İstanbul’un hafta sonu rotaları

Hazırlayan: Sedef Ertekin

Superstar bir hafta sonu için Günay’dayız!

Bu hafta sonunun en dikkat çekeni tabii ki Günay Restaurant! Gazino kültürünün son mirasçısı haline gelen ve her hafta gerçekleştirdiği canlı müzik performanslarıyla misafirlerine unutamayacakları anlar yaşatan Günay’da 4 Şubat Cumartesi geccesi sahnede Ajda Pekkan olacak! 3 Şubat Cuma geccesi ise sahne İbrahim Tatlıses’e emanet.

The Populist yine çok eğlenceli!

Galataport ve Yapı Kredi bomontiada’da şubeleri bulunan The Populist; hafta sonu keyfini harika ritimlerle buluşturan mekanların başında geliyor. Fark katan lezzetlerine eşlik eden, şehrin en keyifli müzik duraklarından! İşte The Populist’in hafta sonu etkinlik takvimi…

Galataport

3 Şubat Cuma - Daddy E

4 Şubat Cumartesi - Özgür Cankardeş

Yapı Kredi bomontiada

3 Şubat - Serdar Orcan

4 Şubat - Nadir Duman

5 Şubat - Murat Beşer ile Yüz Yüze Cahit Berkay

Hint Mutfağı’nı eğlence ile harmanlayan Madhu’s!

Açıldığı günden beri gastronomi dünyasının tüm gözlerini üzerine toplamayı başaran Madhu’s, Swissotel The Bosphorus’un içerisinde hizmet veriyor. Hint Mutfağı’nın geleneksel lezzetlerini modern dokunuşlarla yorumlayan ve misafirlerine unutulmaz deneyimler yaşatan mekan, aynı zamanda unutulmaz anlarınıza eğlencesi ile eşlik ediyor. Özellikle ilerleyen saatlerde artan tempo ile İstanbul’un önde gelen kulüplerinden birisine dönüşen Madhu’s, kaliteli şovlarıyla sizi kendisine bağlayacak. Ethnic House ve Organic House’un ritmine kendinizi kaptırarak geccenize dansı ve keyfi ekleyeceksiniz. 3 Şubat Cuma akşamı Ali Yılmaz kabinde olacak; 4 Şubat Cumartesi ise DJ Bey ile eğlencenin sınırları zorlanacak. Mutlaka rezervasyonunuzu yaptırın!

Lezzet ve eğlence için tek mekan!

“Ben hiç mekan değiştirmek istemiyorum!” Diyenler için de harika önerilerimiz var tabii ki. Lezzetleriyle sizi büyüledikten sonra, devamında müziğin ritminin yükseldiği ve eğlenceye de aynı mekanda devam edebileceğiniz mekanların başında Vogue Restaurant geliyor!

Akşam yemeği için şehrin en ayrıcalıklı lezzet klasikleri listesinin en başında da tabii ki Sunset Grill & Bar geliyor! Sonrasında ise After Sunset’in eğlencede fark yaratan dünyasına adım atabilirsiniz.

Kebaplarıyla içimizi ısıtanlar!

Hafta sonu keyfi, sevdiklerinizle oturacağınız lezzet dolu sofraları hak eder. Ambiyansı, hizmet kalitesi ve lezzetiyle bir bütün olarak düşünmeli ve keyfinizi kaçıracak tek bir detaya izin vermemelisiniz. Bu yüzden keyfine doyulmaz bir klasikle başlayalım önerilerimiz. Etin en iyi piştiği yer olarak ün kazanan ve yıllardır ülke sınırlarını aşan lezzetleriyle dikkat çeken Beyti; hafta sonu lezzet beklentinizin üstüne çıkanlardan. Bir İstanbul klasiği haline gelen ve her lokmasıyla sizi kendine hayran bırakan Beyti; kapıdan attığınız ilk adımda farkını hissettiriyor. Yılların vazgeçilmez ve köklü restoranlarının en başında gelen Beyti, sahip olduğu ünü sonuna kadar hak edenlerden. Gitmeden önce mutlaka rezervasyonunuzu yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Şehrin dört bir yanında misafirlerine unutulmaz lezzet deneyimleri yaşatan Günaydın Et, hafta sonu için en keyifli önerilerden! Cüneyt Asan önderliğinde kulvarında en özel lezzetleri sunan mekan, her şubesiyle aynı kaliteli çizgiyi korumayı başarıyor.

Gelelim Anadolu Yakası’na…

Ataşehir bölgesinde bildiğiniz gibi kebapçıların sayısı bir hayli fazla. Onların arasından hem ambiyansı hem de lezzetleriyle dikkat çeken bir isim var; Adana Ocakbaşı. Geniş ve ferah salonuyla kusursuz bir hizmet sunuyor. Mevsimine uygun lezzetler kullanması en dikkat çeken özelliklerinden. Ayrıca ürünlerinin neredeyse hepsi yöresinden özel olarak getiriliyor. Mezeleriyle başlayan lezzet yolculuğu, nefis kebaplarıyla da devam ediyor. Rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Şerifali’de hizmet veren ve açıldığı günden beri adından sıklıkla söz ettiren Kalbur Et; sofranıza gelen her lezzetle sizi büyüleyecek. Her anı ışıl ışıl, her detayı çok şık bir mekan olan Kalbur Et, keyfinizi ikiye katlayan bir mekan. Her lokmasında özel bir lezzetin gizlendiğini deneyince siz de anlayacaksınız! Mekan özellikle hafta sonları çok yoğun oluyor, bu yüzden gitmeden önce mutlaka rezervasyonunuzu yaptırın.