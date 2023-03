2023 Ramazan'ının en lezzetli iftar mekanları

İstanbul'un ve Türkiye'nin en iyi iftar mekanları

Beyti

Florya'dan tüm şehre; hatta tüm dünyaya ünü yayılmış bir mekan olan Beyti'de Ramazan her sene olduğu gibi bu sene de son derece renkli geçiyor. Mekanın nevi şahsına münhasır ambiyansı, kusursuz hizmet kalitesi ve büyüleyen lezzetleri Ramazan ayı boyunca, iftar vaktinde sizleri bekliyor. Zengin iftar menüsünde; lezzeti bol kahvaltılıklar, çorba, su böreği, ızgara çeşitleri, salata ve tatlı bulunuyor. Tatlı menüsünden seçiminizi kendiniz yapıyorsunuz; Baklava'dan Sütlaç'a, Ekmek Kadayıfı'ndan Güllaç'a kadar bir çok nefis lezzet bulunuyor.

İftar menüsü kişi başı fiyatı: 1.750 TL

Rezervasyon için: 0212 663 29 90

Beyti hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

***

Günaydın Et

Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanında misafirlerine harika lezzet deneyimleri yaşatan Cüneyt Asan ve ekibinin imzasını taşıyan mekan; her ana bambaşka lezzetler katmaya Ramazan ayı boyunca da devam edecek. Sevdiklerinizle oturacağınız keyif ve lezzet dolu Günaydın sofraları, iftar deneyiminizi bambaşka bir boyuta taşıyacak!

İftar menüsü kişi başı fiyatı: 950 TL

Günaydın hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

***

Mutlu Et

Ramazan'dan hemen önce kapılarını açan; şehrin en yeni popüler lezzet noktası Mutlu Et, iftar sofralarınıza lezzet katmaya hazır. Florya'da sevenleriyle buluşan mekan muhteşem manzarasıyla dikkat çekiyor. Gün batımının en keyifli yaşandığı mekanların başında gelen Mutlu Et;her katta bulunan geniş ve lüks dekore edilen VIP odalarının yanı sıra çocuklu aileler için de oldukça uygun bir seçenek. Renkli oyun odası, bebek bakımı için ayrılan özel bir bölüm ve mescid gibi sosyal hizmetler de düşünülmüş.

Ramazan ayı için ise nefis bir iftar menüsü sunuyorlar. Nefis bir Mercimek Çorbası ile açılan iftarlara, yöresinden özel olarak getirilen çeşitli iftariyelikler eşlik ediyor. Mezelerden; şakşuka ve haydari seçeneği mevcut. Roka ve Gavurdağ Salatası'ndan seçiminizi yapabiliyorsunuz. Çiğ Köfte kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. Ara sıcaklarda ise Kuru Patlıcan Dolması, Semsek ve Fındık Lahmacun var. Ramazan özel menüsünde 2 kişilik ana yemek seçenekleri olarak Adana Kebap, Kuzu Şiş, Tavuk Şiş ve Kanat bulunuyor. Güllaç veya Baklava ile lezzetin son vuruşunu yapabilirsiniz.

İftar menüsü kişi başı fiyatı: 700 TL

Rezervasyon için: 0212 579 72 74

***

BigChefs

Türkiye’nin en büyük ve yaygın cafe-restoran zinciri Bigchefs, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı 2 ayrı menüsü ile misafirlerine unutulmaz bir iftar deneyimi yaşatıyor. Her şubesinde aynı özen ve detaylı çalışmayı sürdüren BigChefs mutfağı özel olarak seçilen lokal malzemelerle damaklara imzasını atıyor. Atıksız mutfak projesini de her adımda destekleyen mekan; Ramazan ayı boyunca misafirlerini yine her zamanki şık konseptinde ağırlıyor.

BigChefs lezzetleri bir araya geliyor ve Ramazan ayı boyunca masalar renkleniyor!

2 farklı iftar menüsü sunan BigChefs'te leziz iftariyelikler arasında; Hurma, zeytin, bal, tereyağ, kuru kayısı, çilek, ceviz, beyaz peynir, pastırma ve gül reçeli var. Çorba olarak ise günün çorbasını sunuyorlar. Tatlılarda ise lezzetiyle hayran bırakan, nefis bir Cevizli Güllaç bulunuyor. İftar menülerinin birinde ana yemek seçeneği; Izgara domates ve sivri biber ile servis edilen Patlıcan Beğendili Köfte bulunuyor. Diğer menünün ana yemeği ise lezzetiyle büyüleyen, Patlıcan beğendi ile servis edilen Izgara Tavuk Butları.

İftar menüsü kişi başı fiyatı: 350 TL

BigChefs hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

***

Kalbur Et

İstanbul'un göz kamaştıran mekanı Kalbur Et; çok kısa bir süre içinde kendi müdavimlerini oluşturanlardan. Gastronomi dünyasında kebap ve ete bambaşka bir soluk kazandıran mekan; Ramazan ayı boyunca misafirlerini şık atmosferinde, iftara özel hazırladıkları menü ile ağırlayacak.

Kalbur Et hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

***

Borsa İstanbul

Yıllardır bir Ramazan klasiği haline gelen Borsa Restaurant, bu sene de 11 ayın sultanının favorisi olmaya aday. Zengin çeşitli ve her lokmasında muhteşem lezzetler yatan iftar menüsü her detayı ile iştah açıyor. Serpme iftariyelikler en özelinden seçilerek lokal lezzetler kullanılıyor; Akçaabar tereyağı, Kastamonu pastırması, Edremit zeytini, Erzincan tulum peyniri, eski Kars kaşar peyniri... Çorba, salata ve zeytinyağlıların yanı sıra menüde sıcak başlangıçlar en dikkat çekicileri. Tonya Telli peynirinden Karadeniz pidesi, Beyaz peynirli ve maydanozlu su böreği, Trabzon usulü etli kara lahana sarma... Ana yemek seçenekleri ise şu şekilde: Beyaz pilav ile et döner kebap, Dana etinden Borsa usulü Borsa köfte ızgara, Taş fırında Konya usulü hünkar beğendi ile kuzu tandır. Tatlılarda ise; Nar taneleri eşliğinde güllaç, şekerpare, kazandibi, baklava, fırın sütlaç, Afyon kaymaklı ekmek kadayıfı, Borsa usulü hurmalı incir tatlısı ve profiterol!

İftar menüsü kişi başı fiyatı: 1.350 TL

Borsa İstanbul hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

***

Adana Ocakbaşı

Özellikle Ataşehir bölgesinde ocakbaşı konseptine bambaşka bir yorum kazandıran ve kapılarını açtığı ilk günden itibaren tüm gözleri üzerine çeken Adana Ocakbaşı; Ramazan ayı boyunca keyifli sofralarıyla sizi bekliyor. Mekana özel lezzet patlamaları iftar sofranızı renklendirmeye hazır. Ayrıca tamamen yöreseninden getirilen malzemelerle hazırlanan mezeleri, ara sıcakları ve salatalarına bayılacaksınız.

Adana Ocakbaşı hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

***

Develi

Lezzet ünlüsü olarak tanınan Develi, şehrin dört bir yanında misafirlerini ağırlarken unutulmaz lezzet deneyimleri sunmaya Ramazan boyunca da devam edecek. Güneydoğu Anadolu Mutfağı'nın en özel lezzetlerini sofralarında buluşturan mekan, bu yıl Ramazan ayına özel olarak hazırladığı menüsüyle gözleri üzerine çekmeyi başaranların da başında geliyor.

İftar menüsü oldukça seçenekli bir şekilde hazırlanmış. Çorbalardan; Maydonoz Çorbası, Taze Fasulye Çorbası, Buğday Çorbası, Brokoli Çorbası, Yayla Çorbası, Sizme Mercimek Çorbası. Çiğ köfte, salata, vişneli yaprak sarma ve elmalı kereviz eşliğinde biribirinden güzel ara sıcaklarla iftarınıza devam edebiliyorsunuz. Kebap çeşitleriyle lezzeti en üst noktaya taşıyıp, tatlı seçenekleriyle de noktayı koyuyorlar!

İftar menüsü kişi başı fiyatı: 950 TL

Develi hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

***

Namlı Gurme

Şehre en özel lezzet dokunuşlarının başında gelen Namlı Gurme, yine Ramazan ayının yıldızı olamaya hazır. Ramazan ayına özel olarak hazırladıkları iftar menüsünün yanı sıra özenle seçilmiş şarküteri ürünleriyle de evinizde Namlı lezzetini yaşayabilirsiniz.

Namlı Gurme hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

**

Arwin Cihangir

İstanbul'u ayaklarınızın altına seren ve manzarasıyla büyüleyen Arwin; Cihangir'den tüm şehre lezzet katmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca hazırladıkları özel menüleri ile misafirlerine keyfine doyum olmayan bir iftar sofrası sunuyor. Aynı zamanda yakın zamanda yeniledikleri menüleriyle de gözleri üzerine toplayan Arwin Cihangir, her lezzetiyle sizi büyüleyecek!

Arwin Cihangir hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

***

Liman İstanbul

***

Nuar İstanbul

Nuar İstanbul hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

***

Ha'Bupide

Anadolu lezzetlerinin en iyi temsilcilerinden Ha'Bupide, Galataport’ta açılan ilk şubesiyle Ramazan ayını karşılamaya hazır. Menüsünde Karadeniz usulü ekşi maya hamurundan hazırlanmış pidelere ek olarak farklı lezzetler de sunuyor: zırhta çekilmiş Konya usulü etli ekmek, kebap kıymasından Çıtır Antep usulü lahmacun, güveçte dana kaburgalı kuru fasulye. Tatlılarda ise manda sütlü fırın sütlaç ise imza lezzet olmaya aday. Ramazan'a özel hazırladıkları menülerinde ise Mercimek veya Domates çorbası arasından seçim yapabiliyorsunuz. Leziz iftariyeliklerin ardından nefis pide çeşitleri sunuluyor. Tatlı olarak ise Kabak tatlısı veya Sütlaç seçebiliyorsunuz.

İftar menüsü kişi başı fiyatı: 290 TL