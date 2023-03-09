White Burger yeni şubesiyle karşınızda

Televizyon ekranlarından tanıdığımız başarılı şef Serhat Doğramacı'nın lezzet imzasını taşıyan Başkent Grup'un sevilen mekanı White Burger, geçtiğimiz günlerde Meydan İstanbul AVM'de yeni şubesini lezzet tutkunlarıyla buluşturdu.

Menüsünde lezzeti ve görsel şöleniyle büyüleyen çeşitli hamburgerlerin yanında farklı soslarla zenginleştirilen patatesleri, taco, nuggets, arancini gibi tatlara da yer veren White Burger, fast food dünyasına farklı bir soluk katmaya devam ediyor.

Doğramacı, Meydan İstanbul AVM'deki 5. şubesinin açılışında aynı zamanda yolda olan şubelerin de müjdesini verdi. Hilltown AVM ve Erbil'deki şubeleri de çok yakında aramıza katılmaya hazırlanıyor.