New York Moda Haftası'na mı katılıyorsunuz? Yemek yemek için en iyi yerler burada!

İster halka açık bir Pop-up'a katılıyor olun, ister her NYFW etkinliğinin konuk listesinde olun, gösterinin ortasında korkunç mide gurultusunu önlemek için herkesin gidebileceği bir sıcak noktaya ihtiyacı vardır. Etkinlikler arasında hızlıca bir şeyler atıştırmaya mı ihtiyacınız var? Ya da belki de yoğun bir günün ardından lüks bir akşam yemeğinin peşindesiniz. Moda haftasına uygun çeşitli yemek seçenekleriyle donatılmış bir yer varsa o da New York City'dir. Yukarı Batı Yakası'ndan SoHo'ya, Meksika mutfağından Fransız mutfağına kadar Gecce Gusto ekibi sizler için en göz alıcı, en iyi yemekleri bulabileceğiniz restaurantları buldu.

Milady's

Erken bir içki ve büyük bir atıştırmalık mı arıyorsunuz? Milady's öğlen karşılamanız için mükemmel bir mekandır. Burada Nancy Drew veya Accidental Eye Contact gibi eşsiz kokteyllerin yanı sıra bazı klasik şaraplar, biralar ve şampanyalar bulacaksınız. Milady's, ekşi mayalı yumuşak çubuk kraker, Milady's burger ve dolgulu patates kabukları dahil elle yenen yiyecekler sunuyor. Ancak biraz daha kaliteli bir şey arıyorsanız, deniz tarağı tartarını veya istiridye çeşitlerini deneyin.

160 Prens St, New York, NY 10012

Superbueno

Bu Meksika-Amerikan kokteyl barı Superbueno, parlak ve renkli ışıkları, eşsiz sanat derlemesi ve çağdaş beyaz tuğla duvarlarıyla uzun bir günün ardından sizi kesinlikle enerjiyle dolduracaktır. İçecekler çeşitli biçimlerde gelir; en önemlisi tatlı ve mayhoş Adobada Bam Bam Slushy'dir ve birçok malzeme Meksika kültürüne özgüdür. Superbueno, bir şeyler atıştırmak isteyenler için klasik Meksika-Amerikan meze tarzı yemekler içeriyor.

13 1. Cadde, East Village, NYC

Le Pavillon

Fransız mutfağı sevenler için Le Pavillon, NYFW sırasında göz atmak için mükemmel bir mekandır. Yemekler, New York'un uzun mutfak geçmişini barındırırken, hâlâ Fransızlardan büyük ölçüde ilham alıyor. Havyardan deniz tarağı ve ıstakoza kadar geniş bir yelpazede üst düzey deniz ürünleri sunan bu restoran, her türlü pesketaryen için ideal bir mekandır. Le Papillon, kapsamlı “Terre” menü seçenekleriyle hem balık yiyenlere hem de sebze yiyenlere hitap ediyor. Gecenin sonunda kendinizi şımartmak istiyorsanız tatlılarından birini deneyin. İster çikolata aşığı olun, ister daha taze, daha meyveli tatlıları tercih edin, Le Pavillon size yardımcı olacaktır.

One Vanderbilt Bulvarı, New York, NY 10017

Gair

Dumbo'da, ünlü pitoresk Washington St. ve Water St. kavşağında yer alan Gair, çeşitli içecekler, küçük tabaklar ve sandviçler sunmaktadır. Şehir manzarasıyla birleşen son derece endüstriyel iç mekan, Gair'i New York'ta görülmesi gereken farklı bir yer haline getiriyor. Bu şık barda Resting Spritz Face, Hot Gair Summer ve Sun of a Beach gibi aynı derecede popüler kokteyller sunulmaktadır. Biberiye ve lavanta ile Marcona bademleri veya hindistancevizi yağı ve onun gizemli "sihirli tozu" ile biraz patlamış mısır gibi eksantrik bir meze alın.

41 Washington St, Dumbo, Brooklyn

Saint Theo's

West Village'daki bir İtalyan restoranı olan Saint Theo's, özellikle Venedik mutfağıyla ilgileniyor. Menüde geniş meze, makarna, ana yemek ve vejeteryan yemeklerinin yanı sıra klasik Cicchettis (küçük tabaklar) (ekşi mayalı ekmek, köfte, kalamar ve közlenmiş patlıcan) yer alıyor. Bu büyük menü, gösteriden gösteriye atlayarak geçen uzun bir günün ardından karnınızı doyuracak birçok seçenek sunacaktır. Oturun ve bu kusursuz yemek ve atmosferin tadını çıkarın.

340 Bleecker Caddesi, New York, NY 10041

KYU

Yemek için eşsiz bir atıştırmalık arıyorsanız KYU tam size göre. Bu Asya esintili odun ateşinde pişirilen barbekü, daha önce New York'ta gördüğünüze hiç benzemiyor. Şef Christopher Arellanes, KYU'nun yemeklerine hayat veriyor. Şef Arellanes, Kore usulü kızarmış tavuktan ssamjang ızgara ahtapota kadar, davetkar bir ortamda zengin bir menü hazırlıyor. KYU sanatçılarından Andrew Antonaccio'nun eserlerinin yanında yemeğinizin tadını çıkarın. "KYU lady" gibi bazı çalışmaları, yemek yiyenlerin yemeklerini yerken keyif almaları için yemek odası duvarında sergileniyor. NYFW'den sonra kültürel olarak yoğun kalmak istiyorsanız gidilecek yer burasıdır.

324 Lafayette Caddesi, New York, NY 10012

Philippe Chow

New York'ta iki lokasyonu bulunan Şef Philippe Chow, zarif Pekin tarzı mutfağını Manhattan'a yayıyor. Lüks atmosferi sayesinde NYFW öncesi ve sonrası yemek mekanları için tanınmış bir NYC etkin noktası haline geldi. Rihanna, Cardi B ve Nicki Minaj gibi ünlüler de bu restoranı sık sık ziyaret etme eğilimindedir; bu, yıldız yemeklerinin ve yıldız hizmetinin tadını çıkarırken bir veya iki ünlüyü fark edebileceğiniz anlamına gelir.

355 West 16th Street and 33 East 60th Street

Bar Bastion

Şehirde yürüyüş yaptıktan sonra biraz rahatlamaya mı ihtiyacınız var? Midtown'un kalbinde yer alan Bar Bastion'u deneyin. Bu gösterişli bar, gevşemek için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm klasikleri sunuyor; bir Martini, bir Old Fashioned, bir Manhattan; adını siz koyun, Bar Bastion'da var. İçkinizin yanında klasik bar atıştırmalıkları arıyorsanız özel yapım peynir tabağını veya acılı yumurtayı deneyin. Ek bir avantaj da, iç mekanın Art Deco cazibesi, aynalı camı, tavandan tabana pencereleri ve kadife döşemeli banketleri ve koltuklarıyla Instagram'a yakışan muhteşem bir nokta oluşturmasıdır.

610 Lexington Bulvarı, İkinci Kat

Nobu

Dünya çapında (ve New York'ta iki) lokasyonuyla Şef Nobu Matsuhisa, Peru etkisi taşıyan birinci sınıf Japon yemekleri arayan küresel müşterilere hizmet veriyor. Bu hibrit yemeğin neye benzeyeceğini merak mı ediyorsunuz? Nobu Soslu Kumamoto İstiridyesi'nden Hafif Sarımsak Soslu Kalamar 'Makarna'ya kadar mükemmel uyum sağlayan herhangi bir şey olabilir. Yanınıza bir şişe şarap alın ve kendinize dünyaca ünlü bir deneyim yaşayın.

40 Batı 57. Cadde ve 195 Broadway

Spot Dessert Bar

Bazen NYFW sırasında ihtiyacınız olan tek şey tatlı bir ikramdır ve Spot Dessert Bar'ın sunabileceği en iyi ve en tatlı şey vardır. Basit bir kurabiye canınız çekiyorsa Oreo çikolatalı, Nutella, matcha lav veya karamelli miso kurabiyelerinden birini alın. Ya da belki şerbetlerine ya da balonlu çaylarına bir tat katabilirsiniz. Maceracılar sütlü puflarını, kurabiye kampını ve hatta kırmızı şarap Hibby'lerini deneyin. Seçenekler son derece tatlı ve yoğun bir haftanın ardından bunu hak ediyor.

13 St Marks Pl, New York, NY 10003, 39-16 Prince St, Flushing, NY 11354 ve 28-43 Jackson Ave, Queens, NY 11101