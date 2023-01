Sabah kahvesine bekleniyorsunuz!

Hazırlayan: Sedef Ertekin

Son yıllarda hayatımıza yıldırım gibi düşen bir akım var malum; Üçüncü Dalga Kahve! Gerçek kahve tutkunları için harika bir trend oldu ama bu akımın sektöre dezavantajları da olmadı değil. Akıma kapılan ve kahvenin ucundan köşesinden geçmiş herkes bir hevesle kahve dükkanlarını açtılar. Fakat maalesef gerçek anlamda tutunanların sayısı pek fazla değil. Hayatımızın merkezindeki bu akımı bir kenara bırakıp, şehrin yıllanmış mekanlarından bir derleme yapmak istedik. Sonuçta içtiğiniz kahve kadar, içinde bulunduğunuz ambiyans ve kalite de bir hayli önem arz ediyor.

The Galliard Brasserie

Vadistanbul, Emaar Square Mall ve Metropol İstanbul'da şubeleri bulunan mekan, bir kahve molası için oldukça şık seçeneklerin başında geliyor. Her detayında şıklığıyla dikkat çeken ve gün boyu eşsiz lezzet deneyimleri yaşatan The Galliard, her şubesinde dokusunu koruyarak misafirlerini ağırlıyor. Kahvenizin yanında tadı damaktan silinmeyecek gurme tatlılar da sizi bekliyor.

Rez: 444 0 233

Lucca

Kahvenin yudumlandığı en şık ve trend nokta! Bebek'te yılların deneyimiyle her an kalite ve ayrıcalığı yaşatan Lucca, şehre sofistike dokunuşlarıyla dikkat çekiyor. Menüsünden dekorasyonuna, müziklerinden mutfağına kadar her detayda farkı hissedebilirsiniz. İstanbul'un kendine has ruhuyla yaşayan semti Bebek'in ritmini tutmaya, kahve molalarının en özel kaçamağına bekleniyorsunuz.

Rez: 0212 257 12 55

BigChefs

Şehrin dört bir yanını sarıp sarmalayan bir dokunuş. Her şubesiyle çok ama çok keyifli. Gün boyu birbirinden özel lezzetlerini misafirleriyle buluşturan BigChefs, kahve molalarınızın da vazgeçilmezi. Şık sunumlarıyla dikkat çeken mekan, keyfi doruklarda yaşatanlardan. Dünya Mutfağı'ndan özenle seçtiği geniş menüsünden seçeceğiniz tatlılar ise kahvenizin keyfine keyif katacak cinsten.

Rez: 0850 214 73 05

Serafina

Akmerkez ve Kanyon şubeleriyle şehrin en beğenilen İtalyanları arasında ilk sıralarda yer alan ve açıldığı günden beri lezzet skalasını hiç durmadan yükselten Serafina, kahve molanızı şık bir kaçamağa dönüştürüyor. İtalyan Mutfağı'nın en özel lezzetlerini sofistike sunumlarla sofralara getiren mekan, şık dekoruyla da dikkat çekiyor. Şehrin cazibe merkezlerinde konumlanan Serafina, bir kahve kaçamağından çok daha fazlasını arayanlar için ideal.

Akmerkez: 0212 351 77 77

Kanyon: 0212 353 00 11

Kirpi

Günün her anını renklendiren Kirpi, şehrin dört bir yanında gün boyu keyifli anlara imzasını atanlardan. Suadiye, Koşuyolu, Erenköy, Akasya AVM, Buyaka AVM ve Galataport İstanbul'da şubeleri bulunan mekan, her şubesinde aynı çizgisini korumayı başaranlardan. Şubelerinde geniş ve ferah alanları dikkat çekiyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar geniş bir Dünya Mufağı menüsü sunan mekan, günün her anı kahve molaları için ideal.

Rez: 0216 339 09 05

Dünyadan en seçkin kahve dükkanları

Konu kahveden açılmışken ve şehrin en keyifli noktalarını sizinle paylaşmışken, dünyadan örneklerden de bahsetmeden olmaz!

Berlin - Five Elephant Coffee: Genel olarak lokal misafirlerini ağırlayan mekan Berlin'in Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg'de bulunuyor. Yeşil kahve çekirdekleri ile ün salmış olan Five Elephant Coffee, aynı zamanda nefis lezzetleri olan bir pastane. Kendi özel yöntemleri ile kavurdukları kahveleri ise dünyanın bir çok farklı bölgesinde kullanılıp satılıyor.

Cape Town - Truth Coffee Roasting: Kahve konusunda bir uzman! 2 sene üst üste Daily Telegraph tarafından dünyanın en iyi kahve dükkanı seçilen Trurh Coffee, kahve üzerine uzmanlaşan en şık mekanlarında başında geliyor. Mekan kahveleriyle olduğu kadar, son dönemde artizan ekmekleriyle de dikkat çekiyor.

New York - Happy Bones Coffee: Bölgedeki en iyi baristaları bulabileceğiniz Happy Bones, çok keyifli bir köşebaşı kahve dükkanı. New York'un Little Italy semtinde hizmet veren mekan, konum seçimiyle bile oldukça ince düşünceli. Zira Espresso'yu bulan ülke de İtalya..