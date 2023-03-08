Side, Karma'sına 15 Mart'ta kavuşuyor!

Side'nin kalbinde, büyüleyici Akdeniz manzarası eşliğinde hizmet veren Karma Restaurant & Night Club kış sezonunda kısa bir mola vermişti. Kış boyunca ise sevenlerini Alma'da ağırlamaya devam etmişti.

15 Mart itibariyle Karma yeniden gastronomi tutkunlarına kapısı açmaya hazırlanıyor. Akdeniz'i ayaklarınızın altına seren ve bu ışıltılı manzara eşliğinde unutulmaz lezzet deneyimleri yaşatan Karma; yenilenen dekorasyon detayları ile yeniden aramızda! 15 Mart itibariyle restoran, 1 Nisan itibariyle ise gecce kulübünü açacak olan Karma Restaurant & Night Club; bu sezon adından sıkça bahsettirmeye hazır.

Yenilenen menüyle damaklara imza atacak!

Geride bıraktığımız sezonda gastronomi dünyasına farklı bir soluk getiren mekan; önümüzdeki sezon için de yenilikçi mutfak çalışmalarını hazırladı. 15 Mart itibariyle yeni menüsünü de lezzet tutkunları ile buluşturacak olan Karma, mevsimin en özel lezzetlerini lokal dokunuşlarla buluşturacak.

Her anıyla misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak olan Karma, gecce kulübüyle de Side eğlence dünyasının nabzını tutmaya devam edecek!