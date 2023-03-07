Deprem bölgesi TURYİD desteği ile hayata dönüyor!

6 Şubat'ta tüm ülkeyi yasa boğan ve geride çok büyük acılar bırakan deprem felaketinin yaralarını sarmak için tüm Türkiye, hatta tüm dünya seferber olmuş durumda. Ülkemizin altın topraklarının ve bu topraklarda yaşayan kıymetli insanlarımızın yeniden ayağa kalkması için en büyük desteği veren kurumlardan biri de TURYİD!

Tarihi Uzun Çarşı yeniden hayata dönüyor!

Antakya'nın ticaret merkezi haline gelen Tarihi Uzun Çarşı, depremden sonra yeniden ayağa kalkmaya hazırlanıyor.

TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) Başkanı Kaya Demirer ilk günden beri, üyeleri BigChefs, The Galliard Brasserie, Develi, Morini ile birlikte gelen yardımları tırla deprem bölgesine yolladı. İlk günden beri bölgede yardımlarına devam eden ekip, ürettiği yeni çözüm projeleriyle bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. TURYİD Yönetim Kurulu, deprem bölgesi özelinde birçok girişimlerde bulunarak; kısa, orta ve uzun vadede "Neler yapabiliriz?" sorusunu soruyor ve çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geride bıraktığımız hafta içinde TURYİD Başkan Yardımcısı ve BigChefs'lerin kurucusu Gamze Cizreli koordinasyonunda yapılan girişimler sonucunda Hatay Antakya özelinde planlanan proje şekillenmiş! Uzun Çarşı'yı tekrar ayağa kaldırmak; çarşı tekrar yapılana kadar esnafın ticaretlerine devam edebilmeleri, üreticiye tekrar umut olabilmek amacıyla valiliğin işaret ettiği 76 adet prefabrik yapıyı konumlandırarak, Tarihi Uzun Çarşı'yı yeniden hayata döndürüyorlar.

Reyhanlı Kavşağı'na kurulacak olan bu prefabrik çarşıda 76 esnaf dükkan açacak. Önce 12 Milyon TL'lik yerel gıda stoğu toplanacak, ardından üreticiye sipariş verilerek göç önlenecek.

Bölgedeki gastronomi kültürüne hakim olan Gamze Cizreli: "Ne Uzun Çarşı'nın esnafı ticaret kültürünü bıraksın, ne de Antakya köylüsü üretimi!" diyerek, bölgedeki kadim üretim geleneğine verecekleri desteğin önemini vurguladı. Projeyi takiben ülke çapında birçok mekan da Cizreli'ye destek vereceğini açıkladı. Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve yine Hataylı girişimci Elif Ovalı da ona katıldı.

Sipariş verilen konteynerler 20 gün sonra gelecek. 12 milyon TL’lik maliyet hesapladı. Söz konusu kavşakta ilk etapta 76 Uzun Çarşı esnafının dükkân açabileceği bir alan için proje çizildi. Tüm Türkiye’deki alıcıların da dikkatini çeksin diye bir platform kuruldu. Adını da “UZUNCARSIBURADA.COM” koydular.

Cizreli: "Kadim üretim kentinin göç vermemesi gerek!"

Bölgedeki tüm köyleri Hikmet Çinçin ile teker teker dolaşan Cizreli: "“Yıkılan evler, ahırlar var. Gerçekten büyük bir kayıp, acı var ama yıkılmayan ahırlar, köy evleri, mahsullerin doldurulduğu depolar da var. İneğinden aldığı sütü ne yapacağını bilemediği için satmayı düşünen de gördük, elindeki salçayı nereye vereceğini kara kara düşünen de. Paranın işlemediği bir şehre dönüşmüş Hatay. Gördüklerimiz bizi ayağa kaldırdı. Bu kadim üretim kentinin göç vermemesi gerek. Biber her yerde aynı biber değil, peynir de öyle. Bir gastronomi kimliği var ve bunlar bu ülkenin değerleri.” şeklinde konuştu.

Türkiye gastronomi dünyasının yüzde 25’ine hakim olan TURYİD üyelerinin toplam yıllık cirosu 125 milyar TL civarında. Cizreli, “Bütün üyeler Uzun Çarşı’yı tedarik listesine aldı. Buradaki üretimin ana alıcısıyız. Amacımız buradan göçü önlemek, yerinde üretimi desteklemek” dedi.

Üretimden vazgeçmeyin!

TURYİD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gamze Cizreli’nin planı, Antakya’nın Tarihi Uzun Çarşı'sında başlattıkları üretime destek projesini Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş’a taşımak. Tüm sektör olarak kolları sıvadıklarını söyleyen Cizreli, yerel üreticilere şu mesajı verdi: “Üretimden vazgeçmeyin. Biz gıda alanındaki ürünlerinizi almaya talibiz. Deprem bölgesinin kalkınması için tedarik zincirimizde sizlere öncelik vereceğiz.”

Üreticiye tekrar umut olabilmek iin başlatılan girişimde, Antakya Ticaret Odası ve Valilik'in destekleri ile; 76 adet prefabrik yapı konumlandırmak üzere anlaşma sağlandı. TURYİD Başkan Yardımcısı Gamze Cizreli 10 adet prefabrik yapının satın almasını yaparak, anlaşma imzsasının atılmasını sağladı. 76 adet prefabrik gıda üreticisi esnaflara tahsis edilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından toplu bir anlaşma sağlanan Konya'daki bir üretici ile anlaşma sağlanmış ve siparişler de verilmiştir.