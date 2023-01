Şehrin hafta sonu renklerini keşfet!

Hazırlayan: Sedef Ertekin

The Populist her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Her anıyla bambaşka bir dünya sunan mekan, güçlü mutfağının yanı sıra iyi müzik mottosuyla da dikkat çekenlerden. Şehrin eğlence hayatının ritmini tutan The Populist, özel etkinlikleri ve DJ performanslarıyla hafta sonuna renk katıyor.

Yapı Kredi bomontiada

27 Ocak Cuma - All Access - Nikki Wild

28 Ocak Cumartesi - Past to Present - Özgür Cankardeş

29 Ocak Pazar - 70’s & 80’s Funk (%100 Plak) -Süper Natürel

Galataport İstanbul

27 Ocak Cuma - Funk & Pop & Rock - Ege & Erc Erb

28 Ocak Cumartesi - Indie & Dance & Rock & Pop - Levent Şen

Madhu’s, Hint Mutfağı’na yaptığı büyülü dokunuşlarıyla dikkat çeken bir mekan. Londra merkezli restoran, dört jenerasyondur bu işi yapıyor. Geleneksel Hint Mutfağı’nı, modern dokunuşlarla yaklaşık yüz yıla yakın zamandır sahip olduğu tecrübesi ve uzmanlığıyla geliştiren Madhu’s, bu alanda hem Londra’nın hem dünyada oldukça yüksek bir popülariteye sahip. Türkiye’de ilk restoranını Swissôtel the Bosphorus’ta sevenleriyle buluşturan mekan lezzetleriyle olduğu kadar eğlencesiyle de fark yaratıyor. Özellikle ilerleyen saatlerde artan tempo ile İstanbul’un önde gelen kulüplerinden birisine dönüşen Madhu’s, kaliteli şovlarıyla sizi kendisine bağlayacak. Ethnic House ve Organic House’un ritmine kendinizi kaptırarak geccenize dansı ve keyfi ekleyeceksiniz.

27 Ocak Cuma - Konuralp

28 Ocak Cumartesi - DJ Bey

Alta Nişantaşı, biraz nostalji bolca eğlence sunan mekanlardan. Lezzetleri ve özellikle kokteylleri ile büyüleyen mekan Cuma ve Cumartesi gecceleri konuklarını maziye doğru kısa ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

27 Ocak Cuma - Ertan Öztaş ile eski 45’likler

28 Ocak Cumartesi - Atilla Demircioğlu

Günay sahnesinde ise her hafta olduğu gibi bu haftada eğlencenin sınırları zorlanıyor. Yılların vazgeçilmez kült mekanı, gazino kültürünün son mirasçılarından olmaya tüm hızıyla devam ediyor! 28 Ocak Cumartesi geccesi Günay sahnesi Funda Arar’a emanet!

Limoncello, şehrin eğlence sahnesine renkli bir yorum getirmeye tüm hızıyla devam edenlerden. Adını doyumsuz İtalyan limon liköründen alan mekan; günün yorgunluğunu atabileceğiniz, rahatlayıp eğlenebileceğiniz ve sosyalleşebileceğiniz anlar sunuyor.

Cumartesi geccesi için rota önerileri

Cumartesi geccesinin tüm heyecanını doruklarda yaşamak isteyenler için lezzeti takip eden eğlence rotaları oluşturduk. Önce güzel, keyifli ve bol sohbetli bir yemek; ardından tüm enerjisiyle sizi bekleyen mekanlar..

Şehrin ikonik İtalyan’ı Da Mario’da keyfine doyum olmayan bir yemekten sonra, geccenin ateşini yakmaya Lucca’ya geçebilirsiniz.

Zorlu Center’da bulunan Morini arkadaş buluşmaları, keyif dolu sohbetler ve bol kahkaha için şehrin en cazibeli mekanı diyebiliriz. Geccenin hazırlığını Morini’de yaptıktan sonra, 29 kaliteli eğlence anlarıyla sizi bekliyor olacak.

Cumartesi denilince keyif sofralarına kurulmamak olmaz! Bir Arnavutköy klasiği haline gelen Barboon by Atlas Balık’ta birbirinden özel mezelerin tadını çıkarıp kadehleri mutluluğa kaldırdıktan sonra Sortie’nin eğlenceli kollarına bırakabilirsiniz kendinizi.

Mekan değiştirmeden, yemeği ve eğlenceyi aynı mekanda yaşamak isteyenlere ise yine şehrin ikoniklerinden bir önerimiz var. Sunset Grill & Bar her ana imzasını atan lezzetleriyle güzel bir Cumartesi akşam yemeğinden sonra sizi kendi barı olan After Sunset’te eğlenceye davet ediyor.