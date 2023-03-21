Rota oluşturuldu: Şehirde keşfedilmeyi bekleyenler!

Hazırlayan: Ezgi Özcan

BigChefs - Watergarden

Suların dans ettiği pistin hemen yanı başındaki bu tanıdık lezzet durağını farklı bir lokasyonda denemek isteyen gezginler ya da Anadolu Yakası sakinleri; burası tam sizlik.

Nerede olursak olalım; BigChefs gördüğümüzde güvende hissederiz! Bu tercihin bizi yanıltmayacağını biliriz. Türk ve Dünya Mutfağı'ndan birçok seçeneğimizin olduğunu, menüsünü incelemenin bir sohbet konusu olabileceğini de…

Burası BigChefs ailesinin en yeni şubesi. Bahçe ve iç mekan olarak iki bölümden oluşuyor. Benim favorim muazzam ferahlıktaki iç mekanın konforu oldu. Rahat koltukların şömine karşısında konumlandırılmış köşesi, kitap tutkunlarının bayılacağı dev kütüphanesi ile uzun ve keyifli saatler vaat ediyor.

Menüye şöyle bir bakalım dediğinizde daha en başta Türkiye’nin farklı bölgelerinden kadın üreticilere verilen desteklerin tabağınızda yer aldığını bilmek doğru yerde olduğunuzu hissettiriyor. Dönemsel olarak yer verilen Anadolu gastronomi şehirlerinden Afyonkarahisar Mutfağı'nı görüp denemek istedim. Meşhur Tandır Çorbası tam bir şifa deposu ve ekşili baharatlı sosu ile lezzet şöleni.

Bu bölümden tatlı olarak da Vişneli Ekmek Kadayıfı'nı denemenizi tavsiye ederim; çünkü bu işin birde kaymağı var!

Menüde yok yok! Sokak lezzetlerinden Tantuni Bun denedim. Çünkü Bun, Uzakdoğu Mutfağı'na ait buharda pişen özel bir ekmek.

Gelelim dolu dolu kaseye. Ne kadar mı dolu? Yeşillikler, soya filizi, avokado, edamame, karışık mantar sote, haşlanmış yeşil mercek, Thai sosla sotelenmiş tavuk parçaları. Arttırıyorum; dop dolu yummy kase!

Balkabaklı Limonata! Seninle bir de yazın görüşmek ve tanıştığımıza yeniden memnun olmak isterim.

Bildiğimiz ve sevdiğimiz lezzetleri özgünlüğünden koparmadan böyle yorumlamana baylıyorum BigChefs.

Beyti Restaurant

Bambaşka bir deneyim olacağını attığınız ilk adımdan anlıyorsunuz.

Koleksiyonları, vintage parçaları, çinili duvarları ve kubbesi ile bir yandan müze diye bahsetmek istiyorum. Dekorasyonda Türk motiflerinin modern dokunuşlarla birleştiği Beyti, 40 yılı devirmiş. Sahibi Beyti Güler’in sektördeki vizyonu ise 75 yıla dayanıyor. Mekana yerli yabancı gelen misafirleri incelerken vizyondan bir kere daha emin oluyorsunuz.

Toplamda 11 tane salonu var. Yerde minderli bir köşeden tutun da, özel toplantıların yapıldığı uzun masalara kadar...

Türk Mutfağı'nın en seçkin lezzetlerini kendi yorumlarla sunuyor ve damaklarınızda unutulmaz tatlar bırakıyorlar.

İmam Bayıldı, Zeytinyağlı Patlıcanlı Pilav, Çerkez Tavuğu, Soğan Dolması, Biber Dolması, Zeytinyağlı Yaprak Sarma ve tabi ki Beyti Döner… Bu reçeteleri alsak aynısını yapabilmek için kaç yılımızı mutfakta geçirmemiz gerekir? Daha önce neden gelmemişim buraya? Bizden sonraki kuşak da buraya bayılır mı? İşte Beyti’nin bana sordurduğu bazı sorular. Soruları yanıtlamak için içinizde bir merak duygusu uyandıysa cevapları yerinde almak için kesinlikle Florya’ya doğru yola çıkmalısınız.

Değinmeden geçemeyeceğim son konu ise çalışanların beyaz ceketleri ile yakaladığı şıklık! Hepsinin uzun yıllardır burada olması, mekana ve size duydukları saygı, güler yüzleri, hizmetten aldıkları keyif...

Kalbimize, gözümüze, midemize imzanı attın Beyti; tekrar görüşmek üzere…

Namlı Gurme Karaköy

Öncelikle bu kadar adı üzerinde bir mekan olmayı başardıkları için tebrik etmek istediğim bir yer.

Gurmelere hitap eden reyonlarını gezdiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şarküterisi, çeşit çeşit peynirleri, zeytinleri, reçelleri, baharatları, mezeleri organik petek ve süzme balları, ev yapımı tarhana ve erişteleri ve hatta organik sabunları… Kendime iyi bakayım, dolaba şöyle güzel tarifler yapmak için motivasyon sağlayacak ürünler alayımcılar; burası tam sizlik.

Namlı Gurme’nin nam kısmı ise kahvaltılarında yaşıyor. Haftanın diyet bozan o kahvaltıcısı işte burası.

Menüde başka başka lezzetlerde mevcut. Öğlen ve akşam yemekleriniz için de bu gurme tatları tercih edebilirsiniz. Ben hakkımı bir öğlen ziyaretinde köfteden yana kullandım ve bayıldım doğrusu…

Namlı Gurme lezzetlerini online olarak evinize isteme şansınızın da olduğunu hatırlatmak isterim. Karaköy'de bulunan katlı otoparkın dönüşümü sebebiyle; yine Karaköy'de farklı bir noktaya taşınmışlardı. Dilerseniz yeni Karaköy şubesinden de gidip alışverişinizi yapabilirsiniz.

Develi Florya

Antep Mutfağı'nın şıklık ve modern dokunuşlarla oluşturulan bir sahnede yer alışı…

Girişinden itibaren her yer rahat hissetmeniz için tasarlanmış. Geniş geniş, ferah ferah tamlamalarını Develi için rahat rahat kullanabiliriz… Işıklandırmaları, bar alanı, bahçesindeki yeşillere ayna tutan içerdeki dekoratif bitkileri, duvarlarındaki oymaları oldukça estetik bir kadraj sunuyor…

Develi’nin özel davetler, nişan, doğum günü gibi etkinler için özel olarak yapılmış ayrı bir salonu da bulunuyor.

Develi'nin başarılı şeflerinden Dinçer Şef, işini aşk ile yapanlardan ve bize Cheddar soslu Yaprak Şaşlık'tan bahsetti. Masaya geldiğinde neden olduğunu anladık. Hala fokurdamakta olan erimiş cheddarların içindeki kebap günün favorisi oldu. Oruk Kebabı diğer adıyla Simit Kebabı ananaslı ve narlı özel sunumu ile muhteşem bir lezzet.

Afyon usulü kabak tatlısı ise o günün jübilesi oldu. Meyveler ve Antep Fıstığı'nın eşlik ettiği sunumu ile masadakileri ilk çatalı almak isterken durdurup "Fotoğrafını çekmem lazım!" diyeceğiniz o tatlı bu tatlı.

Diğer şubelerini de merak ettiğimiz; yılların Develi’sinde farklı lokasyonlarda görüşmek üzere.

Grill Prime Vadistanbul

Kendine has tarzı ile tasarımında rustik detayların özenle işlendiği mekan gerçekten merak uyandırıyor.

Ahşap detayların modern çizgiler ile buluştuğu Grill Prime’ın duvarlarında bir şapka koleksiyonu bile var. Tabloları görünce kafamın içinde, fonda kovboy filmlerinin ritimleri çalmaya başladı. Bu vizyonun mimarı ile tanışmak istedik ve yakın zamanda detayları sizler ile paylaşıyor olma sözünü verebiliriz.

Kasap bölümünde etlerin günlerce bekletildiği özel bir dolap varmış. Bu bilgiyi alınca iştahım bir hayli kabardı. Bu günler süren bekleyişin alt metni, lezzetleri tadarken okunuyor.

Favorim olan Terayağlı Bonfile ve Peynir Fondü şuanda sadece Vadistanbul şubesinde mevcut. Etin ustası Grill Prime bonfilesini fondülerken yaşadığınız peynir ziyafetini unutamayacaksınız.

Cafe de Paris soslu Tiftik Etli Patates tam bir şarap partneri.

Keçi Peynirli Taze Kabak Salatası'ndaki ‘’taze’’ kısmını o kokuyla tanışmanız için vurgulamak isterim.

Cheddarlı Füme Et ve Pesto soslu Kabaklı Enginar ise mekanın imza atıştırmalıklarından.

Çalışanlarının güler yüzlü hizmetleri ve ilgili tavırları sayesinde tavsiye almak istediğinizde hoş diyaloglar gerçekleştirmeniz mümkün.

Farklı ülkelerden getirdikleri içkilerden oluşan özel barındaki koktetylleri mutlaka denemelisiniz.

Chalet Garden

Nefes aldıran bir kaçamak! Şehrin ortasında bir İsviçre deneyimi desek abartmış olmayız. Öyle ya bahsi geçen yer İsçivre’den özel olarak getirilmiş 120 yıllık bir dağ kulübesi ve bu size bir masalın içindeymiş gibi hissettiriyor.

Bahçesinde bulunan 11 adet İglo ise bu masalın küçük odacıkları. Hem sıcak hem bahçe keyfı; kışın ortasında bile rahatlıkla bu igloları tercih edebilirsiniz. Bahçesinin tam ortasında dev bir şömine ateşi var. O alan tam olarak yemeklerinizi yedikten sonra şarap kadehinizi alıp ateşin çıtırtısı ile ‘’Biraz hava alalım.’’ alanı. Üstelik bu hava bol oksijen dolu çünkü Chalet’in bahçesi onlarca ağacın eşlik ettiği bir bahçe…

İsviçre Mutfağı'nın muhteşem lezzetlerini merak ediyorsanız kesinlikle Chalet; deneyimlediyseniz bu özlemi gidermek için yine ve ısrarla Chalet…

Fırınlanmış minik patatesler, turşu ve özel ekmeği ile servis edilen Peynir Fondü 10/10 bir tavsiyedir. İçinde Fribourgeois İsviçre Peyniri de bulunan bu fondü adeta bir şölen.

Rakler Rösti ise yine İsviçre peynirlerinin rendelenmiş ve tavada kızartılmış patates ile buluştuğu muhteşem bir atıştırmalık.

Yakın zamanda yaz konseptine geçiş yapacak olan Chalet’de canlı müzikler de başlayacak ve muhteşem performanslarla harika akşamlar için sizleri bekliyor olacak.

Adana Ocakbaşı

Klasik ocakbaşı konseptinin çok ötesinde bir vizyon ile tasarlanmış olduğunu içeriye girip dizaynı gördüğünüz an anlayacağınız bir mekan.

Yeşilin en güzel tonlarını tabaklarından, bitkilerine; yastıklarından, perdelerine kadar kullanmışlar. Konforu önemseyen oturma alanları ile şıklıktan taviz verilmemesi dikkat çekiyor. Şarapları ile meşhur olduğunu bildiğimiz Adana Ocakbaşı’nın kavı da göze oldukça hitap ediyor.

Ocakbaşındaki şıklık burasının mottosu diyebiliriz. İki ayrı oturma alanı ile nerede konumlanmak isterseniz konforunuz ve şıklığınız kesin olacak. Ocakbaşının bulunduğu alandaysanız burnunuza gelen kebap kokularından dolayı yemek istedikleriniz biraz daha hızlı sipariş verilebilir.

Adana’nın müthiş lezzetlerini ayağımıza kadar getiren ocakbaşının tüm malzemeleri lokal. Çiğ Köftesi, Ali Nazik Kebabı, Çıtır Kanatları, Tablacı Salatası ve Yeşil Elmalı Cemo Salatası benim favorilerimden. Mezelerden ise Muhammara ve Girit Ezme günün yıldızları oldu. Malzemelerin kalitesi ve kebaba getirdikleri yorumları her lokmada lezzet deneyimini yaşamanızı sağlıyor.

Müzikleri ağırlıklı olarak 90’lar Türkçe parçalardan oluşuyor ve ritim hep canlı kalıyor. Çalışanları oldukça ilgili olan mekan Adana’nın misafirperverliğini de Ataşehir’e getirmiş.

Nuar Restaurant

Nuar Restaurant modern çizgisi ve geleneksel mutfağı yorumlayan tarifleri ile Beylikdüzü’nün en yeni ve en çok konuşulanlarından olmayı başarmış bir mekan.

Mekanın kurucuları yeme içme sektöründeki tecrübelerini yeni bir mekan ile taçlandırmak istemiş ve başarmışlar. Mekanın mimarisinde büyük ölçüde kullanılan siyahın asaleti her detay ile harika bir uyum yakalamış. Avizeleri, locaları ve bar alanında yakaladıkları tarzları ile Nuar’dan bahsederken ‘’Klas’’ kelimesinde durabiliyorum.

Nuar’ın mutfağında geleneksel lezzetler ağırlıklı olarak yer alıyor. Türkiye’nin en meşhur kazlarını Kars’tan özel olarak getiren mekan özel pişirme teknikleri ile öne çıkıyor.

Tandır ve Fıstıklı Kebap burdaki favorim oldu. Menüde kahvaltı, pizza ve hamburger gibi lezzetler de mevcut. Akşam ışıklandırması ile ayrı bir havaya bürünen Nuar’ı ziyaret etmenizi ve damaklarınızı şenlendirmenizi kesinlikle tavsiye ederim.

Nadide Meyhane

Esentepe’de estirdikleri Ege rüzgarı ile konsept bir meyhane olan adı gibi “Nadide” bir meyhane.

Maviler ve beyazlarla huzuru yakalayan 700 m2 alana kurulmuş olan mekan oldukça ferah ve açık/kapalı birbirinden farklı birçok oturma alanına sahip. Bahçesindeki ağaçlar ve havadarlığı ile Nadide’yi bir de yazın görme isteği uyandı içimde.

Sektördeki 10. yılına giren Nadide en başından beri sunduğu Ege Mutfağı’nı günden güne daha imza bir sunuma çevirmeyi başarmış. Mezeleri ve denizden çıkanları özel reçeteleri ile hazırlayan mekan, dostlarla keyifli akşamları garantilemek isteyenlerin tercih etmesi gereken bir yer.

Duvarlardaki dekoratif detayları ile harika kadrajlar yakalayabilirsiniz. Yunanca müzikler ve 90’lar Türkçe klasiklerle oluşturulmuş çalma listesi harika bir ambiyans yaşamınızı sağlıyor. Çalışanların samimi ve güler yüzlü hizmet anlayışları ile Nadide’de mutlu akşamlar tavsiyemdir.

The Galliard - Metropol Avm

Dekorasyonu sanat ile birleştiren Galliard çıtayı biraz yukarı çıkanlardan. Her köşesi tablolar, heykeller, çiçekler ile bezenmiş çok özel bir konsept.

Akdeniz Mutfağı’nı özenle işleyen şeflerden oluşan deneyimli kadrosu ile her şubesinde başarıyı yakaladığını bildiğimiz The Galliard; Anadolu Yakası’nda Metropol Avm’de konumlanmayı tercih etmiş.

Sıcak barı, soğuk barı ve şarap kavının şık detaylarına hayran kalacaksınız. Şarapların oldukça estetik bir görüntü oluşturduğu kav, özel saklama koşulları ile gurmeleri memnun edecek cinsten. Evet, gurmeler okumaya devam edin; çünkü şimdi en favorim olan lezzetlerinden bahsediyorum. Meat Lover Pizza et severlerin gözlerinin kalpleneceği bir tercih olacak. White Bolognese ise enfes bir makarna tercihiydi; sosu bol bol sevenler için ideal.

The Galliard akşam 20:30’dan sonra lounge konseptine dönüyor ve ünlü DJ’Lere ev sahipliği yapıyor.