Şehirde Uzak Doğu rüzgarları esiyor!

Hazırlayan: Sedef Ertekin

Mekan önerilerimize geçmeden önce Uzak Doğu Mutfaklarına kısa bir özet geçmek isteriz. İlk akla gelenlerden olan Çin Mutfağı, aslında dünya üzerinden en çok tercih edilen mutfak olma özelliğine sahip. Çin Mutfağı kültürü, bölgeye göre oldukça değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple lezzetler de bölgeye bağlı olarak farklılık gösteriyor. Örneğin Çin’in güneyinde daha çok tatlı tatlar tercih ediliyor yani Kanton Mutfağı; sanatsallık ve görselliği ön plana çıkarıyorlar. Çin’in kuzey kesimlerinde tuzlu, doğu kesimlerinde ekşi ve batıda da acı daha çok tercih ediliyor. Çin Mutfağı’nın olmazsa olmazları ise yüksek ateşte pişirme teknikleri, bol miktarda pirinç ve soya fasulyesi, çok ufak doğranan malzemeler…

Kore Mutfağı’na baktığımızda ise demirbaşların erişte, sebze, topu ve et olduğunu görüyoruz. Pişirme tekniği olarak ise genel olarak buharı tercih ediyorlar. Lezzeti kadar sağlıklı olma özelliğiyle de dikkat çeken bir mutfak olan Kore Mutfağı; besin değeri yüksek ama kalorileri düşük yemeklerden oluşuyor.

Ülkemizde son dönemde rağbet görenlerden biri olan Japon Mutfağı ise ana malzemesine deniz ürünlerini koyuyor. Tabii ki Japon Mutfağı denildiğinde aklımıza ilk gelen sushi oluyor ama aslında oldukça zengin bir içeriğe sahip. Somonların kurutulmuş kosun kaplı pirinçle hazırlandığı onigiri, tempura, genellikle karabuğday ile hazırlanın soba, noodle çorbası ramen Japon Mutfağı’nın talep gören lezzetlerinin balında geliyor.

İstanbul’da özellikle son 6 - 7 yıldır örneklerine sıkça rastlamaya başladığımız Tay Mutfağı da zengin ve oldukça acı bir kültüre sahip! Ana malzemesini sebze, meyve, deniz ürünleri ve etlerden seçen bu mutfak bol baharatlıların başında geliyor. Aromatik lezzetleriyle ön plana çıkan Tay Mutfağı aynı zamanda sağlıklı seçimler de içermektedir. Hızlı pişirme teknikleri kullanılır ve mutfak kendi içinde 4 kategoriye ayrılır. Tom ismiyle sulu yemekler, Yam olarak adlandırdıkları baharatlı salatalar, Tam adını verdikleri dövülerek hazırlanan malzemeler ve Gaeng yani körili lezzetler. Ne Hint Mutfağı kadar ağırdır, ne de Japon Mutfağı kadar sade. Tay Mutfağı için kısaca dengelerin buluşması diyebiliriz!

İstanbul’un en iyi Uzak Doğu Mutfakları

Dragon Restaurant

30 yıllık bir Uzak Doğu macerası! İlk olarak 1980 yılında Kıbrıs’ta açılan ve sonrasında 1987 yılında Hilton Bosphorus’ta İstanbullularla buluşan Dragon Restaurant’ın Bebek’te de harika bir şubesi bulunuyor. Şehrin Uzak Doğu klasiği haline gelen mekanı Kanton, Siçuan ve Hindiçin Mutfaklarıyla ön plana çıkıyor. Menüleri Hong Konglu şefler tarafından hazırlanıyor. Yıllardır kendi müdavimlerini oluşturan mekanın favorisi lezzetleri arasında Tatlı Ekşi Soslu Tavuk ve Çıtır Ördek bulunuyor. Ayrıca henüz denemediyseniz kızarmış dondurmalarını da mutlaka tatmalısınız!

Zuma

Uzak Doğu Mutfağı’nın trendlerini belirleyen mekanı Zuma, Çağdaş Japon Mutfağı’nı kusursuz bir şekilde yorumlayanlardan. Şehrin ayrıcalıklı noktası İstinyePark’ta misafirlerini ağırlaya mekan, lezzetleriyle olduğu kadar şık ambiyansıyla da dikkat çekenlerden. Iayala tarzını sofistike bir şıklıkla buluşturan ve zarif sunumlarıyla dikkat çeken Zuma, kesinlikle yaşanması gereken bir deneyim!

Inari Piku

2012 yılında Kuruçeşme’de kapılarını açan Inari Omakase’nin en yeni üyesi olan Etiler’de bulunan Inari Piku; ince düşünülen detayları ve her kalemde yakaladığı lezzet tonlarıyla kendine hayran bırakan bir mekan. Inari’nin menüsü son derece zengin! Otoshi, maki roll, nigiri, sashimi ve daha nice özgün lezzetler... Yerel ürünler ve Japon Mutfağı’nı buluşturan mekan, kusursuz bir ızgara için etleri en iyisinden, ana yemeğe eşlik edecek tüm ürünler en tazesinden seçiyor.

Far East İstinyePark

Egzotik lezzetlerin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz bir alternatif olan Far East, Dragon Restaurant zincirinin bir devamı. Mekanda Çin Mutfağı ve Sushi Bar muhteşem bir ambiyansta sunuluyor. Gerçek lezzeti erişilebilir koşullarda sunması ile dikkat çekiyor. Dilerseniz kırmızı ağırlıklı özel dekoruyla her anı güzelleştiren mekanın ambiyansında bu lezzetlerin tadını çıkarın; dilerseniz gel-al hizmetiyle bu eşsiz lezzetleri evinize götürün.