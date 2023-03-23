Swissôtel The Bosphorus'ta Ramazan bir başka!

23 Mart’ta başlayan Ramazan ayında İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde Geleneksel Türk Mutfağı’nın lezzetleriyle buluşmaya ne dersiniz?

Türk Mutfağı'nın bereketini ve eşsiz güzellikteki lezzetlerini sergileyen Swissôtel The Bosphorus, Ramazan ayı boyunca iftar menüsü yanı sıra geleneksel etkinlikleri ve canlı fasıl müziğiyle de vazgeçilmez adreslerden biri oluyor.

Birlik ve beraberliğin sonsuz hissedildiği, yemeğin, sohbetin, huzurun ve güzel anların bir sofranın etrafında buluştuğu Ramazan ayı boyunca iftar menüsü Swissôtel Sabrosa Restaurant’ta haftanın her günü açık büfe olarak sunuluyor.

Ali Nazik kebabından, kuzu tandır ve tepsi mantıya, tatlı büfesinde öne çıkan baklava çeşitlerinden sorbelere lezzetli büfelerinin sunulduğu menülere sınırsız meşrubat seçeneği eşlik ediyor.

Ramazan ayına özel Gaziantep’ten gelen şefler, iftar büfesinde Gaziantep yöresine ait Beyrani, Yuvalama, İçli Köfte, Antep Dolma, Şekerli Börek, Nohut Dürüm, Patlıcan Kebabı, Analı Kızlı ve Pirpirim Cacığı gibi lezzetleri Swissôtel’de usta ellerden konuklarına sunuyor.

Swissôtel Sabrosa Restaurant’ta panoramik Boğaz manzarasının eşlik ettiği geleneksel Ramazan tatlarıyla donatılan iftar sofrasına her gün canlı fasıl performansı eşlik ediyor.

Aynı zamanda Ramazan ayı boyunca Swissôtel’de Salı ve Çarşamba günleri Osmanlı Macunu, Perşembe Hat & Kaligrafi Sanatı, Cuma Karikatür ve Cumartesi Ebru Sanatı programından oluşan bir Ramazan Etkinlik Takvimi bulunuyor.