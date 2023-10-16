Sonbahar'da Türkiye’nin en keyifli Bağ Otelleri



Binlerce yıllık bir tarihin, köklü bir geleneğin habercisi olan bağcılık, kadehinize doldurulan şaraba kadar uzun bir serüven aslında. Yemyeşil bağların nasıl bir emekle her gün işlendiğine şahit olmak; iklimi, toprağı, yetiştiği bölgenin hikâyeleriyle farklı anlamlar kazanan şarabın yolculuğunu dinlemek, görmek ve yaşamak unutulmayacak bir deneyim.



Avrupa’nın ve dünyanın birçok ülkesinde üretilen şaraplarla yarışabilecek düzeyde başarılı bağcılık ve şarap üretimi yapılmaya başlayan, şarap turizmi açısından önemli bir yere gelen ülkemizdeki bağ evleri ve bağ otelleri farklı tatil deneyimlerini de beraberinde getiriyor. Ülkemizde üretilen şarapları yerinde tatmak, yemyeşil doğası ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bu güzel ortamların keyfini daha uzun süre çıkarmak isteyenler için Trakya Bağ Rotası’ndan Urla Bağ Rotası’na, Kırklareli’den Kayseri’ye, Bozcaada’dan İzmir’e Türkiye’nin en keyifli bağ otellerini GECCEGUSTO Travel ekibi sizler için hazırladı.

Vinifera Vineyards Hotel, İzmir

Toskana’yı aratmayan Selçuk’un Gökçealan Köyü’nde bir şaraphane ve bu şaraphaneye eşlik eden ⁠Vinifera Vineyards Hotel doktor bir çiftin şarap ve bağ tutkusunun bizlere bir hediyesi. İsmini, antik çağlarda bu bölgede yaşayan ünlü yedi bilgeden alan bağ oteli doğanın ortasında şarapla, güzel yemekle ve hoş sohbetle günlerini geçirmek isteyenlere bir cennet vaat ediyor.⁠ Bağların kalbindeki taş evindeki odalar olabildiğince sade ancak sizin rahatınızı ve mutluluğunuzu sağlayacak bir özende dekore edilmiş. Kuş sesleri, bağ manzaraları hep sizinle olacak.

Gökçealan, Döltenaltı Mevkii, Yedi Bilgeler, Selçuk/İzmir, 05300689662





Güllü Konakları, Selçuk





100 yıla aşkın tarihi ile Şirince'nin sükunetini kucaklayan Güllü Konakları, 12 odası ile küçük ama sevimli ve konforlu bir butik otel. Bağ evi ise üzüm bağının, lavanta bahçesinin ve zeytin ağaçlarının arasında geleneksel bir taş ev. Bağların kalbinde yer alan taş evin odaları olabildiğince sade olup, rahatınızı ve mutluluğunuzu sağlayacak şekilde dekore edilmiş. Vinifera Vineyard Hotel’de kuş sesleri ve bağ manzaraları hep sizinle olacak.Oteldeki Zeste Restaurant ile de Ege'nin leziz yemeklerini masanızda bulabilirsiniz.

Adres: Şirince Mah. No:44, Selçuk, İzmir; 0232 898 32 25

İsabey Bağları & Bağ Evi, Menderes





350 yıllık büyük çınarın gölgesindeki İsabey Bağları & Bağ Evi, Sauvignon Blanc bağları içerisinde yer alıyor. İsabey Bağları Restaurant ise damakta tat bırakan ödüllü şarapları, Ege mutfağının lezzetleri ve tarladan gelen taze ürünler ile bir araya getiriyor.

Gölcükler, 901. Sokak, İstasyon Mevkii, No:38, Menderes, İzmir; 0232 782 49 59

Villa Estet Yanık Ülke Bağ Oteli, Manisa





Yanık Ülke Bağları'nın zirvesindeki Villa Estet, bağların tamamına hakim konumu ile 16 odalı bir bağ oteli. Bağ manzarasına karşı havuzda yüzerek güne zinde bir başlangıç yapıp, sabah serinliğinde bağlar ve asmalar arasında yürüyüşe çıkabilirsiniz. Dilerseniz bağ ekibiyle birlikte budama yaparak, şaraba hayat veren asmalarla iç içe keyifli bir konaklama geçirebilirsiniz. Ve sonrasında da tabii ki şarap mahzeninde şarap tadımı yapmalısınız.

Merkez Mah. Atatürk Cad. No:317 İzmir-Ankara Devlet Karayolu, Kula, Manisa; 0236 847 21 21

Od Misafirhane (Od Urla), İzmir



Bazı yerler ve anlar vardır hafızalardan hiç silinmeyen. Od Urla başından sonuna kadar size unutulmayacak bir deneyimin kapılarını açıyor. “Tarladan sofraya” anlayışı ile yeni tatlar denemekten geri durmayan Od Urla zeytin ağaçlarıyla çevrili mekanında naif bir paylaşım alanı yaratırken açık mutfağı ile sizi de deneyimin her aşamasına dahil ediyor. Bu eşsiz ortamda yediğiniz yemekle yetinmeyenlerdenseniz (ki çok haklısınız!) Od Misafirhane sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Zeytin ağaçlarının ortasındaki kır evi konseptindeki otel sınırlı sayıda odası ile hizmet veriyor. Evinizden uzakta olduğunuzu unutturan sıcak dekorasyonu ile doğanın, sadeliğin ve sofistike ambiyansın tadını çıkarın.

Rüstem, Süt Pınarı Mevkii, 2018/9 Sokak No:28, Urla/İzmir, 05326963930

Manej Oda (Manej Urla), İzmir

“Doğa sizin ona verdiğinizi misliyle çoğaltır. “ diyor Manej Urla. Doğanın bize hizmet etmek için var olmadığı bilinciyle hareket eden Manej Urla hem bir at çiftliği hem de şehirden izole birkaç gün geçirmek isteyeceğiniz 13 odalı bir otel. Urla’nın Ukuf Mevki’nde, ödüllü şarapların üretildiği bağlarla çevrili lokasyonu bile burayı sevmeye yeter! Emek isteyen kerpiç sıva yöntemi ile inşa edilen odaları yazları serinken, kışları sıcak oluyor. Doğal malzemelerin tercih edildiği odalar nostaljik detaylarla birlikte sıcak, modern bir köy evinde kalmanın tadını çıkarabilirsiniz. “Tarladan sofraya” felsefesi ile mutfağında Urla’nın doğal malzemelerine yer veren Manej Masa’da yemek yemek de başlı başına bir deneyim!

Kuşçular, 8028. Sk. No:22, 35430 Urla/İzmir, 05320559313

2 Rooms Urla, İzmir

Urla Şarapçılık’ın tablo gibi görünen bağlarının ardında iki odalı, küçük bir otel 2 Rooms Hotel. Bağları, şaraphaneleri, şarap evleri, tasarım dükkânları, karakteristik restoranları ile yeni bir dönüşüm içerisinde olan Urla’nın ışıltılarından biri de burası. Kuşçular Mevkii’nde yer alan otel manzaradan ve gün ışığından maksimum seviyede faydalanmak için geniş pencerelerle inşa edilmiş. Rafine ve sade bir stilin benimsendiği odalar gözünü açar açmaz doğayla kucaklaşmak isteyenlere bir küçük vaha vaat ediyor.

Kuşçular, 8028. Sk. No:12, 35430 Urla/İzmir, 02327590111



Sunolus Bağ Evi, Kayseri

Kapadokya bağ rotasında, çiftlik konsepti içinde, 8 lüks odasıyla butik bağ deneyimi sunan Sunolus Bağ Evi’nin Molu çiftliğindeki organik bağları, yalnızca bu bağların özenle üretilen şaraplarını değil; aynı zamanda tadım ve konaklama deneyimini de bir arada sunuyor. 2500 dönümü kapsayan Arif Molu Çiftliği Kayseri’de Molu köyünün kurucuları olan ailenin 500 yıllık aile tarihinin hikayesini ve emeğini yansıtıyor. Arif Molu ile başlayan ıslah çalışmaları devam etmiş ve bugün 120.000 fidan dikimi ile oluşan koruluk ve geniş alanda yapılan organik tarım ile sürdürülebilir bir çiftlik modeli oluşturulmuş. Şarabın yanı sıra kendi topraklarında yetiştirilen ürünlerden elde edilen pekmez, salça, reçel, erişte, un, bulgur, buğday, tarhana, cevizli sucuk, köfte gibi yöresel ürünleri de var. Doğayla iç içe çiftlik yaşantısını deneyimleyebilir, yürüyüş yapabilir, çalışmalara katılabilir, bisiklet ve yoga aktivitelerinden de yararlanabilirsiniz.

Talay Bağları Konuk Evi, Bozcaada



Talay Bağları’nın hikâyesini dinlemek bile güzel… 1600’lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bozcaada’ya yerleştirilen ilk Müslüman-Türk ailelerden biri Talay Ailesi’nin günümüzdeki jenerasyonu 45 yıllık bağ evlerini restore ederek 4 odalı bir konuk evine dönüştürmüş. Bozcaada’nın bereketi, rüzgârı, toprağı üzümleri besleyip şişelerde lezzetli birer şaraba dönüşürken hikayeye ortak olmak isteyenler konuk evinde kalabiliyor. Birbirinden bağımsız olan odaların her biri bağ yoluna açılıyor. Şehir merkezinden uzak bir noktada yer alan otele geldiğinizde otelin bisikletlerine atlayıp çevreyi keşfedebilir, Sulubahçe Plajı’na gidebilir, otelin bahçesinden meyve-sebze toplayabilir, kümesten yumurtalarınızı taze taze toplayabilirsiniz.



Barbaros Bağ Evi, Tekirdağ



Trakya Bağ Rotası’nın en bilinen, en sevilen duraklarından biri Barbare Bağları ve Barbaros Bağ Evi. Adını bulunduğu kasabadan alan Barbaros Bağ Evi, Barbaros kasabası tepelerinde Yazır Köyü Karaağaçlık Mevkiinde yer alıyor. 230 dönüme yayılan Barbare Bağları‘nın içerisinde, hafif tepe bir konuma inşa edilen Barbaros Bağ Evi bağ manzaralarına bakıyor. 40 odası da gösterişten uzak dekore edilmiş. Şarapçılığı çağrıştıran mobilya ve objelerle zarif stildeki odalar size bağların ortasında olmanın keyfini yaşatıyor.



Dessera Bağ Evi, Kırklareli

Kırklareli’nin verimli toprakları üzerinde, Ahmetçe Köyü’nün sakinliğine sığınan Dessera Bağ Evi, yaklaşık 200 dönümlük Vino Dessera Bağları içerisinde yer alıyor. Bağ manzaralı, balkonlu 18 odası da doğal tonlarla ve sade ahşap mobilyalarla dekore edilmiş. Köyün sessizliğinden, bağların zenginliğinden rol çalmayan bu sade tasarım sizi de dinginleştiriyor. Dessera’da kaldığınız süre boyunca Vino Dessera’nın şaraplarını tatmak, şaraphane ve bağları gezmek, doğa yürüyüşleri yapmak burayı seçmenizin ödülü olacak.

Bakucha Vineyard Hotel, Kırklareli

Lüleburgaz’ın “doğada olmak harika” dedirten bir noktasında, Istranca Dağları’nın altında uzanan bir vadide kurulan BAKUCHA Vineyard Hotel & SPA ve Arcadia Bağları… 200 hektarlık bir alana yayılan üzüm bağları, şaraphanesi, meyve bahçeleri, bostanlarıyla hayat gustosu olan misafirleriyle mutlu bir dünya yaratıyor. Her biri özel terasa sahip 26 odası, terapi ve masajlarıyla bedene ve zihne iyi gelen Sanitas SPA, bahçeden ve bölge üreticilerinden özenle seçilen malzemelerin lezzet kattığı Bakucha Mutfak ile tamamlanıyor bu güzel tablo…

Bengodi, Eceabat

Çanakkale Eceabat’ın eşsiz doğasında tarih ve gastronomi ile buluşmaya ne dersiniz? 1 Haziran 2021’de açılan, geleneksel rustik tarzın ögeleri ile tasarlanmış doğal taş kaplama binası ve Asmalı Avlu etrafındaki toplam 20 odası ile Bengodi; Asmadan Bağları, şarap müzesi, gurme restoranı ve şarap mahzeni ile kesinlikle keşfe değer!

Ziraat mühendisleri eşliğinde Asmadan Winery‘de bağ turlarına katılıp, özel bağ evinde şarap tadımı yapabilir; Avrupa’da ilk ve tek olan Şarap Müzesi Asmadan Müze‘yi gezebilir; otelin içinde yıllanmış şarapların fıçı olarak sergilendiği şarap mahzenini keşfe çıkabilir; Bengodi Potina mutfağının gurme lezzetlerini tadabilir; Spa keyfi yapabilir, Kor Salon’da Piri Reis Kitapları ve Piri Reis Koleksiyonu ile tarihe dokunarak keyifli saatler geçirebilirsiniz.



Hotel Caeli, Eceabat

Türkiye’den bir Toskana çıkmaz mı” sorusuna cevap olan ve Trakya Bağ Rotası ile yatırımların hız kazandığı Trakya Bölgesi’ndeki kıymetli bağ otellerinden biri Hotel Caeli. Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın hem tarihi, hem kültürel hem de doğal güzelliklerini alan Porta Caeli bağlarının ortasında açılan Hotel Caeli sizi, tabiatla kucaklıyor. Eceabat’ta 1700 dönümlük bir arazide konumlanan otel, 700 m2’lik Spa Caeli by Caudalie, inci gibi işlenmiş odaları, bağ gezileriyle şehirden, gözlerden uzak olmak isteyenlerin sığınağı gibi! İsimlerini dünyanın seçkin üzümlerinden alan 15 deluxe, 5 suite ve 1 tower suite odasında hem vücudunuza hem de ruhunuza iyi gelecek lüks detaylar ön plana çıkıyor.

Barel Bağ Evi, Karaevli

Barel Bağ Evi, Karaevli Köyü’nde bulunan, restoran olarak hizmet veren butik bir bağ evi. Bağ evinin adı Barkın ve Elif Akın kardeşlerin isimlerinin birleşiminden geliyor. Barel, bağları ziyaret eden misafirlere, doğanın içindeki evde konforlarını yaşatmak için kurulmuş. Bağların arasında dolaştıktan sonra restoranın gurme lezzetlerinin tadını çıkartmadan dönmemelisiniz. Ana yemekleri ve şarapları kadar dopdolu kahvaltısıyla da misafirlerini etkilediğini de söylemeden geçmeyelim Barel’in. Gün boyu kahvaltı keyfi yapabileceğiniz kahvaltıda; ev yapımı salçalar, organik yumurtalar, peynir ezmeleri, doğal reçeller, pişi, yaprak sarma ve çok daha fazlası var! Özellikle Lutenitsa dedikleri Bulgar kökenli soslarını denemelisiniz.

Karaevli, Bilal Sk., 59070 Süleymanpaşa/Tekirdağ, 05453221804



Bozcaada Defne Bağ Evi - Çanakkale



Bozcaada Tenedos’da hem adanın tadını hem de enfes şarapların tadımı yapmak isteyenlerin tercihi Defne bağ Evinden yana…

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Çayır Mevkii Küme Evleri, No : 108, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Adayel Butik Otel - Çanakkale



Sessiz ve sakin bir bağ evinde Bozcaada’nın muhteşem gün batımına karşı ister kahvenizi isterseniz işletme sahibinin yaptığı şarapları tadarak muhteşem anlar biriktirebilirsiniz.

Adres: Cumhuriyet mah.Sarayaova Mah.No:66, 17800 Bozcaada/Çanakkale

Arcadia Bağları, Hamitabat

Zeynep Arca Şallıel, bağcılığa olan tutkusunu Istranca dağlarının altındaki güzel bir vadide, 200 hektarlık arazi üzerine kurduğu Arcadia Bağları projesiyle yaşatıyor. Proje, bağlar, şato tipi üretimhane, meyve bahçeleri, bostanlar, meşe koruları, çiftlikler ve Bakucha Vineyard Hotel & SPA gibi harika alanları içeriyor. Bağlar, Lüleburgaz’a bağlı bir köyde bulunuyor ve ismini mitolojide “yeryüzünde cennet” anlamına gelen Arcadia’dan alıyor. İstanbul’a 160 km uzaklıkta olan bu güzel bağlarda konaklamak isteyenler için açılan butik otel Bakucha Vineyard Hotel & SPA, şehir hayatının karmaşasından sizi uzaklaştırıp huzuru sunuyor. Kuş sesleri, canlı yeşillik ve temiz hava ile çevrili bahçede gerçekten yenileneceksiniz. Tesisin keyifli havuzu ve özel tasarım spa’sı da size unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Şefin Masası restoranı, Trakya’nın yerel lezzetlerini tazecik bir şekilde sunuyor ve Kule Bar’da gün batımını 360 derece manzara eşliğinde izleyebilir, atıştırmalıkların tadını çıkarabilirsiniz. Arcadia Bağları’na gitmek aynı zamanda bağları gezmek ve mevsimine göre ürünleri dalından toplamak gibi özel imkanlar da sunuyor. Burası kafa dinlemek ve huzuru bulmak için harika bir adres!

Arcadia Bağları, 39750 Lüleburgaz/Kırklareli, 05335141490

Chateau Nuzun Bağları, Çeşmeli Köyü



Nazan ve Necdet Uzun, 2004 yılında Çeşmeli köyünde 146 dekar araziyle Chateau Nuzun‘u kurarak şarapçılığa başladılar. Organik yöntemlerle bağlarını kurdular ve modern bir butik üretim tesisinde 2008 hasadında ilk şaraplarını ürettiler. Kaliteli şarabın iyi üzümden yapıldığına inanan çift, kendi yetiştirdikleri üzümlerle şaraplarını özenle üretiyor ve gereksiz müdahelelerden kaçınıyorlar. Üniversite yıllarından beri birlikte, kendi üzümleriyle şato tarzında üretim yapan Uzun çifti, Türkiye’de Pinot Noir üzümünü ilk deneyenler arasında yer alıyor. Şarap severlerle birlikte farklı kupajlar ve rose denemeleriyle benzersiz lezzetleri keşfetmeye devam ediyorlar. Ve tabii meşhur bağ evi… İçeri adım attığınızda, burada farklı bir enerji olduğunu hemen hissediyorsunuz. Şatoların özgün tasarımı ve butik otel imkanıyla misafirlerine unutulmaz bir konaklama deneyimi sunan Chateau Nuzun’da bağ manzarasına karşı keyifli bir sohbet gibisi yok! Çeşmeli Köyü, Marmaraereğlisi Tekirdağ, Türkiye, 59740, 05308714250



Sunolus Vineyard House, Kayseri



8 lüks odasıyla Kayseri’de bir butik bağ deneyimi sunan Sunolus Vineyard House’un Molu çiftliğindeki organik bağları, yalnızca bu bağların özenle üretilen şaraplarını değil; aynı zamanda tadım ve konaklama deneyimini de bir arada sunuyor. Otelin kurucusu Oluş Molu, şarapta kadın egemen bir yaklaşımla kırsal kesimde üretime kadınların dahil olarak destek vermesini sağlıyor. Ayrıca özel transfer hizmeti sağlayarak, doğanın kalbinde kuş cıvıltıları eşliğinde organik ürünlerden oluşan nefis bir kahvaltıyla taçlandırılan pilates ve çeşitli meditasyon etkinlikleri de otelin yer verdiği hizmetler arasında.

Boğazköprü, orman yolu sokak no:313, Kocasinan/Kayseri, 03526974037 / 05453120216

Wineport Lodge Ağva



İster nehir kenarında huzurla oturabileceğiniz isterseniz de havuzda dinlenebileceğiniz bölümleriyle Wineport Lodge Ağva, İstanbul'a yakın bir kaçış noktası arayanlara uygun. İçerisinde bulunan Babil Şarap Evi, akşam yemeği veya sonrasında şarabınızla canlı müzik dinletilerinin tadını çıkarabileceğiniz bir atmosfer sunuyor.

Göçe, Dolmabahçe Caddesi No: 48, Şile, İstanbul; 0216 725 75 25



Grandma’s Wonderland, İstanbul

Otel veya restoran olmanın ötesinde konseptlerini toprakla bağ kurmak üzerine tasarlayan Grandma’s Wonderland gerçekten dinlenebileceğiniz ve iyi yaşamın tadını çıkarabileceğiniz bir yer. Hafta sonu şehirden uzaklaşmak isteyenlerin favorilerinden olan otel konaklayabilir, üzüm bağları arasında dolaşabilir veya belirli aralıklarla düzenlenen ve uzun masa etrafında toplanılan pikniklerine katılabilirsiniz.

Ören Çiftlik Evleri, Yenimahalle, Akören Caddesi, No:114 Silivri, 05422535080

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