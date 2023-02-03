Sunset'ten "Taste the Winter" tadım menüsü

Gastronomi dünyasına imzasını atan ve dönemsel olarak sergiledikleri menüleriyle ışıltısını parlatmaya devam eden bir İstabul klasiği haline gelen Sunset, "Taste the Winter" adını verdiği sofistite tadım menüsüyle karşımızda! 3 - 28 Şubat tarihleri arasında gastronomi tutkunlarıyla buluşacak olan bu imza tadım menüsü, her ayrıntısıyla tüm gözleri üzerine toplamayı başardı.

Muhteşem tatları ve sofistike dokunuşlarıyla gastronomi dünyasına bambaşka bir soluk getiren, dünyadan bir çok farklı Michelin yıldızlı restoranlarda edindiği tecrübeleriyle Sunset’in şimdiki Yaratıcı Mutfak Direktörü Fabrice Canelle; kışın tüm lezzetlerini aynı anda hissettirecek yeni tadım menüsüyle karşımızda!

Canelle, menüsü şu cümlelerle tanımlıyor: “Yemeğe ciddi yaklaşmak için bütün önyargılardan kurtulmak lazım. Sunset’te amacımız en ilginç damak deneyimlerinin yaşanabildiği yer olmak. Bunun için de orijinal keşifler ve inovasyon gerekiyor. Her mevsimin kendi doğruları var. Ben de degüstasyon menülerimi bu doğrular içinde en özel lezzetlerle hazırlamayı amaçlıyorum.”

Sunset’in tecrübeli Şarap Direktörü Süleyman Şen’in, yerli ve yabancı şarap eşleştirmesiyle de deneyimleyebileceğiniz ve limitli kapasitede servis edilecek bu benzersiz tadım menüsünü kaçırmamak için hemen yerinizi ayırtın.

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