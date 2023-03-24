Dönerci Serkan Usta, Kozyatağı'nda açıldı!

Alışılagelmiş döner algını yıkan ve Etiler'deki şubesiyle döner dünyasına bambaşka bir soluk getiren Dönerci Serkan Usta, ikinci şubesiyle karşımızda. Etiler şubesindeki göz kamaştıran şıklığı yeni şubesine de taşıyan mekanın ikinci şubesi "Express" konseptinde ilerliyor.

Geçtiğimiz gün kapılarını lezzet tutkunlarına açan Dönerci Serkan Usta, Kozyatağı'nın en yeni gözdesi City's İstanbul Avm - Mahalla katını tercih etti. Avrupa Yakası'ndan sonra Anadolu Yakası'na da bu muhteşem lezzetleri getiren mekan; birbirinden lezzetli seçeekleri ile dikkat çekiyor.

Dönerci Serkan Usta yaklaşık 20 yıldır döner sektörünün önde gelen firmalarının hemen hemen hepsinde üretimden tüketiciye kadar olan tüm aşamalarda yer almış ve emek vermiş olan Serkan Mutlu’nun önderliğinde açılan bir mekan. Dekorundan menüsüne kadar bambaşka bir yenilikçi dönerci konsepti oluşturulmuş.

Kullandığı malzemeler doğal, eti Türkiye’nin en iyi ve en güvenilir markasından tedarik ediyor. Ayrıca, gerçek etten yapılan döneri odun ateşinde yavaş yavaş pişerek lezzetine doyum olmaz şekilde misafirlere servis edilmekte. İyi etten iyi pişmiş olan Dönerin yanında Anne patatesi, yayık ayran, salatası, turşusu ile birlikte sunuluyor.