Restoran’ın zengin mutfağı ise tüm bu doğal lezzetlerin hemen yanı başında. Akra’nın terasında konumlanan Asmani Restoran, şık detaylarla tasarlanan etkileyici atmosferi ile özel anların keyifli buluşma noktası… Yıldızların arasında parlayan bir lezzet durağı olan Asmani, büyüleyici Akdeniz manzarası ve yaratıcı mutfağı ile Antalya’nın en önemli lezzet durakları arasında yer alıyor. Adını gökyüzünden alan restoran, casual-fine dining konsepti ve kaliteli içeceklerden oluşan zengin barı ile kendini özel hissetmek isteyenler için eşsiz bir ortam vadediyor.

7 Mehmet

Rez: 0242 238 52 00

Antalya’ya gelip, burayı es geçerseniz çok büyük lezzet kayıpları vermiş olursunuz; bizden söylemesi! Modern Akdeniz lezzetlerini ve geleneksel Türk Mutfağı’nı, mevsimsel dokunuşlarla masanıza getiren 7 Mehmet; yaz boyu lezzet vazgeçilmeziniz olmaya adaya. Menüsünde her zaman doğallığı ve mevsimselliği ön plana çıkaran 7 Mehmet; keyif sofralarının en özel lezzetlerini sunuyor. 7 Mehmet; 3. nesil temsilcisi, şef Mehmet Akdağ imzası taşıyor. Atadan kalma teknikleri ve zanaati; yeni tekniklerle harmanlayarak Akdeniz’in yerel lezzetlerini ve geleneksel Türk Mutfağı’nı yeniden yorumluyor. Kült statüsündeki reçeteleriyle; aroma, doku ve renkle dengelenen lezzet kombinasyonlarını tabaklara yansıtıyor. Şef Mehmet Akdağ’ın yerel üreticilerle olan yakın ilişkisi, iş birliği ve mutfaktaki yaratıcı dehası sayesinde yiyecek israfı olmuyor. Sürdürülebilirliği, yerel üreticiyi ve karbon ayak izlerini azaltarak doğayı destekliyorlar.

The Royal Castle Bistro

Rez: 0530 236 02 19

Antalya’nın lezzet dünyasına renk katan ve geniş menüsüyle dikkat çeken The Royal Castle Bistro; günün her anı için harika bir seçenek. Tüm yıl boyunca Antalya’nın en renkli, en eğlenceli ve en lezzet dolu mekanları arasında üst sıralarda yer alan The Royal Castle Bistro; yaz sezonuna da harika bir giriş yaptı. Şehrin en güzel yerinde, seçkin lezzetlerin mutlu anlarınıza eşlik ettiği, her detayıyla özel bir deneyim sunuyorlar.

Pablito Bistro

Rez: 0242 316 20 40

Antalya’nın en uğrak lezzet duraklarından olan Pablito; her detayıyla keyifli ve lezzet dolu bir seçenek sunuyor. Akra Hotels’in giriş katında bulunan ve otel dışından da misafirlerini ağırlayan Pablito; Bistro konseptinin en başarılı örneklerinden biri. İlgi çekici dekorasyon detaylarıyla geniş iç alanı, Akdeniz’in muhteşem manzarasıyla büyüleyen teras ve açık alanlarıyla konforu en üst düzeyde yaşatıyor.

Başka Ol

Rez: 0552 903 79 84

Hayatı güzelleştiren tüm detayları aynı çatı altında topladığınızı düşünün; işte Başka Ol! Antalya’da adının hakkını veren, hayattan zevk almak için düşünülen detaylarıyla dikkat çeken bir mekan Başka Ol. Akra Hotels’in tam karşısında yer alan Akra V Hotel’in alt kısmında yer alan mekan; hem otel misafirlerini hem de dışarıdan gelen misafirlerini ağırlıyor. Farklı konseptiyle bölgede oldukça dikkat çekici bir kimliğe sahip olan Başka Ol; aynı zamanda pet friendly bir mekan olmasıyla da büyük beğeni toplayanlardan. Her detayıyla önce ruhunuzu, daha sonra da bedeninizi etkileyen Başka Ol kapısından adım attığınız anda sizi içine çeken bir kütüphane ile karşılıyor. Kitap severlerin saatlerini raflar arasında geçirebileceği mekan aynı zamanda bu alanda kitap satışı da yapıyor. Kitabını satın alıp, bu etkileyici kütüphanenin rahat koltuklarından keyifle okuyabilirsiniz. Ayrıca Başka Ol’un etkinlik takvimini de takip etmenizi kesinlikle öneririz! Ünlü ve başarılı yazarlarla yapılan imza günü ve söyleşiler meraklıları için unutulmaz anlar yaşatıyor.

Zaruri

Rez: 0501 519 23 23

Kendinizi Manavgat Şelalesi’nin akışına bırakmanın en lezzetli hali! Şelaleye komşu açtığı yeni mekanlarında hatıralara ve damaklara imzalarını atmaya devam ediyorlar! Lezzeti samimiyet ve sohbetle buluşturmasıyla ün salmış, Antalya’nın en demirbaş mekanlarından biri olan Zaruri’nin özenli lezzetlerine hayran kalıyorsunuz. Keyfine, rahatına düşkünlerin samimi mekanı Zaruri, yıl boyunca misafirlerine unutulmaz anlar yaşatanlar arasında. Samimi detayları ve işinden bol miktarda keyif alan çalışanlarıyla kendinizi evinizin konforunda hissediyorsunuz. Zaruri’ye adım attığınız ilk andan itibaren, mekanın samimiyeti içinize öyle bir işliyor ki sanki yıllardır her gün geldiğiniz bir yer havası esmeye başlıyor. Tamamen keyfiniz ve huzurunuz için hazırlanmış durumda her şey.

Göz Balık

Rez: 0543 529 99 86

Antalya balıkçılarının özellikle dekorasyonu ile büyük fark yaratanı Göz Balık ile tanışın! Hem ambiyansı hem de menüsüyle farklı bir soluk getirmiş şehre. Balık restoranlarının geleneksel hale gelmiş lezzetleri tabii ki Göz Balık menüsünde yerini almış; fakat çok daha yenilikçi bir boyutta. Göz Tava kesinlikle denemeniz gerekenler arasında.

Supla

Rez: 0242 316 18 18

Supla, önceleri sadece hamburgeri ile ön plana çıkan bir mekandı. Şimdilerde ise Dünya Mutfağı’ndan da bir çok farklı lezzeti menüsüne devam ederek yoluna devam edenlerden. Keyifli mini bir bahçesi var. Ve nolursa olsun Supla’nın hamburgeri gerçekten imza niteliğinde! Mekan Salı ve Pazar günleri arası 09:00 - 22:30 arası hizmet veriyor.

Arma Restaurant

Rez: 0242 244 97 10

Ayrıcalıklı ve kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bir lezzet deneyimi sunan Arma; ışıl ışıl ambiyansı ile dikkat çekiyor. Kaleiçi Yat Limanı’na hakim konumu ve tüm Akdeniz’i kucaklayan panoraması ile gündüzü ayrı, geccesi apayrı bir Antalya klasiği.

Tipsy Old Town

Rez: 0543 253 44 84

Özellikle kokteylleri ile büyüleyen harika bir teras deneyimi! Keyifli buluşmalarının, arkadaşlarla kutlamaların, romantik çılgınlıkların tam da olması gereken adresi Tipsy Old Town. Lezzet dolu menüsü de kesinlikle denenmeli.

SİDE - NEREDE KALALIM?

6 Rooms by Azumare

Biraz sessizlik, bol miktarda huzur; işte Eylül’de en çok ihtiyacımız olan budur! 6 Rooms by Azumare; minimalist bohemliğiyle hayran bırakıyor. Side’nin tarihi dokuları arasına gizlenmiş, Akdeniz’in ışıltısını kendine çekmiş mini bir tasarım harikası! Kentin içinde hızla akan zamanın dışında kaldığınız, muhteşem manzarasıyla huzuru altın tepside sunan, konforunuz için her detayın özenle düşünüldüğü bir otel burası. Dekorasyon detaylarında da minimal dokunuşlarla şıklığı yakalayan, tamamen kendinizle kalıp huzuru bulabileceğiniz bir konaklama deneyimine hazır olun!

Carpe Diem Hotel & Restaurant

Carpe Diem; konforlu ve minimalist tarzıyla sizlere harika bir tatil sunuyor. Manzaralı, ilham verici tasarıma, yüksek kaliteli otel ekipmanlarına ve profesyonel, güler yüzlü hizmete sahip büyüleyici lüks süitler sizi bekliyor. Side Antik Kenti'nin kalbinde, tarihin ortasında unutulmaz bir konaklama deneyimi.

SİDE - YEME & İÇME İŞLERİ

Alma

Rez: 0537 440 15 02

Bazı masalar vardır; lezzeti ve sohbetiyle unutulmaz. Etkileyicilikte sınır tanımayan bir gün batımının eşliğinde, fonda çalan o huzurlu eşlikler eşliğinde yılın en keyifli zamanlarını Alma’da taçlandırabilirsiniz… Side’de gastronomi dünyasına açılan kapı! Bölgenin lezzet trendlerini belirleyen ve farklı dokunuşlarıyla Side’ye yeniden hayat veren Alma; bölgenin en iddialı restoranlarının başında geliyor. Tarladan sofraya prensibini benimseyen Alma’nın mutfağı; kendilerine has sofistike lezzet dokunuşlarıyla misafirlerinin damaklarında unutulması imkansız izler bırakıyor. İlhamını doğadan ve ateşten alan Alma; yazın sıcak günlerinde akşam saatleri için harika bir alternatif sunuyor. Özenle hazırlanan menüde her damak tadına hitap eden lezzetler dikkat çekiyor. Tuna Katsu Sando; sütlü çıtır ekmekler arasına lezzet dünyasını sıkıştırmışlar! Kızarmış tunalar saray soslar eşliğinde genel soğanla buluşmuş ve ortaya harika bir lezzet çıkmış; kesinlikle denemelisiniz! Alma’da aynı zamanda Sushi yorumlaması da tatmanız gerekenler arasında. Sushinin geleneksel lezzetini modern dokunuşlarla harmanlayan Alma, ince zevkle hazırlanan taze balık ve deniz ürünleri, tütsülenmiş Nuri yaprakları ve benzersiz soslarla buluşuyor. Tatlılarda ise favorimiz; frambuaz ve İtalyan merengin lezzet patlamasını yaşatan Fresh Lemon Curd!

Karma Restaurant & Night Club

Restaurant Rez: 0537 440 15 04

Club Rez: 0536 764 01 69

Hem restoran hem gecce kulübü konseptiyle misafirlerini ağırlayan Karma; gecceyi bölmek istemeyenler için harika bir seçenek sunuyor. Side’nin kalbinde, Akdeniz’in kıyısına konumlanan Karma’da her buluşma adeta bir kutlamaya dönüşüyor. Dünya Mutfaklarının en özel yorumlarını menüsünde buluşturan Karma, şeflerin imza lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Hava kararıp gecce başladığında ise Karma’nın yaşadığınız tüm partileri unutturacak eğlencesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Dans, müzik, kokteyller ve unutulmaz bir eğlence sizi bekliyor. Unutulmaz geccelerin deniz ve müzikle harmanlandığı Karma’da; özel DJ performansları ile ritim her an daha da yükseliyor!

Fika People

Rez: 0533 614 80 60

Side’nin göz kamaştıran oteli 6 Rooms by Azumare içerisinde yer alan Fika; yoluna “Coffee with Friends!” mottosuyla çıkmış. Sonsuz bir huzurun kucağında; her detayıyla zamanı yavaşlatmanızı ve kendinizi bulmanızı sağlayan bir mekan Fika. Taze demlenmiş mis gibi kahveleri, içinizi serinleten seçenekleri, damaklara iz bırakan tatlı çeşitleri, kruvasanları, pastaları, kurabiyeleri, kekleriyle Side deneyiminize lezzet katanlardan. Fika People, tüm cezbedici detaylarıyla Side’ye yeni katılan mekanlar arasında. Haziran ayının başında kapılarını kahve tutkunlarına açan mekan; tatlı konusunda da bir hayli iddialı. Şehrin tarihi dokusuna öyle bir uyum sağlamış ki; sanki yıllardır Side’de bizimle yaşıyormuşçasına tanıdık… Her ana naif dokunuşlarıyla hayallere daldıran mekanlardan Fika. Adeta bir hayalin en özel parçası!

Azumare Lounge

Rez: 0530 396 60 80

Akdeniz’in tadını cam kanolar üstünde çıkarmaya ne dersiniz? Belki de buz gibi içkinizi alıp Akdeniz’e kadeh kaldırmayı tercih edersiniz… Belki kendinizi bu muhteşem denize doğru bırakmak; belki de gün batımının renklerini çok özel lezzetlerle çıkarmak! Sizin hayaliniz tam olarak hangisi bilemiyoruz; ama emin olduğumuz bir şey var ki; tüm saydıklarımızı Azumare’de gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Dalından limonları topladığınızı düşünün; elinizde kalan o mis kokuyu düşleyin şimdi! İşte tam olarak o huzur dolu kokuyla bütünleşmeye hazır olun. Bir yanınızda mis gibi limon, portakal ve mandalina ağaçlarının gölgesi, öbür tarafınızda kızılın maviye kavuştuğu nefes kesen bir manzara… Gündüzü ayrı, gün batımı apayrı, akşamı çok keyifli bir mekan Azumare Lounge. Side’nin bütün ihtişamlı huzurunu çatısı altında toplamış, ilhamını doğadan ve mevsiminden almış keyifli bir gurme! Akdeniz’i ayaklarınızın altına seren manzarasıyla; mavi ile yeşilin dansına şahitlik edebilirsiniz. Bu muhteşem manzara eşliğinde de Azumare Lounge’ın gurme dokunuşlarla lezzetlenen menüsünün keyfini çıkarabiliyorsunuz.

Gua

Rez: 0530 411 40 07

Gua, Side’ye farklı bir dokunuş yapanlardan. Hem restoran hem sahil olarak hizmet veriyor. Kendilerini de bir mekandan ziyade bir yaşam stili olarak tanımlıyorlar; haksız da sayılmazlar. Detaylarındaki ince dokunuşlar ilk andan itibaren dikkatinizi çekecek. Altın kumların Akdeniz ile buluştuğu sahili büyülü bir dünya sunuyor. Konforlu güneşlenme alanları ise bonusu. Kahvaltı konusunda da iddialılar.

Lush Lounge & Bar

Rez: 0534 342 23 23

Side’de hem biraz eğlenmek, hem de farklı kokteyller denemek isterseniz Lush harika bir alternatif olabilir. Bohem dekorasyon detaylarıyla etkileyici ve hoş bir konsept. Kokteyl konusunda iddiaları bir hayli fazla. Bir de Sushileri denenmeli. Mekan Pazartesi günleri kapalı.

Zula Gastro

Rez: 0533 191 07 77

Side’de eşsiz bir deniz manzarası eşliğinde gastronomi deneyimi! Beach kısmı da bulunuyor. Geniş bir menüyle misafirlerini ağırlayan Zula Gastro; gündüz yaşattığı eşsiz keyfi hava kararınca da devam ettirenlerden. Kokteylleri kesinlikle denenmeli.

Elia Restaurant

Rez: 0530 113 82 07

Bir Side masalı yaşamak gibi düşünebilirsiniz burayı. Antik kentte yaşayacağınız eşsiz bir günü Elia’nın muhteşem yemekleri, sıcak atmosferi ve kusursuz hizmetiyle taçlandırabilirsiniz. Onlarca medeniyetin yaşadığı tarihi yarımadanın en güzel noktasında, muhteşem gün batımı ve liman manzarasıyla sevdiklerinizle unutulmaz zamanlar geçirin.