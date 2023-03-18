Hazırlayan: Sedef Ertekin

Bu gecce o gecce: Cumartesi ateşini yakıyoruz!

Müziğin sesi yükseliyor, eğlence sınırların ötesine geçiyor. Muhteşem lezzetlerle başlayacağınız Cumartesi geccesine, kendinizi müziğin ritmine bırakıp devam etmeye hazır olun. İşte şehrin Cumartesi geccesi trendleri...

Lucca

Bebek'in stil sahibinden trend belirleyen bir eğlence! 22:30 itibariyle Murathan Özbek ve Can Balta DJ kabininde olacak. Kaçmaz!

Limoncello

Renkli konsepti ve kokteylleri ile dikkat çeken mekanda bu gecce DJ Salih Esen ile eğlencenin sınırları zorlanıyor!

Sunset Grill & Bar

Şehrin büyüleyen mekanı lezzetleriyle olduğu kadar eğlencesiyle de sınırları zorlamaya devam ediyor. Evren Katırcıoğlu DJ kabininde!

The Galliard

Dekorasyon detayları ile ışıldayan, lezzetleriyle harika bir deneyim yaşatan mekan; bu gecce eğlencenin ritmini yükseltenlerden. 20:00 itibariyle Doukan, 22:00 itibariyle ise NON Dj kabininde.

Sortie

Şehrin ayrıcalıklı eğlence noktası olan mekanda başarılı DJ Çağlar Fidan müziğin ritmini yükseltiyor!

Vogue Restaurant

Muhteşem manzarası ve ayrıcalıklı lezzetleriyle Cumartesi geccesi için harika bir seçenek olan mekanda gecce DJ Big G ile renk kazanıyor.

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Şehrin en şık trendlerini belirleyen ışıltılı mekanı 23:00 itibariyle DJ Gökhan Güray'ın ritimleriyle eğlenceye devam edenlerden...