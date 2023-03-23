Hurmanın bilinmeyen faydaları

Ramazan ayının insan bedenine faydalarını sıkça duyarız; fakat aynı zamanda ruhu da besler. Ramazan, ruhun da uyanışı bir nevi. Gündelik hayatın akışında yitirilen farkındalığı geri kazanmak, duyarlılığı arttırmak gerek. Hayatı yavaşlatmak, durmak hepimize iyi gelecek. Çünkü durduğumuzda neyin içinde debelendiğimiz konusunda bir ayrıma sahip oluyoruz. İşte bu ayrım, başlangıcın ilk adımıdır!

Gün doğumundan batımına kadar yeme - içmeye ara veriyoruz. Ezanlar okunup, toplar atılıp iftar vakti geldiğinde ise bir adet hurmayla açıyoruz orucumuzu.

Peki neden hurma?

Gelin hurmanın bilinmeyen yönlerine birlikte bakalım...

Hurma, dünyanın birçok yerinde yetişen hurma ağacının meyvesi olarak bilinmektedir. Binlerce yıldır Ortadoğu’nun temel gıdası olan hurma, son yıllarda oldukça popüler hale gelerek sıkça tüketilmeye başlandı. Hurmanın çeşidine bağlı olarak boyutları ve rengi değişebilmektedir. Yüksek miktarda lif içeren hurma, tatlı bir tada sahiptir. Ayrıca demir açısından yüksek olduğundan kansızlıkla mücadelede önemli bir rol oynar.

Orucu hurmayla açmak Hz. Muhammed'in bir hadisidir. Dini ve kültürel önemi dışında; hurma, gün boyu düşük olan kan şekerini yükseltir, baş ağrısını ve yorgunluğu önler. Anında enerji artışı sağlar.

Lifli yapısı sayesinde uzun süre tokluk hissetmeye yardımcı olur.

Hurma meyvesi, yaklaşık 15 farklı mineral ve vitamin barındırır.

Kemik sağlığını korur. Hurma fosfor, kalsiyum ve magnezyum gibi çeşitli mineraller içerir. Bunların tümü, osteoporoz gibi kemikle ilgili durumları önlemeye yardımcı olabilir.

Harika bir antioksidan. Hurma, çeşitli hastalıkların riskini azaltmak da dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararına sahip çeşitli antioksidanlar sağlar.

Dolaşım sistemini rahatlatır ve kalp sağlığınızı korumanıza destek verir.

Hurma insanoğlunun yetiştirdiği en eski meyvelerden biridir.

Doğal bir tatlandırıcıdır. Hurma, meyvelerde bulunan doğal bir şeker türü olan fruktoz kaynağıdır. Bu nedenle çok tatlıdır ve aynı zamanda ince karamel benzeri bir tada sahiptir. Beyaz şekerin yerine mükemmel bir sağlıklı alternatif oluşturur.

Sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur. Her sabah aç karnına hurma tüketmek kendinizi iyi hissetmenize, enerji patlaması yaşamanıza ve böylece sağlıklı kilo vermenize yardımcı olabilir. Bunun nedeni, hurmaların lif bakımından yüksek olması ve kalın bağırsakta emilimini yavaşlatmasıdır. Sağlıklı ve doyurucu bir atıştırmalık olarak hurma, uzun saatler boyunca tok hissetmenizi sağlar. Hurma ayrıca kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini azaltarak metabolizmayı uyarabilir.

O zaman ne diyelim; iftar vakti bir hurma atalım ağzımıza!

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