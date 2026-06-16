Smoky Mountains’ta Sınırları Zorlayan Yeni Deneyim: Cam Teleferik!

Doğanın içinde adeta havada süzülüyormuş hissi yaşatan yeni bir deneyim, Amerika Birleşik Devletleri’nde ziyaretçilerle buluştu. Tennessee eyaletindeki Great Smoky Mountains bölgesinde hizmete giren Crystal Express, dünyanın ilk tamamen cam teleferik sistemi olarak dikkat çekiyor. Tabanından tavanına kadar camla çevrili kabinleriyle öne çıkan proje, ziyaretçilere 360 derecelik kesintisiz manzara sunuyor.

Bölgenin en popüler destinasyonlarından biri olan Anakeesta Tema Parkı içerisinde yer alan Crystal Express, kısa sürede seyahat ve macera tutkunlarının radarına girmeyi başardı. Üstelik proje yalnızca mimarisiyle değil, sunduğu deneyimle de fark yaratıyor.

Crystal Express Yolcularını Bulutların Üzerine Taşıyor

Crystal Express, Gatlinburg şehir merkezinin yaklaşık 600 feet üzerine yükseliyor ve dağ yamacı boyunca 2.000 feetten fazla tırmanış gerçekleştiriyor. Yaklaşık dört dakika süren yolculuk boyunca ziyaretçiler kendilerini adeta gökyüzünde süzülüyormuş gibi hissediyor.

Teleferik hattının en dikkat çekici özelliği ise kabinlerin tamamen camdan oluşması. Taban, yan paneller ve geniş cam yüzeyler sayesinde yolcular çevreyi hiçbir engel olmadan izleyebiliyor. Böylece Smoky Mountains manzarası her açıdan görülebiliyor.

Özellikle yükseklik ve manzara tutkunları için Crystal Express, klasik teleferik deneyimini çok daha etkileyici bir seviyeye taşıyor.

360 Derecelik Panoramik Manzara Sunuyor

Teleferik sisteminde toplam 56 adet kabin bulunuyor. Her kabin lüks ve panoramik seyir deneyimi sunacak şekilde tasarlandı. Tamamen şeffaf yapı sayesinde dağlar, ormanlar, vadiler ve Gatlinburg silüeti aynı anda görülebiliyor.

Anakeesta yönetimi, Crystal Express’i yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, başlı başına bir cazibe merkezi olarak konumlandırıyor. Ziyaretçiler yolculuk sırasında çevredeki doğal güzellikleri farklı bir perspektiften keşfetme fırsatı yakalıyor.

Bu nedenle Crystal Express, bölgenin en çok fotoğraflanan deneyimlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

100 Milyon Dolarlık Dev Yatırımın İlk Adımı

Crystal Express, Anakeesta’nın "Making More Magic" adını verdiği büyüme stratejisinin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Şirket, önümüzdeki beş yıl içerisinde parkın büyüklüğünü neredeyse iki katına çıkaracak yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım planını hayata geçirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda teleferik istasyonu da tamamen yenilendi. Modernize edilen alanlarda daha konforlu iniş ve biniş imkanları sunulurken, ailelerin çocuk arabalarıyla kabinlere kolayca erişebilmesi de sağlandı.

Smoky Mountains’ta Yeni Bir Dönem Başlıyor

Son yıllarda doğa turizmi ve deneyim odaklı seyahat anlayışı hızla büyüyor. Bu noktada Crystal Express, yalnızca teknolojik yeniliğiyle değil, ziyaretçilere sunduğu farklı bakış açısıyla da dikkat çekiyor.

Tamamen camdan oluşan yapısı sayesinde doğayla ziyaretçi arasındaki sınırları ortadan kaldıran proje, Smoky Mountains bölgesini keşfetmek isteyenler için yeni bir çekim noktası yaratıyor. Dünyada benzeri bulunmayan bu teleferik sistemi, bölgenin turizm potansiyelini daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

Gökyüzünde süzülürken dağların, ormanların ve vadilerin üzerinde kesintisiz bir manzara izlemek isteyenler için Crystal Express, şimdiden Amerika'nın en dikkat çekici yeni deneyimlerinden biri olarak öne çıkıyor.