İtalyan Mutfağı'na imzasını atan mekanlar

Hazırlayan:Sedef Ertekin

Gina

Geleneksel İtalyan lezzetlerine şık bir dokunuş! Kanyon'da uzun yıllar misafirlerinin gönlüne taht kurduktan sonra, Galataport'ta açtığı ikinci şubesiyle de büyülemeye devam ediyor. Lezzetleri ve minimal dokusuyla şehrin ikonik İtalyanları arasına girmeyi başaran mekan, her detayıyla hayran bırakan cinsten. Kapıdan içeri attığınız ilk adımla anlıyorsunuz ki; sadeliğin şıklıkla buluştuğu bir dünyadasınız. Adını 1950’li yıllarda İtalya’nın Toskana bölgesinde yaşamış ve kendi adını taşıyan bir aile Trattoria’sı işletmiş İtalyan Gina’dan alan restoran, İtalyan Riviera’sından esinlenerek tasarlanan dekorasyonuyla, geleneksel Trattoria kültürünün sıcaklığını modern ve incelikli yorumlarla günümüze taşıyor.

Kanyon 0212 353 52 86

Galataport 0212 401 03 87-88

Paper Moon

Her detayıyla, her lezzetiyle ve her anıyla yıllar geçtikçe güzelleşen bir İtalyan klasiği. Çizgisini asla bozmayan, lezzetlerinde otantik ve yöreseli başarılı bir şekilde harmanlayan Paper Moon, şehrin İtalyan trendlerini belirleyenlerden. Milano ve New York’un ardından 1996 yılında Akmerkez'de misafirlerini ağırlamaya başlayan mekanın lezzeti neredeyse tüm dünya tarafından bilinmekte. İtalyan Şef Giuseppe Pressani yönetimindeki mutfak kadrosu tüm detaylarıyla gerçek bir İtalyan lezzeti yakalama konusunda uzman!

Akmerkez 0539 697 36 16

Morini

Şehrin gastronomi sahnesine 2013 yılında katılan Morini, İtalya'nın otantik ve canlandırıcı tatlarını lokal dokunuşlarla buluşturarak lezzet tutkunlarına sunuyor. Zorlu Center'da her detayıyla çok şık bir deneyim sunan mekan, şehre yepyeni bir gastronomik deneyim kazandıranların başında geliyor. Michelin yıldızlı şef Micheal White'ın imzasını taşıyan menüsünde birçok imza lezzet yer alıyor. Dünyaca ünlü klasik lezzetleri mevsimsel tatlarla harmanlayan Morini, özellikle günlük olarak hazırladığı ev yapımı makarnaları ile dikkat çekiyor.

Zorlu Center 0212 353 67 68

Serafina

Son dönemin en popüler İtalyanları arasında kendini gösteren Serafina, Akmerkez ve Kanyon şubeleriyle trendleri belirlemeye devam ediyor. Kusursuz lezzetlerini şık sunumlarla sunan, dekorasyon detaylarında büyüleyen ve profesyonel kadrosuyla sizi hiç yanıltmayacak bir İtalyan kaçamağı; hatta çok daha fazlası. Saymakla bitmeyecek favori lezzetleri, misafirlerin damaklarına imza atan cinsten. Renkleri, lezzetleri ve şık sunumlarıyla büyüleyici. Serafina aynı zamanda kış sezonu boyunca Kartalkaya'da da gerçek İtalyan tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Akmerkez 0212 351 77 77

Kanyon 0212 353 00 11

Mezzaluna

Değişmeyen ve yıllar içinde kendi müdavimlerini oluşturan Mezzaluna, İtalyan lezzetlerine hem ayrıcalıklı hem daha kolay ulaşılabilirlik sağlayan mekanların başında geliyor. İstanbul'da; Acarkent, İstinyePark ve Galataport'ta şubeleri bulunan Mezzaluna aynı zamanda Ankara, Bursa, İzmir ve Bodrum'da da sevenleriyle buluşuyor. Keyif dolu ve samimi ambiyansı kendinizi evinizde hissettiriyor. Zengin menüsü mevsimsel olarak yenileniyor ve her yeni lezzet damaklara imzasını atıyor.

Acarkent 0216 485 42 22

İstinyePark 0212 345 54 00

Galataport 0212 302 24 78

Da Mario

Şehrin ilk İtalyan restoranı Da Mario, uzun yıllardır Etiler şubesi ile şıklığı, konforu ve gerçek lezzeti bir arada sunanlardan. Yıllar içinde büyük bir hayran kitlesi oluşturan Da Mario, her sezon yenilediği menüsü ve bozmadığı çizgisiyle dikkat çekiyor. Taze ev yapımı makarnalar ve odun ateşinde pişen pizzaları menülerinin favorisi arasında. Enfes lezzetteki İtalyan yemekleri ile İtalyan restoranları arasında kendini kanıtlamış olan Da Mario, gösterdiği özen ve kaliteli hizmetle iş yemeklerinin de vazgeçilmez adresi olma özelliğini gösteriyor. Bir İstanbul klasiği haline gelen Da Mario, İtalyan mutfağı sevenleri Etiler ve İstinyaPark'ta ağırlamaya devam ediyor.

Etiler 0212 263 74 84

İstinyePark 0212 232 02 32

Filo D'Olio

Aramıza en son katılan harika bir İtalyan olan Filo D'Olia, İtalyan şef Danilo Zanna'nın imzasını taşıyor. Lokal ve taze ürünleri mutfağında harmanlayan ve özenli sunumlarla misafirleine sunan mekan; İstanbul'un en yeni cazibe merkezi Vadistanbul'da konumlanıyor. Gerçek İtalyan reçetelerini kullanarak yorumladığı lezzetlerinden her biri favori olacak cinsten. Özellikle tamamen kendi üretimleri olan mozarella kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. Mekanın ayrıca İzmir'de de şubesi bulunuyor ve son dönemde İzmir şubesinde misafirlerine sunduğu leziz kahvaltıyla da bölgeye lezzet katmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Vadistanbul 0212 285 03 01

İzmir 0232 504 89 10