Brad Pitt’ten yeni içki markası!

Cin'in Ruhu, Fransız Rivierası'nda "tanrılar tarafından kutsanmış" botaniklerden yapılmıştır.

Brad ve George Clooney'in ünlü tekila markalarının ve fabrikasının sahibi olabilirler ama yine de arkadaşı Brad Pitt, George Clooney'e Cin oyununda rakip olmak istiyor!



Brad Pit aynı zamanda şampanya şarap imalathanesi Château Miraval'ın da sahibi!

Geçtiğimiz Mayıs ayında Perrin Ailesi ile bir başka işbirliği olan markanın piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

People'a göre içki imalatçısı Tom Nichol, "her zaman hayalini kurduğu" cini yaratma projesi için emeklilikten tekrar içki piyasasına geri döndü ve yeni çıkardıkları Cin markasının, Londra çevresindeki barlarda, son derece iyi gittiğini açıkladı! Cin, Mayıs ayında Cannes Film Festivali sırasında Carlton Oteli'nin yeniden açılışında ise resmen halka tanıtılmıştı. Şimdi ise Brad Pitt'in sahibi olduğu Cin Markası bu ay ABD'ye doğru yola çıkacak ve hem tanıtımları hem de satışı başlayacakmış!

Şirket, medyaya yaptığı açıklamada, markanın "Fransız Rivierası'nın bereketini ve ışığını taze narenciye tadıyla kutlayan" bir Londra kuru cin olduğunu açıkladı. Ardıç, meyan kökü, melek otu ve kişnişten oluşan geleneksel botanik karışımın yanı sıra pembe greyfurt, limon ve acı portakal da dahil olmak üzere narenciye notaları içeren bakır imbiklerde damıtılarak buğdaydan yapıldığını açıkladı.

Ayrıca açıklamada, "Bu, hem taze hem de kuru turunçgillerin alışılmadık bir karışımıyla süslenmiş yemyeşil yeşillikler ve parlak altın renginin bir karışımıdır" denildi. “Fransız Rivierası ruhunu dünyaya yayan marka, olağanüstü Cannes Festivali'nin yarım yüzyılı aşkın bir süredir somutlaştırdığı eşsiz gecce ve gündüz art-de-vivre'ını kutladı'' denildi!

Cin'in kurucu ortağı Matthieu Perrin, cinin Fransız Rivierası'nda içeriğinin yetiştirildiği toprağı yansıtacak şekilde yaratıldığını belirterek bunu daha da anlamlı bir şekilde ifade ediyor. Bu verimli yerin ve toprağın “tanrılar tarafından kutsandığını” söylüyor; "Burada, tanrıların kutsadığı bu yerde, yeryüzü Bahçıvan tarafından bakılıyor. Bahçıvan mevsim geçişleriyle, sıcaklık ve soğukluk değişimiyle, iyi yaşamanın zevkleriyle uyum içinde çalışıyor" dedi Perrin. Bahçıvan, deneyimin bilgeliği, sezgi armağanı ve deneme hevesiyle doğanın gizemini bilginin hazzıyla birleştiren bir tarif oluşturuyor. Bahçıvan, dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir yaşam tarzını korurken, dünyaya ve zamana göz kulak oluyor." açıklamasını yaptı!

Cannes katılımcıları, Carlton Otel'de marka; limon suyu, portakal suyu, çilek şurubu ve yumurta akı ile hazırlanan 'Gizli Bahçe' kokteyli ile ayrıcalıklı bir tat yakaladı. Bu Eylül'de Brad Pitt'in cinini bulduğunuz yerde satın alarak yudumlayabilirsiniz.