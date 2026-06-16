Noma Yeniden Açılıyor: Gastronomi Dünyasının Gözü Ağustos Ayında

Gastronomi dünyasında son yılların en çok konuşulan restoranlarından biri olan Noma, yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez değişen yalnızca menü değil. Uzun süredir hem mutfak anlayışı hem de çalışma kültürüyle gündemde olan restoran, yeni yönetim modeli ve farklı yaklaşımıyla gastronomi dünyasının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ağustos ayında başlayacak bu yeni dönem, birçok kişi tarafından şimdiden Noma 3.0 olarak tanımlanıyor.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag’da bulunan Noma, yıllardır yalnızca bir restoran olarak değil, modern gastronomiye yön veren bir fikir merkezi olarak görülüyor. Özellikle yerel ürün kullanımı, mevsimsellik anlayışı, yabani bitkiler ve fermantasyon teknikleri üzerine yaptığı çalışmalarla sektörün dönüşümünde önemli rol oynadı.

René Redzepi Bir Adım Geri Çekiliyor

Yeni dönemin en dikkat çekici gelişmesi ise kurucu şef René Redzepi ile ilgili. Son dönemde çalışanlara yönelik kötü muamele ve toksik mutfak kültürü iddialarıyla gündeme gelen restoran, kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi. Redzepi, mart ayında yaptığı açıklamada günlük operasyonlardan çekileceğini duyurdu. Ünlü şef, geçmişteki bazı davranışlarının ekip üzerinde olumsuz etkiler yaratmış olabileceğini kabul ederek sorumluluk aldı.

Bununla birlikte Redzepi tamamen ayrılmıyor. Restoranın sahibi ve yaratıcı direktörü olarak görevini sürdürecek. Ancak mutfağın günlük işleyişinde artık aktif rol üstlenmeyecek. Böylece Noma, yalnızca gastronomik yaklaşımını değil, kurum kültürünü de yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Noma 3.0 Dönemi Başlıyor

2026 yılının başında faaliyetlerini durduran restoranın 2027 sonuna kadar misafir kabul etmeyeceği düşünülüyordu. Ancak Los Angeles'ta büyük ilgi gören 16 haftalık rezidansın ardından planlar değişti. Noma, 5 Ağustos 2026 tarihinde yeniden Kopenhag’da hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Gastronomi dünyasında sürpriz etkisi yaratan bu karar, sektörün en çok konuştuğu gelişmeler arasında yer aldı.

Yeni yapılanmada CEO görevini Annika de Las Heras üstleniyor. Araştırma ve geliştirme süreçlerini Mette Brink Søberg yönetirken, mutfağın operasyonel tarafında ise baş şef Pablo Soto öne çıkıyor. Özellikle son yıllarda restoranın önemli projelerinde görev alan Soto, Noma’nın gelecekteki mutfak vizyonunun şekillenmesinde kilit rol oynayacak.

Üç Mevsim Yerine On İki Mevsim

Yeni dönemde dikkat çeken bir diğer değişiklik ise menü yaklaşımında yaşanacak. Noma, yıllardır uyguladığı üç sezonlu sistemi geride bırakıyor. Bunun yerine "12 mevsim" adını verdiği yeni bir modele geçiyor. Böylece yıl boyunca değişen ürünler çok daha detaylı şekilde takip edilecek ve menüler daha sık yenilenecek.

Bu yaklaşım, restoranın doğayla kurduğu ilişkiyi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca misafirler her ziyaretlerinde farklı bir deneyim yaşayabilecek.

Fine Dining Dünyası İçin Yeni Bir Test

Noma’nın dönüşü yalnızca restoranın geleceği açısından değil, fine dining dünyasının geleceği açısından da önem taşıyor. Son yıllarda sektörde sürdürülebilir çalışma koşulları, ücretli staj sistemleri ve mutfak kültürü üzerine yoğun tartışmalar yaşandı. Noma da bu tartışmaların merkezinde yer aldı.

Bu nedenle gözler şimdi ağustos ayında açılacak kapılara çevrilmiş durumda. Gastronomi dünyası yalnızca yeni menüyü değil, Noma’nın kendisini nasıl yeniden tanımlayacağını da merak ediyor. Çünkü bu dönüş, restoranın geleceğini olduğu kadar modern gastronominin geleceğini de etkileyebilir.