Tek mekandan tek tabak!

Hazırlayan: Sedef Ertekin

Lucca - Roasted Potato Terrine

Sofistike lezzetleriyle şehrin gastronomi trendlerini belirleyen mekan, her anıyla misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatanlardan. Menüsünde yalnızca en iyilere yer veren Lucca, dünyanın en iyi şeflerini de mutfağına konuk edenlerden. Son olarak Bali'nin başarılı Executive Şefi Wayan Suniardana Putra'yı konuk eden Lucca, 2 gün boyunca konuklarına farklı bir gastronomik deneyim yaşatmıştı. Mevsimsel olarak menüsünde yeni keşiflere yer veren mekandan son favorimiz Roasted Potato Terrine.

Sunset Grill & Bar - Miso Soslu Levrek

Gastronomi dünyasına Kaliforniya Mutfağı ile merhaba dedikten sonra, yıllar içinde Türk Mutfağı’ın farklı lezzetlerini yorumlamaya başlayan ve 1999 yılında Türkiye’nin ilk Sushi Bar konseptini hayatımıza sokan Sunset, şef Fabrice Canelle’in etkisiyle menüsünü taze bir Akdeniz Mutfağı’na dönüştürenlerden. 1999 yılından bu zamana Châine des Rôtisseurs üyesi olan mekan aynı zamanda James Beard Vakfı tarafından Türk Mutfağı’ndaki leziz yemekleri hazırlaması için New York’a davet edilen tek Türk restoranı. Menüsünde yer alan her kalem inanılmaz bir çalışma ve yorumlamanın ürünü; tadı damaktan silinmiyor. Bizim bu aralar Sunset favorimiz ise Miso Soslu Levrek.

29 - “A la Marseillaise” Sea Food Tower

Şehrin ikoniklerinden 29, lezzeti ve sabahın ilk ışıklarına kadar prestijli bir eğlenceyi bir arada sunan mekanlardan. Mekanın her adımı oldukça detaylı düşünülmüş; kapıdan girer girmez alışık olduğunuzun dışında bir dünyaya geldiğinizi anlıyorsunuz. Şık ve ince düşünülmüş detaylarıyla büyülüyor. Boğaz’ın keyfini tam anlamıyla yaşatıyor. Sofistike ve yüksek kalite bir ışıltı ile donatılan mekanın menüsü de dekorasyonu kadar iddialı. Hem görüntüsü hem lezzetiyle büyüleyen Marsilya Usulü Deniz Mahsulleri Tabağı’nı kesinlikle denemelisiniz!

Madhu’s - Kashmiri Rogan Josh

Madhu’s, hazırlanması ve sunulması en zor mutfaklardan birisi olan Hint Mutfağı’nın, dünyadaki en büyük temsilcilerinin başında geliyor. Geleneksel Hint mutfağını, modern dokunuşlarla yaklaşık yüz yıla yakın zamandır sahip olduğu tecrübesi ve uzmanlığıyla geliştiren Madhu’s, bu alanda hem Londra’nın hem dünyada oldukça yüksek bir popülariteye sahip.Fine dining alanında ünlü ve oldukça tecrübeli bir isim olan Group Executive Chef Amardeep Anand’ın önderliğinde çalışan mutfakta, Hintli şeflerin hazırladığı lezzetler ile daha önce farkına varmadığınız tatları ve lezzetleri tatma şansı bulacaksınız. Madhu’s menüsü yüz yılı aşkın zamandır kullanılan orijinal reçeteler ile hazırlanan geleneksel Hint yemekleri ve modern tatların yer aldığı alternatifleri bir araya getiriyor. Lezzet favorimiz ise geleneksel baharatla ağır ateşte pişirilmiş Kashmir’in usulü kuzu körisi; Kashmiri Rogan Josh.

Paper Moon - Bronzino Limone al Vapore Con Vegetali

Şehrin İtalyan klasiklerinin başından gelen Paper Moon, her anıyla unutulmaz bir deneyim. Geniş şarap kavı, şık ve nezih ambiyansı ve tabii ki menüsünde yer alan birbirinden özel lezzetleriyle yıllar boyu kaliteli bir müdavim kitlesi oluşturmayı başaranlardan. Çizgisini bir an olsun bozmayan, asil ve zarif tavrından kesinlikle ödün vermeden yoluna devam eden Paper Moon’un klasik haline gelen İtalyan lezzetlerinin yanı sıra menüsünde keşfetmenizi bekleyen çok özel tatlar var. Bunlardan biri buharda pişmiş limon soslu Deniz Levreği ve yanında haşlanmış sebzeler.

Filo D’Olio - Gnocchi ai Quattro Formaggi

İtalyan lezzetlerinin yeni favorisi ünlü şef Danilo Zanna imzası taşıyor. Filo D’olio ekibi misafirlerini şık ve rahat ortamı, sıcakkanlı ve güler yüzlü hizmeti ile karşılıyor. İstanbul Vadistanbul ve İzmir İstinyePark’ta şubeleri bulunan mekan İtalyan kaçamakları için samimi, konforlu ve şık bir seçenek. Menüden favorimiz ise Gnocchi ai Quattro Formaggi!

Parle - Sicilian Style Seafood Spaghetti

Fransız Mutfağı’nın modern bir yorumuna imza atan mekan, şık dokunuşları ve damaklara imzasını atan lezzetleriyle keyfine doyulmaz anlar sunuyor. Sofistike dekoruyla Zorlu Center’da konumlanan Parle menüsü ağırlıklı olarak Güney Fransa ve Akdeniz Mutfağı’ndan oluşuyor. Karakteristik ve ince düşünülen anlar için tasarlanan mekanın menüsünde makarnalar ve tapaslar özellikle dikkat çekiyor. Sicilya usulü deniz mahsullü spagetti içerisinde bulunan ançüez, kalamar, kum midyesi, ahtapot ve taze domates ile damaklara imzasını atıyor.

Vogue Restaurant & Bar - Shrimp Tartare

Şehrin ayrıcalık noktası Vogue, modaya uygun lezzet yorumlamalarıyla her anına hayran bırakanlardan. Dekorasyon detaylarında moda dünyasının kalbine götürürken muhteşem Boğaz manzarasıyla da nefesleri kesiyor. Şehrin ışıklarını yaşamak için en iyi nokta diyebiliriz. BJK Plaza’nın en üst katında yer alan Vogue, menüsüne eklediği yeni ve mevsimsel lezzetlerle hayranlık uyandırıyor. Menüden favori seçmek bizim için bile oldukça zorlayıcı bir serüven oldu. Sushi konusunda oldukça başarılı. Çorbaları alışılmışın dışında lezzetiyle imza atanlardan; özellikle deniz mahsullü Laksa Çorbası kesinlikle denenmeli. Fakat bizim son dönem favorimiz kesinlikle Karides Tartar!