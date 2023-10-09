Kenan Kahvesi ağızlarınızda lezzetli tatlar bırakacak nefis tariflere imza atıyor

Ağızda eşsiz tatlar bırakan Kenan Kahvesi'nin sırrı aslında kullanmış oldukları gerçek kahve çekirdeklerinin aroması ve geldiği ülkede en iyi kalitede yetişen kahve çekirdeklerinden gelir, kahveye özel kahve makinesini evinize seçtikten sonra (Kenan Kahvesi kapsülleri her kahve makinesi ile uyumludur.) tüm işlem baristacılık yeteneklerinize ve kullanacağınız kahve şurubunun kalitesine kalıyor.



Siz de evinizde ya da ofisinizde farklı tatlarda ve tanınmış markaların kalitesinde Kenan Kahvesi çeşitleri ile kahveler yapmak isterseniz işte en özel ve birbirinden farklı tariflerimizi sizler için aşağıya bırakıyoruz!

Önemli not: Kenan Kahvesi çeşitlerinde kullanılan tüm kahve çekirdeklerimiz Endonezya'nın, binlerce adalarından biri olan ve dünyanın en büyük kahve üreticilerinden: Sumatra, Java, ve Sulawesi adalarında yetişen kahve çekirdekleri kullanılarak üretilmektedir ve tüm dünyada en kabul gören en yüksek kaliteli kahve olarak olarak bilinir. - #bizeniyisiniyaparız

Sade Kenan Filtre Kahvesi ile French Press Filtre Kahve

French press kullanarak filtre kahve yapmak için gereken malzemeler:

1 tatlı kaşığı Kenan Kahvesi filtre kahve

Süt (tercihe göre)

Kaynar su

French press aleti



Yapılışı:

Kahve bardağının ölçüsü kadar suyu kaynatın.

French pressin içine bir tatlı kaşığı filtre kahveyi ekleyin.

Su kaynadıktan birkaç saniye sonra kahvenin üzerine dökün.

Tercihe göre süt ekleyebilirsiniz.

3-5 dakika bekledikten sonra kahveyi süzün.

Oldukça pratik ve lezzetli Kenan Kahveli filtre kahveniz hazır!

Kenan Türk kahvesi ile Köpüklü Türk Kahvesi



Bol köpüklü Türk kahvesi hazırlamak için gereken malzemeler:

* 2 çay kaşığı taze Kenan Türk kahvesi

* Şeker (isteğe göre)

* Su

Yapılışı:

* Cezveye iki tatlı kaşığı Türk kahvesini dökün.

* İsteğe göre şeker eklendikten sonra su eklemeden iyice karıştırın.

* Daha sonra kişi sayısına göre su ekleyin.

* Bir kez karıştırdıktan sonra cezveyi ocağa alın.

* Ocağın altı kısık olmalı.

* Köpürmeye başlayan kahveyi, kaşık yardımıyla fincanlara paylaştırın.

* Kaynayan kahveyi ocaktan alarak servis edin.

* Kenan Türk Kahvesinin tadına ve köpüğüne Aşık olacaksınız...

* Afiyet olsun!



Kenan Kahvesi ile Dalgona Kahvesi

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren dalgona kahveyi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler:

2 yemek kaşığı Kenan Filtre kahve

2 yemek kaşığı sıcak su

2 yemek kaşığı şeker

Yarım bardak süt

Yapılışı:

İlk olarak, iki yemek kaşığı granül kahveyi, iki yemek kaşığı şekeri, ve iki yemek kaşığı sıcak suyu bir kaba alın.

Tel çırpıcı yardımı ile yaklaşık 10 dakika kadar çırpın.

Başta rengi koyu olacaktır, çırpmaya devam ettikçe renginin açıldığını göreceksiniz.

Katı kıvama gelince çırpmayı bırakın.

Bir bardağın yarısına süt doldurun.

Üzerine hazırladığınız karışımı ekleyin.

İşte mükemmel dalgona kahveniz hazır!

Bol Köpüklü Kenan Türk kahvesi ile Sütlü Kahve



Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bol köpüklü sütlü kahve için gereken malzemeler:



1 tatlı kaşığı Kenan Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı su

2 fincan süt

Yapılışı:

İlk olarak bir kabın içerisinde kahve, şeker ve suyu 5 dakika çırpın.

Daha sonra sütü ocağa alıp ısıtın.

Çırptığınız karışımdan birer kaşık bardaklara ekleyin.

Sütü bardağın kenarından dikkatlice karışıma eklemeniz gerekiyor.

Arzu ederseniz, köpüğün üzerine çikolata sos ilave edebilirsiniz.

Bol köpüklü Kenan Türk kahveli sütlü kahveniz hazır!

Kenan Türk kahvesi ile Çikolatalı Türk Kahvesi



Klasik Türk kahvesi içmekten sıkıldıysanız çikolatalı kahveyi mutlaka denemelisiniz.

Kahve için gereken malzemeler:

* 2 tatlı kaşığı damla çikolata

* 2 tatlı kaşığı Kenan Türk kahvesi

* Yarım tatlı kaşığı şeker

* 2 fincan su

Yapılışı:

* İlk olarak damla çikolata ve suyu cezveye alın.

* Çikolatalar tamamen eriyene kadar karıştırın.

* Çikolatalar eridikten sonra şeker ekleyin ve karıştırın.

* Karıştırdıktan sonra kahveyi ekleyin.

* Köpük oluşmaya başladığında kaşık yardımıyla fincanlara paylaştırın.

* Bir taşım daha kaynadıktan sonra fincanlara doldurun.

* Bu Türk kahvesinin tadına bayılacağınızdan eminiz!

Kenan kahvesi Filtre kahve ile Latte

Dışarıda içtiğiniz kahvenin lezzetini aratmayan, evde kolaylıkla yapabileceğiniz latte için gereken malzemeler:

1 bardak süt

1 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı Kenan Kahvesi filtre kahve

Yarım bardak su

Mikser

Yapılışı:

* İlk önce sütü istediğiniz sıcaklık seviyesine gelene kadar ısıtın.

* Ardından süt ve şekeri mikser yardımıyla çırpın.

* Süt köpürene kadar çırpma işlemine devam edin.

* Köpüren sütü bir bardağa boşaltın.

* Başka bir bardakta su ve kahveyi karıştırarak kahvenin erimesini sağlayın.

* Köpürttüğünüz sütün içerisine bu karışımı ekleyin.

* Dilerseniz üzerine karamel ya da çikolatalı sos ekleyebilirsiniz.

* Evde latte hazırlamak işte bu kadar kolay!



Badem aromalı Kenan Kahvesi kapsüllü Cappuccino

İçindekiler

20 ml badem şurubu

120 ml süt

1 shot Kenan Kahvesi kapsülü espresso

Miktar

200 ml

Tarif

Şurubu ve kahveyi bir kupaya dökün.

Sütü köpüklü bir hal alana kadar kaynatın.

Sonrasında sütü latte tekniklerini kullanarak öncesinde hazırlamış olduğunuz kahve ve şurup karışımının üstüne ekleyin.

Servis edin. ( sütü köpürtmek için minik süt el mixeri işinizi görecektir!

Muzlu ve Beyaz Çikolatalı Kenan Kahvesi kapsüllü Ice Latte

İçindekiler

15 ml muz şurubu ( şurubu Monin markasından sipariş edebilirsiniz)

10 ml beyaz çikolata şurubu

150 ml süt

1 Kenan Kahvasi espresso kapsülü shot

Miktar

360 ml

Tarif

Bütün malzemeleri buz küpü de dahil ederek shakerın içine koyun.

Hızlıca çalkalayın.

Buz küpleri ile dolu bir bardağa hazırlamış olduğunuz karışımı dökün.

Servis edin.



Kenan Kahveli Nane & Muz Frozen

İçindekiler

10 ml muz şurubu

20 ml yeşil nane şurubu

3 kaşık dondurma ya da sorbe

120 ml süt

3 parça buz küpü

Miktar

310 ml

Üst süsleme

Krema, kakao tozu





Tarif

Malzemeleri blendera ekleyin.

Buz küplerini de blendera dahil edin.

Pürüzsüz bir hale gelene kadar blend edin.

Bardağa boşaltın.

Servis edin.

Kenan Kahveli Makaron Creme Brulee Latte

İçindekiler

10 ml makaron şurubu

5 ml creme brulee şurubu

180 ml süt

1 shot kenan kapsülü espresso

Miktar

110 ml

Tarif

Şurupları bir kaba alın.

Sütü köpürene kadar kaynatın ve şurupların üstüne dahil edin.

Karışımın üzerine kahveyi ekleyin.

Servis edin.



Kenan Kahveli Matcha Bitter Çikolatalı Latte

İçindekiler

20 ml matcha yeşil çay şurubu

180 ml süt

10 bitter çikolata sosu

1 shot kenan kapsülü espresso

Miktar

265 ml

Tarif

Malzemeleri kaynatın.

Bardağa boşaltın ve servis edin.



Kenan Filtre kahveli Tuzlu Karamelli, Kremalı Cold Brew

İçindekiler

10 ml tuzlu karamel şurubu

120 ml soğuk demlenmiş Kenan cold brew filtre kahve

10 ml süt

10 ml taze krema

Miktar

300 ml

Tarif

Malzemeleri ve buz küplerini bir bardağa ekleyin.

Karıştırın.

Servis edin.



Kenan Kahvesi Tiramisu Flat White

İçindekiler

15 ml tiramisu şurubu

2shot kenan kapsülü espresso

60 ml süt

Miktar

150 ml

Tarif

Kahveyi ve şurubu bir bardağa dökün.

Sütü köpükleşene kadar kaynatın.

Latte teknikleri kullanarak sütü de hazırladığınız malzemenin üzerine ekleyin.

Servis edin.

Chai Tea & Kenan Kahveli Latte Tarifi

İçindekiler

30 ml Chai Tea Şurubu ( Monin marka şurup tercih edin )

2 shot kenan kapsülü espresso

180 ml süt (sıcak ya da soğuk)

Toz ve çubuk tarçın

Tarif

* Bir süt potunun içerisinde 180 ml sütü ısıtın, 70°C sıcaklığı geçmemesine dikkat edin, fazla ısınan süt karamelize olarak yoğun bir kokuya sebep olacaktır.

* Kulplu bir kupaya/bardağa 30 ml Chai Tea şurubu koyun. (Şurup pompası ile her pumpta 10 ml şurup elde edersiniz.)

* Üzerine 180 ml sıcak sütü ekleyin ve karıştırın.

* Toz ve çubuk tarçın ile süsleyerek ikram edin.

Very Irish Kenan Coffee Tarifi



İçindekiler

20 ml Irish Şurubu

40 ml viski

2 shot Kenan Kahvesi kapsül espresso

Garnitür: Krem Şanti ve kahve çekirdekleri

Tarif

2 shot espresso üzerine 20 ml Irish Şurubu ve viskiyi ekleyin, ardından sıcak olana kadar buharda ısıtın.

Isınan Irish Coffee Kokteylini bir bardağa koyun ve karıştırın.

Sade tercih edebileceğiniz gibi dilerseniz tepe noktasını krem şanti veya Kenan Kahvesi kahve çekirdekleriyle süsleyebilirsiniz.



Vanilyalı Kenan Kahveli Kahve Kokteyli Tarifi

İçindekiler

20 ml Vanilya/Şekersiz Vanilya Şurubu

15 ml Çilek Püresi

100 ml soda

50 ml Cold Brew Kenan filtre Kahvesi

Tarif

Vanilya / Şekersiz Vanilya şurubunu ve Çilek Püresini bir bardağa dökün.

Üzerine bir miktar buz ekleyin.

100 ml sodayı ilave edin.

50 ml soğuk demlenmiş (cold brew) kahveyi daire çizerek yavaşça bardağa ekleyin.



Vanilyalı/Şekersiz Kenan Kahvesi Vanilyalı Latte Tarifi



Malzemeler:

30 ml Monin Vanilya Şurubu veya Şekersiz Vanilya Şurubu 1 shot Kenan Kahvesi kapsül espresso 180ml ısıtılmış süt ( isteğe bağlı ) Garnitür: Kremşanti



Vanilyalı Latte Nasıl Yapılır? - Şekersiz Vanilyalı Latte Nasıl Yapılır?



Hazırlanışı:

1. 250ml hacimli bir bardağa espresso hazırlayın.

2. Üzerine 30ml vanilya veya şekersiz vanilya şurubu ekleyin. Ölçümü yapabilmek için jigger çeşitlerini veya şurup pompası ürünlerini tercih edebilirsiniz.

3. Karıştırın ve kenara bırakın.

4. Bir süt potunda 180ml sütü ısıtın ve bardağa ilave edin.

5. Karıştırdığınız lattenin üzerini kremşanti ile süsleyerek servis edebilirsiniz.



Vanilyalı Kenan Kahveli Kahve Kokteyli Tarifi



Malzemeler:

• 20 ml Monin Vanilya/Şekersiz Vanilya Şurubu 15 ml Monin Çilek Püresi 100 ml soda 50 ml Cold Brew Kenan filtre Kahvesi



Vanilyalı Kahve Kokteyli Nasıl Yapılır?



Hazırlanış:Monin Vanilya / Şekersiz Vanilya şurubunu ve Monin Çilek Püresini bir bardağa dökün.

Üzerine bir miktar buz ekleyin.

100 ml sodayı ilave edin.

50 ml soğuk demlenmiş (cold brew) kahveyi daire çizerek yavaşça bardağa ekleyin.

Vanilyalı Kahve Kokteyliniz hazırdır, afiyetle için.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR! - En iyi kahveyi içebileceğiniz mekanlar