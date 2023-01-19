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Gamze Cizreli, Forbes "50 Over 50" listesinde!

BigChefs'in yaratıcısı Gamze Cizreli, Forbes tarafından yapılan araştırmada, "50 Over 50" listesine girmeyi başardı. İşte detaylar...

Gamze Cizreli, Forbes
Restoran
Yayın Tarihi : 19-01-2023 12:48

Forbes büyük etki yaratan girişimciler, liderler, bilim insanları ve yaratıcılardan oluşan 50 yaş üzeri 50 başarılı kadını açıkladı. BigChefs'in yaratıcısı, TURYİD ve KAGİDER üyesi, gastronomi sektörünün başarılı ismi Gamze Cizreli'de listede yerini alarak ülke çapında gururumuz olmayı başardı. 

Forbes tarafından yapılan araştırma Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerini kapsıyor. Forbes resmi internet sitesinde yayınladığı listede Gamze Cizreli'den övgü dolu sözlerle bahsetti. 

Cizreli'yi başarısı ve bizlere yaşattığı bu gurur için tebrik ederiz. 

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