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AB, Antakya Künefesi'ni tescilledi!

Antakya Künefesi, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili ile koruma altına alınan 9. ürünümüz oldu!

AB, Antakya Künefesi'ni tescilledi!
Restoran
Yayın Tarihi : 17-03-2023 12:38

Antakya künefesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusu ile Avrupa Birliği’nde (AB) coğrafi işaret (PGI) olarak tescil edildi. Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Antakya Künefesi, AB’de tescil edilen 9. Türk ürünümüz oldu” dedi. 

AB'nin coğrafi işaret listesinde, Antakya Künefesi dışında 8 adet lezzetimiz de bulunuyor; Antep Baklavası, Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Bayramiç Beyazı, Giresun Tombul Fındığı, Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağ ve Taşköprü Sarımsağı.

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