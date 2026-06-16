16 Roof’ta Pazar Günlerinin Yeni Adı: Sunset Sunday

İstanbul’da yaz akşamları denildiğinde akla ilk gelen adreslerden biri olan 16 Roof, yeni konsepti Sunset Sunday ile pazar günlerine bambaşka bir enerji katıyor. Geride bıraktığımız pazar günü başlayan etkinlik serisi, Boğaz manzarası eşliğinde müzik ve gün batımını bir araya getirerek şehrin sosyal hayatına yeni bir ritim kazandırıyor.

Her pazar 17.00 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleşen Sunset Sunday, gün batımının en etkileyici anlarını başarılı DJ performanslarıyla buluşturuyor. Böylece hafta sonunu keyifli bir atmosferde tamamlamak isteyenler için güçlü bir alternatif sunuyor.

Boğaz Manzarasında Gün Batımına Müzik Eşlik Ediyor

İstanbul’un en etkileyici seyir noktalarından biri olarak öne çıkan 16 Roof, panoramik Boğaz manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında açık hava atmosferiyle dikkat çeken mekan, şimdi pazar günlerine özel müzik programıyla deneyimini bir adım ileri taşıyor.

Konsept kapsamında her hafta başarılı bir DJ performans sergilerken, kabinde ona farklı bir konuk DJ eşlik ediyor. Böylece her pazar farklı bir müzikal atmosfer oluşuyor ve etkinlik serisi dinamik yapısını koruyor.

21 Haziran’da Gwen De Lien kabine geçerken, 28 Haziran’da ise Mathilda ve sürpriz konuk DJ performansları Sunset Sunday sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Gün batımından akşam saatlerine uzanan program, şehrin enerjisini Boğaz’ın büyüleyici manzarasıyla bir araya getiriyor.

16 Roof’ta Lezzet, Manzara ve Eğlence Bir Arada

Swissôtel The Bosphorus İstanbul içerisinde yer alan 16 Roof, yalnızca manzarasıyla değil, gastronomi deneyimiyle de dikkat çekiyor. Mekan, Akdeniz ve Asya mutfaklarından ilham alan özel menüsüyle farklı damak zevklerine hitap ediyor.

Menüde yer alan Patlıcanlı Ring Ravioli, Parmesan Kremalı Bonfile Küpleri, Gorgonzola Peynirli Ilık Yedikule Salatası ve mekanın imza suşileri öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor. Bununla birlikte özel kokteyller, seçkin şaraplar ve premium içecek alternatifleri deneyimi tamamlıyor.

DJ performansları, gün batımı manzarası ve şehrin en özel lokasyonlarından biriyle birleşen Sunset Sunday, yaz boyunca İstanbul sosyal hayatının en dikkat çeken buluşmalarından biri olmaya aday görünüyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0549 326 11 12