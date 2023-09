NYFW'in en özel, yıldızlarla dolu şovlarının ardındaki parti ve etkinliklerine Gecce Life Style editörleri yakından baktı!

Moda gösterilerine katılanlar New York'ta gösteriden gösteriye seyahat ederek günler geçiriyorlar ve günler burada bitmiyor. Partiler geccenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Ama bu sadece NYFW'nin cazibesi. İster katılıyor olun ister uzaktan izliyor olun, bu sezonun en seçkin NYFW partileri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için aşağıdaki yapılan etkinliklere göz atın!

Haider Ackermann x Augustinus Bader VIP Yemeği

8 EYLÜL: Tasarımcı Haider Ackermann ve cilt bakım markası Augustinus Bader, Haider Ackermann x Augustinus Bader sınırlı üretimlerini kutlamak amacıyla Salon 94'te özel bir akşam yemeğine ev sahipliği yaptı. Hollywood'un yeni It çifti Timothée Chalamet ve Kylie Jenner'ın yanı sıra Sofia Coppola, Oscar Isaac, Jared Leto, Farida Khelfa, Paloma Elsesser, Amelia Gray ve Karen Elson gibi diğer ünlü konuklar da katıldı.



Victoria's Secret The Tour '23

6 EYLÜL: Victoria's Secret, web sitelerine göre "izleyicileri VS20'nin perde arkası sanatsal süreci ve kişisel anlatıları boyunca yönlendiren" yeni filmlerini kutladı. Etkinliğe projede çalışan VS20 yaratıcılarının yanı sıra Doja Cat'ten Gigi Hadid'e ve Naomi Campbell'a kadar birçok ünlü katıldı. Konuklar bu yaratıcı filmin ön gösterimini izlediler ve Doechii ile Goyo'nun performanslarından keyif aldılar.

Daniel Arsham'ın Perrotin Partisi ile 20. Yıldönümü

6 EYLÜL: Daniel Arsham, müzisyenler, sporcular ve fenomenlerden oluşan bir konuk listesiyle birlikte sanattaki 20. yıl dönümünü kutladı. The Standard, High Line'da düzenlenen Arshman, aynı zamanda The Standard ile sanatsal işbirliğini de duyurdu.

Pandora Lab-Grown Diamond District Celebration

6 EYLÜL: Pandora, yeni Elmas Bölgesi'ni ve laboratuvarda yetiştirilen elmasların genişletilmesini kutlamak amacıyla elmaslarla dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Julia Fox, Gracie Abrams, Pamela Anderson, Ariana Greenblatt gibi eski ve yeni Hollywood yıldızları kırmızı halı etkinliğine katıldı ve Caroline Polachek'in sürpriz performansıyla karşılandı.

Breitling Launch Party

6 EYLÜL: Charlize Theron ve Misty Copeland, Breitling'in Navitimer koleksiyonundaki 36mm ve 32mm saatlerden oluşan iki yeni serinin lansman partisine ev sahipliği yaptı. ABT Studio Company dansçıları, caz davulcusu Eric Harland'ın da eşlik ettiği modern bale eserlerini sergiledi. Ayrıca marka, başrolünde Charlize Theron'un yer aldığı kampanya filmini de gösterdi.

Fossil's 'Made For This' Launch Party

6 EYLÜL: Fossil'in Sonbahar/Kış 2023 "Made For This" kampanyasının lansmanına Lucy Hale, Maddie, Kenzie Zeigler ve Leon Bridges gibi büyük isimler katıldı. DJ Va$htie, NYFW'nin açılışında bir set çaldı.



YSL Beauty MYSLF Event

6 EYLÜL: YSL Beauty, NYFW'yi Times Square EDITION'daki Paradise Club'da tek geccelik etkinliğiyle başlattı. Etkinlik, markanın yeni erkek parfümü MYSLF'nin lansmanını kutladı. YSL Beauty'nin MYSLF için yeni Küresel Marka Elçisi Austin Butler'ın yanı sıra Lil Nas X, Indya Moore ve Noah Beck de etkinliğe katıldı ve Lil Yachty'nin sürpriz performansının keyfini çıkardı.



Sandy Liang Launch Party

6 EYLÜL: Sandy Liang, yeni bir mücevher ve saç aksesuarları koleksiyonunun piyasaya sürülmesinin yanı sıra Daria Ritch ile işbirliği içinde fanzinlerinin lansmanını kutlamak amacıyla Orchard St.'deki Sandy Liang Mağazası'nda bir lansman partisine ev sahipliği yaptı. Dergi, defileden önceki haftayı belgeliyor ve sahne arkasında özel bir görünüm paylaşıyor. Etkinliğe Hayley Williams gibi ünlüler katıldı.