Kenan Kahvesi sponsorluğunda dünyanın en keyifli kahve rotaları!

İlk olarak 1963 yılında Londra’da kurulan Uluslararası Kahve Örgütü (ICO) 2014 yılında 1 Ekim’in Uluslararası Kahve Günü olarak kutlanmasına karar verdi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki etkinliklerle kahvenin keyfini çıkararak farklı kahve türlerini tanıtmak için kutlanan Dünya Kahve Günü farkındalık yaratılarak küresel kahve piyasasının genişletilmesi ve yerel kahve üreticilerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla ortaya çıkmış.

Kahvenin keşfi hakkında iki farklı hikaye var. Birinci hikayeye göre, Etiyopya’nın Kaffa bölgesinde yaşayan Khaldi adında bir çoban keçilerinin kırmızı renkli kahve meyvelerini yedikten sonra daha hareketli ve enerjik olduğunu fark ediyor, sonra kendisi deneyip kahvenin uyanık kalmaya yardımcı olduğunu keşfediyor. Durumu bölgesindeki bir din adamına bildiriyor ve birkaç denemeden sonra bugünkü kahve içeceği keşfediliyor. İkinci hikayeye göre ise bir Sufi keşiş, kahve meyvelerini kaynatarak içip bu içeceğin uyanık kalmaya yardımcı olduğunu fark ediyor ve yavaş yavaş tüm dünyaya yayılıyor.



Kahvenin anavatanı Etiyopya’nın Kaffa bölgesi olarak biliniyor. Kaffa ormanlarında yetişen kahve ağaçlarının çekirdekleri, ilk işlenen ve tüketilen kahve olarak biliniyor. Etiyopya’dan sonra ise kahve benzer bir şekilde Yemen’de keşfedilmiş. Kahvenin Türkiye’ye ilk gelişi de Yemen’den olmuş.

Genellikle seyahat noktalarımızı belirlerken birçok şeyden etkileniyoruz. İster farkında olalım ister olmayalım, yeme-içme tercihlerimiz gezilerimizi doğrudan etkileyen faktörlerin başında yer alıyor. Biz de kahve tiryakileri ve farklı kahve keşifleri için yola çıkmaya her an hazır olanlar için dünyanın en güzel kahve rotalarını yazdık. Bu rotalarda, dünyanın en lezzetli kahvelerini tadabilir, kahve kültürünü yakından tanıyabilir ve unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

İstanbul, Türkiye



1555 yılından beri tüm dünyanın konuştuğu ve ilham aldığı bir kahve kültürüne sahip olan İstanbul’da Türk Kahvesi içmek şüphesiz günün en keyifli ritüellerinden biri. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültür Mirasları listesinde de yer alan Türk kahvesi gerçekten büyük bir üne sahip. Geleneksel bir içecek olmakla sınırlı kalmayan kahve kültürü sosyalleşme, toplumsal değerler ve inançlar için toplumu bir araya getiriyor. 16.yüzyılda İstanbul’da kahvehanelerde servis edilmesiyle başlayan Türk kahvesi kültürü ve geleneği sohbet ve paylaşım kültürünü de barındırıyor. Misafirperverlik, dostluk, nezaket ve eğlence Türk kahvesi kültürünün en kıymetli sembolleri arasında.



Birçok çeşidi bulunan Türk Kahvesi'nin yanında son zamanlarda hızla yükselen 3. Nesil kahve trendi de şehirde başarılı bir şekilde yükselmeye devam ediyor.

Brezilya: São Paulo, Minas Gerais ve Paraná



Dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısı, kahvenin başkenti olarak kabul edilen Brezilya, dünya kahve üretiminin yaklaşık %35’ini karşılıyor ve Brezilya kahvesi, dünyanın en lezzetli kahvelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülkenin kahve üretiminde Arabica ve Robusta olmak üzere iki ana kahve çeşidi kullanılıyor.

Arabica kahvesi, daha yumuşak ve aromatik bir tada sahipken, Robusta kahvesi daha güçlü ve kafeinli bir tada sahip. Dünyanın en büyük kahve üreticilerinden biri olan Brezilya; São Paulo’dan, Minas Gerais ve Paraná’ya kadar uzanan çok sayıdaki kahve çiftliği ile kesinlikle keşfedilmesi gereken yerlerden biri. Ülkede, dünyanın en kaliteli kahvelerini tadabilir ve kahve üretiminin her aşamasını yakından görebilirsiniz. Ayrıca eşsiz plajları ve doğal güzellikleri ile kahve keyfinizi daha da keyifli hale getirecek bu Latin Amerika ülkesi; damağınızda, kalbinizde ve anılarınızda unutamayacağınız bir tat bırakmak için sizleri bekliyor.

Kolombiya



Dünya üzerinde kahve tutkunlarının ruhunu aydınlatan yalnızca birkaç şey vardır. Sabah güneşinin ilk ışıkları, kuşların tatlı ötüşleri ve tabii ki en iyi kahve çekirdeklerinin aroması eşliğinde yapılmış mis gibi bir kahve…

Dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçılarından biri olan Kolombiya tam da bu betimlemelere uygun destinasyonlardan bir diğeri. Ülkedeki kahve turizmi özellikle Caldas, Risaralda ve Quindio şehirleri arasındaki kahve üçgeni bölgesinde oldukça popüler. Burada yerel kahve üreticileriyle tanışabilir, kahve çekirdeklerinin nasıl yetiştirildiğini ve işlendiğini öğrenebilirsiniz.

Viyana, Avusturya



Yolunuz Viyana’ya düştüyse kahve konusundaki beklentilerinizi oldukça yüksek tutabilirsiniz. Kahve işini oldukça ciddiye alan Viyana, eşsiz kahveleri ile 2011 yılından bu yana UNESCO’nun Soyut Miraslar Listesi ’nde yer alıyor. Muhteşem atmosfere ve tasarıma sahip kafelerinde ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlayan bu büyüleyici şehirde cappuccino ve espresso türlerini mutlaka denemelisiniz. Şehrin popüler kahve çeşitlerinden olan ve geniş bir kahve fincanı içinde süt ile servis edilen Wiener Melange’in de tadına bakmanız da fayda var.

Buraya geldiğinizde bölgenin yenilikçi semti Weiden‘daki Viyana kafelerinie veya Kaffehaus‘a gitmeyi unutmayın.

Buenos Aires, Arjantin



Avant - garde mimarisi ve kocaman bulvarlarıyla göz kamaştıran başkent Buenos Aires, tango ve nefis yemeklerinin yanı sıra şehri saran mis gibi kahve kokusuyla da kesinlikle keşfedilmesi gereken destinasyonlardan. Dünya çapında ün kazanmış baristaların yetiştiği bu şehirde bir kahve atölyesine giderek, baristaların yeteneklerini izleyip, kahve yapımının gerçek bir sanat olduğuna şahit olabilirsiniz.

Havana, Küba



Havana deyince akla her ne kadar ilk kahve gelmese de, kahve kesinlikle bu şehrin en sevilenleri arasında. Ülkenin kahve kültürü ise Kübalıların büyük gurur duyduğu çok özel hazırlama biçimleri ve farklı tatlara sahip olan Cubano (şekerle demlenmiş espresso) ya da Cortadito (sütlü espresso) ile şekillenmekte.

Cubano bazı mekanlarda zaman zaman şeker yerine şeker kamışı ile de servis edilebiliyor. Kahveyi içtikten sonra şeker kamışını emerek tüketmeniz gerekiyor.

Addis Abada, Etiyopya



Kahveden bahsedip kahvenin başkentini atlamak tabii ki olmazdı. Dünyanın en önemli kahve çekirdeği üreticilerinden biri olan Etiyopya’nın başkenti Addis Abada, kahve ile ilgili aklınıza gelebilecek her şeyin en iyisini mükemmel bir şekilde sunması açısından da oldukça popüler.

Uçsuz bucaksız kahve bağlarına ev sahipliği yapan başkent sokaklarında yürürken, taze kavrulmuş kahve çekirdeklerinin kokusu eşliğinde büyüleyici bir keşif yolculuğuna çıkmaya hazır olun. Şehrin en popüler kahve duraklarının başında Tomoca Coffee, Mokarar (Harar) Coffee ve Alem Bunna’nın geldiğini ayrıca belirtelim.

Roma, İtalya



Birbirinden güzel kahve rotaları listesine İtalya’nın başkenti Roma’yı eklememek elbette olmaz. Kahve demlemenin Avrupalı öncülerinden biri olan Roma, kahve sevenler için şüphesiz en iyi destinasyonlardan biri. İtalyanların kahve içme şekli de bizden oldukça farklı. Buraya geldiğinizde hangi kahveyi seçerseniz seçin, hangi içeceğin ne zaman sipariş edileceğine dair söylenmemiş bir kural var.

Roma’da genellikle sabahları Cappuccino, yemekten sonra Espresso, gecenin ilerleyen saatlerinde ise Caffe Corretto tercih ediliyor. Ancak kahveleri bizim alışkın olduğumuzdan biraz daha ılık bir şekilde sunuyorlar. Özellikle sütlü kahve içecekseniz, sıcak süt istediğinizi belirtmenizde yarar var. Aksi takdirde soğuk denecek kadar ılık bir kahveyle karşılaşabilirsiniz.



Paris, Fransa



Avrupa’da kahve kültürü denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden biri şüphesiz Fransa olmakta. Fransız kahvesi aslında belirli bir kahve türünü değil, daha çok kahve tüketme ve hazırlama tarzını kapsıyor. Pek çok kahve tutkunu, Fransız kahvesini orta kavrulmuş çekirdeklerden yapılmış, hafif acı bir kahve olarak görmekte. Fransa’da kahve kültürü; kahvenizin tadını çıkarmaya ve gerçek bir kahve deneyimi yaşatmaya odaklanan zengin bir kültürel gelenek.

Hanoi, Vietnam



Kahvesiyle ünlü şehirlerden bir tanesi de şüphesiz Vietnam’ın en çok bilinen kentlerinden biri olan başkent Hanoi. Daha çok koyu kıvamlı ve koyu renkli kahvelerin olduğu Hanoi’de yumurta kahvesi gibi ilginç kahveler de öne çıkıyor.

Üzerine oturtulan yumurta şeklindeki krema nedeniyle bu ismi alan kahve şüphesiz şehrin favorilerinden. Buraya gittiğinizde özellikle Hai Ba Trung bölgesindeki pek çok yerel ve eski kafeyi bir arada görebilir ve Vietnamlıların sıkça yaptığı gibi siz de bir bisiklet kiralayıp kahve turlarından birine katılabilirsiniz.



Endonezya



Endonezya’daki kahve turları, son derece zengin bir içerikle ve düzenli bir şekilde organize ediliyor. Turlar her ne kadar kahve kültürüne odaklı olsa da, Bali tapınakları gezisi, gün doğumunu izlemek, Ayung nehrinde rafting yapmak, Ubud’un pirinç tarlaları arasında ATV sürmek ve Tirta Empul’daki su tapınağında banyo ritüeline katılmak gibi fırsatlar da sunuyor. Ülke; Java, Sumatra, Toraja ve Gayo kahvesi gibi kendine özgü çeşitleri ve yöntemleriyle de oldukça ünlü.

Vancouver, Kanada



Vancouver’da kahve sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Dünya çapında ün kazanmış kahve dükkanlarına ve deneyimli baristalara sahip olan bu şehir, sıcak bir içecekle birlikte yerel hikayeleri ve kültürel zenginlikleri paylaşmanız için de mükemmel seçeneklerden biri.

Melbourne, Avustralya



İlla ki dünyanın öbür ucuna gitmek ve kahve içmek istiyorum diyorsanız Melbourne sizin için biçilmiş bir kaftan. Zira bu şehre gittiğinizde kahveden başka bir içecek bulmanız pek mümkün değil. Kahve fuarı, kahve dergisi gibi detayların hakim olduğu şehirde her semtin ayrı bir kahve kültürüne sahip olduğunu belirtelim.

Chennai, Hindistan



Hindistan deyince aklınıza sadece yoga merkezleri ya da ruhani yolculuklar gelmesin. Hindistan, kahvenin tadına doyamayanlar için de eşsiz rotalar sunuyor. Ülkenin güney eyaletlerinde özellikle Karnataka, Kerala ve Tamil Nadu’da çok sayıda kahve çiftliği bulunmakta. Bu çiftliklere yapacağınız ziyaretlerde kahve tadımı yapmanın yanı sıra, Güney Hindistan usulü filtre kahve pişirmek için kullanılan kahve cezvelerinden de satın alabilirsiniz.

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