Geliri deprem bölgesine hayat veren konserler

Ünlü isimler şarkılarını deprem bölgesi için söylüyor!

Teoman, deprem bölgesine destek için hem Ankara, hem Konya'da sahne alıyor. 3 Mart Cuma akşamı Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve 4 Mart Cumartesi Konya Selçuklu Kongre Merkezi sahnesinde.

Funda Arar, "Birlikte Söyleyelim mi?" konser serisi kapsamında 3 Mart Cuma Konya Selçuklu Kongre Merkezi, 4 Mart Cumartesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 25 Mart Cumartesi ise Bursa Merinos AKKM'de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Geliri deprem bölgesine gidecek olan konserlerden bir tanesi ise başarılı sanatçı Nilüfer'den geliyor. Sanatçı 15 Mart'ta Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Başarılı yorumu ve dik duruşuyla dikkat çeken bir isim olan Kalben ise 9 Mart tarihinde Konya Selçuklu Kongre Merkezi sahnesinde olacak.

Deprem bölgesine şarkılarıyla destek verecek isimlerden biri de sevilen sanatçı Emre Altuğ. Sanatçı 11 Mart Cumartesi günü Dada Salon'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Biletler ise Biletix, Passo, Mobilet ve Biletino'da satışa!

Başarılı yorumcu Leman Sam ise 4 Mart Cumartesi, 22:00'da Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de sevenleriyle buluşuyor. Bilet gelirinin tamamı organizatör tarafından ODTÜ Mezunlar Derneği ve Darüşşafaka Vakfı'na depremzede çocukların eğitimi için bağışlanacak.

Müzik dünyasının sevilen ismi Mehmet Erdem ise 4 Mart Cumartesi akşamı Hayal Kahvesi Atakent'te müzikseverlerle buluşuyor.

Ogün Sanlısoy ise yine 4 Mart akşamı Hayal Kahvesi Çanakkkale'de depremzedeler yararına sahnede olacak.

Depremin ilk gününden beri yardım kampanyalarına katılan Sibel Can ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Azerbeycan Bekü'de verecceği konserinin gelirini AFAD'a bağışlayacağını açıkladı.

Merve Özbey ise 10 Mart'ta deprem bölgesine destek için Kocaeli'de sevenleriyle buluşmaya hazırlanan isimlerden.

Başarılı yorumcu Simge Sağın ise 11 Mart'ta İstanbul'daki bir mekanda vereceği konserinin gelirini deprem bölgesine bağışlayacağını duyurdu.

İrem Derici'nin 18 Mart'ta Ankara Jolly Joker'de gerçekleşecek konserinin geliri de mekan tarafından depremzedeler için hazırlanan kampanyaya aktarılacak.

Gökhan Türkmen, Türkiye turnesinde konserlerinden elde edilen tüm gelirleri depremzede gençlerin eğitimi için bir projeye bağışlayacağını açıkladı.

Almanya sahnesindeler!

Teoman, Gripin, Tuğkan ve Sena Şener; 11 Mart'ta depremzedeler için Almanya'da düzenlenecek Live From Berlin Fest kapsamında Verti Music Hall'de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Dayanışma Sahnesi" 30 Mart'ta Zorlu PSM'de!

DasDas, İhtiyaç Haritası ve Zorlu PSM; bir araya gelerek deprem bölgesine katkı sağlamak amacıyla "Dayanışma Sahnesi"ni hayata geçirdi. 30 Mart'ta birçok ünlü isim bu sahnede olacak!

Dayanışma Sahnesi etkinliği kapsamında; Adamlar, Athena, Bege, Büyük Ev Ablukada, Can Bonomo, Ceren Gündoğdu, Ceza, Deniz Tekin, Duman, Ersay Üner, Evdeki Saat, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Jakuzi, Kenan Doğulu, Koray Candemir, Mert Demir, Mor ve Ötesi, Nova Norda, Pentagram, Sertab Erener, Şevval Sam ve daha birçok sanatçı sahne alacak.

Zorlu PSM'de gerçekleşecek olan etkinliğin tüm geliri deprem bölgesindeki eğitim materyalleri ve eğitim alanında oluşacak diğer ihtiyaçların karşılanabilmesi adına doğrudan İhtiyaç Haritası'na aktarılacak. Etkinliğe katılmadan destek olmak isteyenler ₺500, ₺1.000 ve ₺10.000 değerinde üç kategoriden bilet alabilecekken, etkinliğe katılım hakkı sağlayan bilet ₺5.000 değerinde olacak.

Her Bilet Bir Gelecek

Deprem bölgesine destek kampanyalarından biri de "Her Bilet Bir Gelecek" kampanyası. Bu kampanya ile gerçekleşen konserlerin bilet gelirleri, ODTÜ Mezunlar Derneği ve Darüşşafaka Vakfı'na bağışlanıyor. 24 Şubat'ta başlayan ve 5 Mart'a kadar devam edecek olan konserler, deprem bölgesindeki vatandaşımıza umut olmaya devam ediyor.

Batu Akdeniz, Cem Adrian, Can Ozan, Melis Danişmend, Grup Vitamin, Deniz Tekin, Yüksek Sadakat gibi müzik dünyasının genç ve başarılı birçok isminin sahne aldığı ve alacağı destek kampanyası sayesinde hem müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatılıyor, hem de deprem bölgesine destek devam ediyor.

Borusan Sanat'tan deprem bölgesine destek!

Borusan Sanat, Mart ayında izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Yaşanılan zor günleri aşabilme umuduyla müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü önemseyen kurum, Mart ayındaki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konseri ve Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşecek tüm konserlerinin gelirini, afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda bağışlayacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 2 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde vereceği konserde, incelikle seçilmiş eserlerden oluşan bir program izleyiciyle buluşuyor.

Birçok avangard, endüstriyel, deneysel projeye de imza atan ve efsanevi Alman endüstriyel müzik grubu Einstürzende Neubauten’ın kurucu üyesi olan öncü müzisyen FM Einheit ilk Türkiye konserini, Türk noise müziğinin temsilcisi Batur Sönmez’in katılımıyla Borusan Müzik Evi’nde veriyor. Müzisyenlerin solo gösterilerle başlayıp FM Einheit ve Batur Sönmez’in özel ortak performanslarıyla son bulacağı bu konser, 10 Mart Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde müzikseverlerle buluşuyor.

“Timuçin Şahin’s Flow State” Borusan Müzik Evi’nde

New York Times’ın “Usta bir gitarist ve harikulade bir besteci” diye tanımladığı Timuçin Şahin; Sean Rickman, Cory Smythe ve Reggie Washington gibi caz ve doğaçlama dünyasının önemli isimlerinden oluşturduğu Timuçin Şahin’s Flow State grubu ile 11 Mart Cumartesi saat 21.00’de müzikseverlerle bir araya geliyor.

Güzel şehrimiz İzmir'den gelen bir destek...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yardımlar bağlamında depremzedelerin kalabilecekleri yer için Bir Kira Bir Yuva kampanyasını başlatmıştı. Kampanya kapsamında Fazıl Say ve Serenad Bağcan, Yekta Kopan’ın sunumuyla 4 Mart tarihinde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde bir konser düzenleyecek. Ücretli yapılacak olan konserin bütün gelirleri deprem bölgesine yardım amacıyla bağışlanacak.

"Sesim Olsun Sesin"!

Bir diğer ince düşünülmüş destek kampanyası ise son zamanlarda yaptığı şarkılarla adından söz ettirmeyi başaran Güneş'ten geldi. 12 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladığı yeni sezon lansman konserini, meydana gelen depremler sebebiyle bir yardım konserine dönüştürmeye karar verdi. Güneş ve Apollon Unity önderliğinde düzenlenen etkinlik, depremzede vatandaşların sesi olmak adına S.O.S. "SesimOlsunSesin" başlığı altında yapılacak. Türkçe Rap sanatçılarının aynı sahneyi paylaşacağı bu etkinliğin tüm gelirleri AHBAP Derneği'ne bağışlanacak. Deprem bölögesi için yapılaak olan bu konserlere katılımsız destek bileti satın alarak da bağış yapabilirsiniz.