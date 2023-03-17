Floral konsepte uyum sağlayan mekanlar

Son dönemde hayatımıza yepyeni bir konsept girdi: Floral Cafe! Yani bol bol farklı bitkinin yer aldığı, hatta çoğunda satışının da yapıldığı mekanlar. Yemek yiyebileceğiniz, kahvenizi hatta içkinizi bile yudumlayabileceğiniz bir çiçekçi olarak düşünebilirsiniz bu konsepti. Tabii seralardan ve normal çiçekçilerden bir hayli yüksek fiyatlara çiçek satışı yapıyorlar ama sundukları konsept gerçekten oldukça başarılı. Saksılarıyla, bitki türleriyle oldukça ilginç seçenekler sunuyorlar. Hatta bazıları yola çiçekçilikle çıkıp, restorana bile dönüş yapmış durumda. Bir çiçekçiden beklenmeyecek kadar iddialı lezzetlerle de karşılaşabiliyorsunuz.

Floral konseptinin bir diğer dikkat çeken özelliği ise; mekanların her köşesinde oluşan fotoğraf çekme isteği. Dekorasyonunda ağırlıklı olarak doğanın gücünü kullanan, bitkilerin dünyasına gizemli bir kapı açan bu mekanların her karesi adeta fotoğraf stüdyosu gibi tasarlanıyor. Kısacası tüm duyulara hitap eden harika bir konsept ile karşı karşıyayız!

Gastronomi dünyasında ayakta kalabilmek ve fark yaratabilmek için artık sadece lezzet yetmiyor! Her geçen gün mimarisiyle büyüleyen mekanların sayısı gittikçe artıyor. Özellikle son dönemde ahşap detaylarla yeşilin uyumuna sıkça rastlar olduk. Dekorasyon detaylarında bolca yeşile şans veren mekanlara bayılacaksınız…

Chalet

Swissotel The Bosphorus’un bahçesinde misafirlerini ağırlayan Chalet; bitki dekorasyonun ötesine geçen bir mekan aslında! Şehrin ortasında, İsviçre esintileri taşıyan bir vaha adeta. Kış akşamlarına masalsı dokunuşlar yapan mekan, doğanın tüm nimetlerinden en şık şekilde yararlananlarda.

Oly House

Şehrin en yeni İtalyanı olarak aramıza katılan Oly House; lezzetleriyle olduğu kadar dekorasyon detaylarıyla da büyüleyenlerden. Ahşap ve yeşili samimi bir ahenkle buluşturan, her detayıyla ışıl ışıl bir deneyim.

Morini

Moda dünyasının kalbinde eşsiz bir lezzet deneyimi sunan ve uzun yıllardır kendi müdavimlerini oluşturan Morini’nin mimarisi, sektöre bambaşka bir renk katmaya devam ediyor. Şık detaylarına eşlik eden bol miktarda canlı çiçekle karşılaşmaya hazır olun.

Nuar İstanbul

Beylikdüzü’ne bambaşka bir soluk kazandıran Nuar; misafirlerine oldukça şık bir konsept sunuyor. Her lokmasında damaklara imza atan lezzetlerinin yanı sıra, dekorasyonunda kullandığı her detay ile büyüleyenlerden. Mekanın ışıldayan dekorasyonuna eşlik eden bitkileri detaylı incelemenizi öneririz.

İstanbul’un çiçekçi mekanları

Floral konseptinin dikkat çekenlerinin başında Misk Floral Cafe geliyor. Son yılların yükseleni Reşitpaşa bölgesinin mis kokulu mekanı aynı zamanda farklı menüsüyle de dikkat çekiyor. La Planta ise Kuzguncuk’ta bulunan ve aynı zamanda bir çok mekana bitki danışmanlığı yapan bir işletme. Geçtiğimiz yıllarda BigChefs ile harika bir iş birliği yapmışlardı. La Planta ve BigChefs ekibi birlikte harika kapı süsleri hazırlamış ve tüm şubeleri bu süslerle süslemişlerdi. Suadiye’de bol miktarda pembe çiçekle hizmet veren Emilia’da dikkat çekenlerden.