Bay Nihat Şefi Savaş İrlan Midilli’de Sofra Kuruyor!

Ege’nin iki yakasını aynı sofrada buluşturan İki Yaka Bir Masa, bu kez Midilli’de gastronomi tutkunlarını özel bir deneyime davet ediyor. Yunan Gibi Gez organizasyonu ve Özgün Zeytincilik sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlik, üç gün boyunca lezzet, kültür ve dostluğu aynı masada bir araya getirecek.

Bu özel buluşmanın merkezinde ise Türkiye’nin sevilen gastronomi adreslerinden Bay Nihat’ın şefi Savaş İrlan yer alıyor. Ege mutfağına hâkim yaklaşımı ve yorumlarıyla dikkat çeken İrlan, Türk ve Yunan mutfaklarının ortak hikâyesini Midilli’de yeniden yorumlayacak.

Savaş İrlan’dan Ege’nin İki Yakasını Buluşturan Menü

Etkinliğin en merak edilen bölümlerinden biri, Bay Nihat Şefi Savaş İrlan tarafından hazırlanan özel gastronomi deneyimi olacak. Yüzyıllardır aynı coğrafyayı paylaşan Türk ve Yunan mutfakları, bu kez aynı sofrada bir araya gelecek.

Ortak tarifler, benzer pişirme teknikleri ve nesilden nesile aktarılan lezzet kültürü, şefin yorumuyla yeniden hayat bulacak. Böylece katılımcılar yalnızca yemeklerin tadına bakmayacak, aynı zamanda Ege mutfağının ortak hafızasına da tanıklık edecek.

Gastronomi yazarı Güldenay Sonumut da anlatımlarıyla etkinliğe eşlik edecek. Program boyunca komşu mutfakların ortak hikayeleri, kültürel bağları ve unutulmaya yüz tutmuş tarifleri konuşulacak.

Tarihi Loriet Hotel’de Özel Bir Akşam

Programın ilk günü, Midilli’nin simge yapılarından biri olan Loriet Hotel’de gerçekleşecek özel bir akşam yemeğiyle başlayacak. Tarihi atmosferde kurulacak sofrada, Savaş İrlan’ın bu buluşma için hazırladığı özel lezzetler servis edilecek.

Midilli’nin eşsiz dokusu, Ege mutfağının karakteristik tatları ve şef dokunuşları bu akşamı daha da özel hale getirecek.

Çömlekköy’de Yerel Lezzetlerin İzinde

Etkinliğin ikinci gününde rota, Midilli’nin en özgün noktalarından biri olan Çömlekköy olacak. Katılımcılar burada yerel üreticilerle buluşacak, geleneksel üretim yöntemlerini yakından inceleyecek ve bölgenin gastronomi kültürünü keşfedecek.

Yerel ürünler, aile tarifleri ve nesilden nesile aktarılan lezzetler eşliğinde gerçekleşecek bu deneyim, Midilli’nin mutfak kültürünü daha yakından tanıma fırsatı sunacak. Ayrıca katılımcılar hazırlık süreçlerine dahil olacak ve birlikte hazırlanan lezzetleri birlikte tadacak.

Gastronominin Birleştirdiği Özel Bir Buluşma

İki Yaka Bir Masa, yalnızca bir gastronomi etkinliği sunmuyor. Aynı zamanda kültürleri, hikâyeleri ve dostlukları aynı sofrada buluşturuyor. Midilli’de gerçekleşecek bu özel organizasyon, Ege’nin iki yakası arasındaki güçlü bağı yeniden hatırlatıyor.

Özellikle Bay Nihat Şefi Savaş İrlan liderliğinde gerçekleşecek gastronomi deneyimi, etkinliğin en dikkat çekici başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Lezzetin sınır tanımadığı bu yolculuk, katılımcılarına unutulmaz anılar ve yeni keşifler vadediyor.