Hafızlarımızda iz bırakan gelmiş geçmiş en iyi yabancı dizileri fragmanları ile yayınlıyoruz

Sürekli bağlanabileceğimiz ve kendimizi kaptırabileceğimiz yeni bir dizinin peşinde koştuğumuz şu günlerde dizilerin sinema sektörünün önüne geçmiş olduğu bir gerçek. Hollywood’un en popüler oyuncularının bile küçük ekranda sürekli karşımıza çıkıyor olması da bunu destekliyor. “Lost”, “Breaking Bad”, “Sopranos”, “Friends”, “Game of Thrones”… Yayınlandığı dönemde dünyada büyük yankılar uyandırmış olan ve fanlarının hâlâ unutamadığı son 25 – 30 seneyi ele geçirmiş olan, gelmiş geçmiş en iyi yabancı dizileri Gecce Gusto Sanat ve Lıfe STYLE ekibi mercek altına aldı! izlemeyi atladığınız pek çok dizi olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka izlemeniz gereken dizi listemize göz atın!



Lost, Diğer – IMDb: 8.3

Şifreler, gizemler, semboller… Lost; izleyicisini devamlı teoriler üretmeye teşvik ederek sezon aralarında dahi kendinden söz ettiren, dizi sektörünü tepeden tırnağa değiştiren bir yapım. Her şey Sidney-Los Angeles seferini yapan 815 sefer sayılı uçağın parçalanarak düşmesiyle başlıyor. Uçaktan sağ kurtulanların bir adada yaşadıkları, karşılaştıkları ve mücadele ettikleri bir ana hikâye ve her bölümde bir karakterin hayatındaki farklı bir noktaya ilişkin ikinci bir hikâye ile örülen dizinin, Amerikan popüler kültürünün bir parçası haline geldiğini söylemek pekala mümkün. Finali ile hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratsa da geçen 7 sezonun televizyon tarihinin unutulmazları arasında yer alacağından şüphemiz yok.

Downtown Abbey, Amazon Prime – IMDb: 8.7

İngiltere’nin henüz I. Dünya Savaşı’nın eşiğinde olduğu zamanlarda soylu bir aile evi üzerinden aktarılan sosyal, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri stil sahibi kostümler ve mekânlarla buluşturuyor Downtown Abbey. Yayınlandığı 2010-2015 seneleri arasında aday olduğu törenlerden istisnasız ödülle ayrılan yapım, aynı ekiple 2019 senesinde beyazperdeye de taşındı.

Game of Thrones, Blu TV – IMDb: 9.3

Lost çılgınlığından sonra tüm dünyayı kat kat daha fazla ele geçiren Game of Thrones, hikâyesine ek olarak prodüksiyonu ile de dizi sektörünü başka bir boyuta taşımayı başardı. “Ana karakter ölecek değil ya” düşüncesini ters köşeye yatırmakta en başarılı dizilerden biri olan yapım, derin karakter hikâyeleri ve özellikle ilk sezonlarda oldukça etkileyici olan senaryosu ile gündeme damgasını vurdu. Neredeyse çok bilinmeyen oyuncularla yola çıkan dizi sayesinde Kit Harington, Emilia Clarke, Sophie Turner gibi yetenekli oyuncuları bizlerle tanıştıran Game of Thrones, dünyadan soyutlanmak istediğiniz bir dizi arıyorsanız size göre!

The Crown, Netflix – IMDB: 8.7



İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in hayatını konu alan The Crown, kraliçenin gençliğinden başlayarak, evlenmesinden ve tahta geçmesine kadar tarihe kazınmış önemli olayları anlatıyor. Sadece Kraliçe değil, kardeşi Margaret’in hareketli hayatı da dizide oldukça önemli bir rol oynuyor. Netflix yapımı dizi, iki sezonda bir dönem atlayarak devam ettiği için karakterlerin yaşlanması dolayısıyla da oyuncu kadrosunu güncelliyor. Şu ana kadar 3 sezonu bulunan The Crown’un popüleritesi, Prenses Diana olaylarını da ele alacak kadar devam edeceği bilgisi ise yapımcılar tarafından onaylanmasının ardından daha da arttı dersek yanlış olmaz.

La Casa De Papel (Büyük Soygun), Netflix – IMDb: 8

İspanyol Netflix’in keşfedip yeniden kurguladıktan sonra yayınladığı an tüm dünyada kısa sürede bir fenomen haline gelen yabancı dizi “La Casa De Papel”, klasik bir soygun hikâyesinin ötesinde harikulade bir suç dizisi. Dizide çok fazla karakter olmasına rağmen hepsi neden bu işin içinde, neye nasıl bakıyorlar ve neden öyle davranıyorlar; her sorunun bir cevabı, hepsinin bir yöntemi var. Bu anlamda oldukça bağlayıcı bir hikaye anlatımına sahip. İspanyol sinemasındaki renk kullanımına, karanlığın ve kasvetin içindeki o muhteşem kırmızılara ayrıca hayran kalacağınızdan eminiz.

Squid Game, Netflix – IMDb: 8.0

Güney Kore yapımı bir dizi olan bir hayatta kalma ve gerilim dizisi. Dizi, finansal sorunları olan oyuncuların, gizemli bir organizasyon tarafından düzenlenen ölümcül bir oyun olan Squid Game’e katılmalarını konu alıyor.

Black Mirror, Netflix – IMDb: 8.8



İçinde yaşadığımız çağın bildiğimiz ve fakat görmek istemediğimiz korkutucu gerçekleri ve sonuçları var. İşte Black Mirror bu gerçeklere ve sonuçlara odaklanan bir seri. Yayın hayatına 2011 senesinde İngilizlerce başlayan yapım, kazandığı başarı ve popülarite sonrası 2015’te Netflix tarafından satın alındı. Birbirinden farklı bölümlerden oluşan 5 sezon ile biri yılbaşı özel olmak üzere iki film, modern toplum içindeki bireyi bilim kurgudan aldığı destekle bir antolojiye dönüştü. Çağın karanlığı ile yüzleşmek isteyenler için ideal.

Dark, Netflix – IMDb: 8.7

“Yetişkinler için Stranger Things” diye tanımlanan Dark, isminin hakkını; hikâyesi, çekimleri, ışıkları, renkleri ve hatta müzik tercihleriyle veren karanlık bir dizi. Netflix’in ilk Alman yapımı dizisi olma ünvanını taşıyan Dark, Winden isimli küçük bir kasabada geçiyor. Son derece sıradan hayatların yaşandığı bu kasabada iki gencin kaybolmasıyla başlayan tuhaf olaylar, bizi radyoaktif sızıntı, sıradışı deneyler, doğaüstü güçler ve bir zaman makinesiyle dolu bir hikâyeye sürüklüyor. Sürüklüyor diyoruz çünkü Dark, isteseniz de bırakamayacağınız o dizilerden. Oldukça karmaşık bir olay örgüsüne sahip Dark, kafa dağıtmak için dizi arayanlara göre değil!



The Queen’s Gambit, Netflix – IMDb: 8.6

1950’lerde bir yetimhanede, küçük bir kız müthiş bir satranç yeteneği sergiler. Ancak yıldızlığa uzanan umulmadık yolculuğunda bağımlılıkla mücadele etmek zorunda kalır.



Outlander, Netflix – IMDb: 8.4



Aşk, tarih ve maceranın fantastik bir hikaye ile başarıyla harmanlanmasını izlediğimiz “Outlander” dizisi, 1945 yılında yaşayan, evli bir savaş hemşiresinin gizemli bir şekilde 1743 yılına yolculuk etmesini anlatıyor. Fantastik ögeler içermesine rağmen başarılı oyunculukları ve hayatın içinden diyalogları ile seyirciyi dünyasının içine çeken dizi, etkileyici görsel diliyle de yüksek bir seyir zevki sunuyor.

The Tudors, Diğer – IMDb: 8.1

Dönem dizileri ve özellikle de İngiliz tarihi meraklılarının beğenceği dizi İngiltere’nin en unutulmaz ve tarihte önemli bir yere sahip olan kralı 8. Henry’nin yaşamını anlatıyor. 6 kez evlenen ve birkaç eşinin idamına neden olmuş olan bu enteresan Kral, ilk eşinden Anne Boleyn için boşanmak isteyen Henry, İngiltere’yi protestan yapan kişinin de ta kendisi. Bol entrikalı ama aynı zamanda öğretici bir dizi arayanlar için Natalie Dormer ve Jonathan Ryce Meyers’li kadrosuyla da dikkat çeken bu dizi tavsiye listemizde.

Homeland, Diğer – IMDb: 8.3

İsrail yapımı Hatufim (Savaş Mahkumları) dizisinden esinlenilen ve konusuyla kısa sürede dünya çapında fenomen haline gelen politik gerilim dizisi “Homeland”, bir CIA draması. Öldüğü sanılan Nicholas Brody, kaybolduktan 8 sene sonra bir tatbikat esnasında terörist sığınma evinde bulunur. Devlet onu kahraman ilan etse de, CIA ajanı Carrie Anderson Nicholas Brody’nin El-Kaide ile işbirliği içinde olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri’ne saldırı gerçekleştirme planları olduğunu düşünür. Ardından Carrie olayların peşine düşer şüphelerine dair deliller aramaya başlar.

Breaking Bad, Netflix – IMDb: 9.5

Kimilerine göre dünyanın en iyi yabancı dizisi olan “Breaking Bad”, gerçekten de en çok ses getirmiş, her sezonunda daha da ivme kazanarak kendini bozmamış nadir dizilerden biri. Kanser olan bir kimya öğretmeninin ailesine para bırakabilmek adına uyuşturucu yapımına başlaması ve öğrencisi Jesse ile beraber bir maceraya atılmasıyla başlayan dizi, başlarda sıkıcı gibi gözükse de muhteşem kurgusuyla, acayip bir hal almaya başlıyor. En iyi karakter gelişimlerinin adeta bir örneği olan “Breaking Bad”, mutlaka izlemeniz gereken dizilerin başında yer almalı.

House of Cards, Netflix – IMDb: 8.8

Kevin Spacey ve David Fincher’ın yapımcılığını üstlendiği dizi BBC’nin aynı adlı dizisinden uyarlandı. Hırslı politikacı Francis Underwood başkan olmak için her yola başvuruyor. Underwood amacına ulaşacağını düşünse de işler planladığı gibi gitmiyor ve bu sefer yükselmek için Beyaz Saray’a ajan bile sokacak kadar ileri gidiyor. Dizinin konusu, siyasette yükselme uğruna dönen dolapların, yaşanan entrikaların ve ihanetlerin halka olan etkisini işliyor.

Peaky Blinders, Netflix – IMDb: 8.8

Birinci Dünya Savaşı sonrası Birmingham’da geçen dizi Peaky Blinders isimli bir çetenin hikâyesini anlatıyor. Karakterlerin stilinden, dizinin müziklerine kadar çoğu detayıyla ilgi uyandıran Peaky Blinders, kalbimizi kazanan Shelby ailesinin yükseliş hikâyesini izleyiciye aktarmakta oldukça başarılı. Beklenmeyen olaylar, heyecan ve merakta bırakan dizileri seviyorsanız bu dizi tam size göre!



Ragnarok, Netflix – IMDb: 7.5

Ragnarok, küçük bir Norveç kasabasında yaşananları konu ediyor. Edda, ılık kışlara ve şiddetli yağmurlara maruz kalan bir kasabadır. Burada yaşayan insanlar, mevsim değişikliklerinden dolayı oldukça şikayetçidir. Eğer kimse bu duruma müdahale etmezse, kıyamet çok da uzakta değildir



Euphoria, Blu TV – IMDb: 8.4

Geçtiğimiz senenin en çok ses getiren yapımlarından olan Euphoria, Z jenerasyonunun sosyal medya, seks, uyuşturucu ve depresyon ile arasındaki ilişkiyi rahatsız edici bir gerçeklikle işliyor. İzlemesi zor ve tetikleyici nitelikteki sahneler yüzünden ilk bölümden itibaren büyük tartışma yaratan dizi, 17 yaşındaki Rue’nun bütün yazı bir rehabilitasyon merkezinde geçirdikten sonra eve geri dönmesiyle başlıyor. Her yeni bölümle birlikte Rue’nun hayatının derinliklerine biraz daha girdiğimiz diziyi güçlü kılan en büyük unsurlardan biri karaktere hayat veren Zendaya’nın başarılı performansıyken, bir diğeri ise pek çok dizide gördüğümüzün aksine, Hunter Schafer ve Barbie Ferreira gibi genç isimler tarafından hayat verilen yardımcı karakterlerin de son derece etkileyici hikâyelere sahip olması. Karakterlerin sıradışı makyajlarıyla da dikkat çekip tüm dünyada moda dergilerine konu olan ve ilham panolarını süsleyen dizi, alışılmadık hikâyeleri ve sınırları zorlayan yapımları sevenler için.

Gossip Girl, Diğer – IMDb: 7.4

¨Hey Upper East Siders¨ sözünün yıllarca kulaklarımızda çınladığı bir dizi Gossip Girl… New York’un elit ve zengin kesiminde büyüyen Serena, Blair, Chuck ve Nate’in Brooklyn’li Dan ile tanışmalarından sonra gelişen olaylar ve entrikalarla 5 yıl boyunca izleyiciyi ekran başına kitleyen dizide; ilk bölümden itibaren aklınızda tek soru oluşuyor ¨Kim bu Gossip Girl?¨ Gossip Girl isimli bir websitesinin, Manhattan’ın popüler ailelerinin çocuklarıyla ilgili yazdığı blog yazılarıyla hayatları değişen 5 arkadaşın, kendilerini her türlü durumdan birbirinden zekice oyunlarla kurtarmasına sezonlarca şahit olduk… Serena ve Blair’in yaptığı akıl almaz kavgalarının altında yatan gerçek dostluğu, Blair ve Chuck’ın tüm engellere karşı koyan aşkını ve Serena’yla Dan’in yaşadıkları tüm süreçlere rağmen birbirlerinden vazgeçmemeleri dizinin adeta ana fikrini oluşturuyordu. İzlerken zaman zaman Serenacı, zaman zaman da Blaircı olarak tarafınızı seçtiğiniz dizide, bu iki arkadaşın kendilerine has tarzları da oldukça ilgi çekiciydi. 6 sezon boyunca Gossip Girl’ün, Serena’nın kardeşi Eric mi, Blair’ın yardımcısı Dorota mı diye düşündüren dizide, websitesinin sahibi oldukça şaşırtıcı.

Daredevil, Netflix – IMDb: 8.6

Kör avukat Matt Murdock’ın gündüzleri adaleti savunurken geceleri Hell’s Kitchen mahallesinin suçlularıyla savaşını konu alan, görsel açıdan etkileyici dövüş sahneleri ve karmaşık karakter gelişimi ile dikkat çeken bu Marvel dizisi, başarılı senaryosu ve kaliteli prodüksiyonu ile aksiyon severler için keyifli bir 3 sezon vadediyor.

1899, Netflix – IMDb: 7.3

Avrupa’nın farklı bölgelerinden bir araya gelen insanların büyük umutlarla çıktıkları bu yolculukta onları türlü zorluklar bekler. Yeni yüzyıla ve kendilerini bekleyen yeni hayata yaklaşmakta olan insanlar, okyanusta sürüklenen bir göçmen botuyla karşılaşırlar. Bu beklenmedik durum onların hayatlarının değişmesine, korkunç bir kabusun içine sürüklenmelerine neden olur.

Rome, Diğer – IMDb: 8.7

Milattan önce 49 yılına, Sezar yönetimindeki Roma İmparatorluğu’na gidiyoruz. HBO’nun döneminin en yüksek bütçeli yapımlarından Rome, sahne ve kostüm tasarımındaki olağanüstülüğü ile sizi anında içine çekiyor. Entrika ve cinsellik dozu yüksek dizi, Primetime Emmy’nin 2006 ve 2007 ödüllerini neredeyse domine etmişti. Yapımı bu denli şaşalı kılan yüksek bütçesi nedeniyle dizi, iki sezonun ardından final yapsa da, kısa süre içinde mutlaka izlenmesi gerekenler arasına adını yazdırmayı başardı.

Spartacus, Diğer – IMDb: 8.5

Statü ve hiyerarşi gibi kavramları tarihin derinliklerindeki en önemli örneklerden birinden yola çıkarak aktaran Spartacus, MÖ 73-71 arasında Roma İmparatorluğu’na karşı başlatılan büyük köle ayaklanmasının öncüleri gladyatörlerden ilhamla senaryolaştırıldı. Kan ve Kum, Arenanın İlahları ve İntikam adlı üç sezonla izleyicisi ile buluşan dizi, tarihe kazınmış efsanesi kadar kendi içinde barındırdığı dramla da izlemeye değer. 300 ve Gladiator filmlerini sevenler için özellikle tavsiye ederiz.

The Midnight Club, Netflix – IMDb: 6.3

Ölümcül hastalıklardan muzdarip gençlerin kaldığı bir yurtta, özel bir kulübün üyeleri tüyler ürpertici bir anlaşma yapar. İlk ölen, öteki dünyadan bir işaret gönderecektir.

Sense 8, Netflix – IMDb: 8.4

Bilim kurgu dalında olan Sense8’i seven ya çok seviyor ya da hiç sevmiyor. Dünyanın 8 farklı noktasından 8 farklı bireyin, ansızın birbirlerini hissedebilmesi ve günlük hayatın içinde aynı zihni, yetenekleri ve bilgileri paylaşabiliyor olması ile başlayan konu karakterlerin bir araya gelmeye çalışmasını ve bu 8 bireyin dahil olduğu Homo sapiens ırkının ezeli düşmanı Whispers’a karşı olan mücadelelerine odaklanıyor.



American Horror Story, Disney Plus – IMDb: 8.0

Korku ve gerilim türünün televizyon dünyasında başarılı bir şekilde uyarlandığı ve izleyicileri her sezonunda yeni bir korku evrenine götüren bir antoloji dizisidir. Her bir sezonunda farklı bir hikaye ve karakterler sunan dizi, klasik korku öğeleriyle, psikolojik gerilimle ve sıradışı olaylarla dolu bir dünyaya kapı açar.

Big Little Lies (Büyük Küçük Yalanlar), Diğer – IMDb: 8.5

Dizi, California Monterey’deki zengin bir kasabada geçen gizemli bir ölümle başlıyor. Her bölüm izleyicinin birleştirdiği ipuçlarıyla ise puzzle tamamlanıyor. Farklı karakterlerdeki güçlü kadınların gündelik hayatlarını ve hayata bakış açılarını oldukça keyifli ve farklı bir yönden sunan dizinin başrollerinde Nicole Kidman, Reese Witherspoon gibi dünya yıldızlarının rol alıyor. Normalde bir sezonluk olarak düşünülen dizinin karşılaştığı yoğun ilgi sonrasında çekilen ikinci sezon da, özellikle Meryl Streep’in dahil olmasıyla oldukça sevildi.



Friends, Netflix – IMDb: 8.9

Yayınlanmasının ardından geçen 25 seneye rağmen hâlâ tüm dünyayı çılgına çevirebilen bir dizi olan “Friends”i duymayan kalmış mıdır? New York’ta yaşayan 6 arkadaşın neşeli hayatını konu alan dizinin oyuncuları hâlâ dizi sayesinde para kazanmaya da devam ediyor. 90’lı yıllara karşı bir ilginiz varsa, içinizi ısıtacak bir dizi arıyorsanız ya da “neymiş ya bu Friends” diye düşünüyorsanız diziye bir şans vermenizi öneririz.

House MD (Doktor House), Amazon Prime – IMDb: 8.7

Hatasız Amerikan aksanının yanı sıra ustalıklı oyunculuğu ile Hugh Laurie’ye iki kez Altın Küre kazandıran “House MD”, medikal dramanın en iyi örneklerinden. Tanıların imkansızlıklarını mantık ile eleme yöntemi ile araştıran, enstrüman çalan ve ilaç bağımlısı olan bu doktorun hayali dedektif Sherlock Holmes ile benzerliği ise yazılı olmayan bir alt metin olarak izleniyor. Zira her ikisinin de kapı numarasının 221B olması gülümseten bir detay. Her bir karakterin incelikle kurgulandığı, her bölümün başarıyla tasarlandığı yapım, tekrar tekrar izlediğinizde dahi sıkılmayacağınız türden.

Skins, Netflix – IMDb: 8.2

Game of Thrones en sevilen karakterleri kimsenin gözünün yaşına bakmadan bir anda öldürmekle ünlü olsa da, ondan önce Skins vardı. Bristol’da yaşayan bir grup liseli gencin hayatını konu alan İngiltere yapımı dizi, yayınlandığı 2007 – 2013 yılları arasında karakterleri beklenmedik ve kimi zaman fazla sıradışı şekillerde öldürmesiyle ünlüydü. Kişilik bozuklukları, ebeveyn problemleri, ölüm, madde bağımlılığı, eşcinsellik ve anoreksiya gibi son derece önemli ve ciddi meselelere dikkat çekmeyi adeta görev edinen dizinin en ilgi çekici yanı ise her iki senede bir oyuncu kadrosunun tamamen değişmesi. 7 sezon boyunca 3 farklı jenerasyonun hikâyesini amatör oyuncular ve oldukça genç bir yazar kadrosuyla anlatan Skins, komedinin de dramanın da en güzel örneklerinden birini sunuyor.



Prison Break (Büyük Kaçış), Disney Plus – IMDb: 8.3

İşlemediği bir suçtan dolayı idam cezası alan ağabeyini kurtarmak için tüm yasal yolların tükendiğini fark eden Michael Scofield’ın yaptığı kaçırma planı üzerine kurulan “Prison Break”, yayınlandığı yıllarda dünyayı kasıp kavurmuştu. Bir banka soymaya teşebbüs ederek ağabeyi ile aynı hapishaneye giren ve planını sırtına yaptırdığı harita dövmesinin izinden sürdüren Michael’ın peşine takılarak bu maceraya ortak olmak isterseniz beş sezonluk bu diziyi izlemeye bir an önce başlayabilirsiniz.

Dexter, Diğer – IMDb: 8.7



Miami Metro Polis Departmanı’nda kan sıçraması analisti olarak çalışırken bir yandan da seri katil olarak gizli bir yaşam süren Dexter Morgan’ın hayatının aktarıldığı dizi, Jeff Lindsay’in “Dexter” romanlarının ilki olan “Darkly Dreaming Dexter”dan uyarlandı. Yayınlandığı sekiz sezon boyunca ahlaki değerlerin sorgulanmasına ve normal yaşam için yapılan seçimlere de incelikle değinen dizi, Michael C. Hall’e Altın Küre dahil pek çok ödül kazandırdı. Final bölümü ile hayranlarını ikiye bölen yapım, eğer izlemediyseniz, sıcak Miami atmosferi ile de içinizi ısıtmaya aday.

Broadwalk Empire, Diğer – IMDb: 8.6

Nelson Johnson’ın aynı adlı romanından uyarlanan Broadwalk Empire, ABD’de tüketime yönelik içki satışının, üretiminin ve dağıtımının yasak olduğu 1920-1933 yılları arasında gangsterler ve politikacılar arasındaki karmaşık ilişkiler ağının ortasına bırakıyor izleyicisini. İlk bölümünü 4.8 milyon kişinin izlemesinin üzerine HBO’dan kısa süre içinde 2. sezon onayını alan, yayınlandığı 5 sezon boyunca kendi ritmini koruyan başarılı ve bol ödüllü bir yapım. Televizyon tarihinin köşe taşlarından sayılan bu diziyi henüz izlemediyseniz listenize almanızı öneririz.