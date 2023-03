BigChefs, Antwerp şubesi ile büyümeye devam ediyor!

Son dönemin en dikkat çeken zincir markası BigChefs, Belçika'daki yeni şubesinin kapılarını açtı. Yüksek standartlarda devam ettirdiği hizmet kalitesi, şık ambiyansı ve özenli lezzetleriyle dikkat çeken BigChefs, Antwerp gastronomi sahnesine yepyeni bir soluk katmaya hazır!

Mutfağında yerel üreticiye verdiği destekle dikkat çeken ve her adımda kadın üretimini destekleyen marka; Avrupa'da Türk Mutfağı'nı da aynı ince düşünülmüş detaylarla temsil etmeye devam ediyor. BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli ve ekibinin yoğun çalışmaları sonucu yaratılan bir marka olan BigChefs, bir cafe ve restoran zincirinden öte adeta bir yaşam tarzı olarak dikkat çekiyor. Hayatın her detayına karşı duyarlı duruşlarıyla dikkat çeken marka, her geçen gün büyümeye ve kendini geliştirmeye devam ediyor.

Keyif dolu bir açılışla kapılarını açan BigChefs Antwerp şubesinin menüsünde bol miktarda Türk Mutfağı'nın özel lezzetlerine de rastlamanız mümkün. Aynı zamanda yeni açılan Antwerp şubesi keyifli bir detayıyla da dikkat çekiyor! Mekanın üst katında, Opera'nın fuayesine açılan bir kapı bulunuyor; performans olduğu günler, dışarı çıkılmasıne gerek kalmadan misafirler bu kapıyı da kullanabilliyor. Her zamanki BigChefs dokunuşunu, aynı çizgide Avrupa'ya da taşımayı başaran marka yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı!

Gamze Cizreli müjdeyi verdi!

Cizreli ise sıradaki güzel haberler için müjdeyi şu kelimelerle verdi: "Antwerp'i açtık. Batı Avrupa'da sırada Stuttgard var. Sonra Gert, Hamburg, Rotterdam, Amsterdam..."

"Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluyoruz!"

Açılış sırasında ekibi ve ortaklarıyla birlikte pasta kesen Cizreli; "Doğru işbirlikleriyle, ortaklıklarla, ekip arkadaşlarıyla yol alınıyor. Başka türlüsü artık bugünün dünyasında mümkün değil. Gün güçleri birleştirme günü. Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluyoruz!" şeklindeki açıklamasıyla da kalplerimize yeniden dokunmayı başardı.

"Mutfağımız kebap ve dönerden ibaret değildir!"

Antwerp şubesinin açılışından sonra, Hollanda'da gerçekleşen Edelstaal Group International & Horecabond Nederland tarafından düzenlenen girişimcilik organizasyonuna konuşmacı olarak katılan Gamze Cizreli, burada yaptığı konuşmayla da ayakta alkışlandı. Cizreli; "Mutfağımızın özellikle Batı Avrupa'da yalnızca kebap ve dönerden ibaret olmadığını; Anadolu Mutfağı'na ait pek çok lezzetimizi, geleneksel pişirme tekniklerimizi bölgeye tanıtmamız gerekiyor. Biz BigChefs olarak bu misyonu üstlenerek bölgede başladığımız büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.