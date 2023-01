Şehirde hafta sonu neler oluyor?

Hazırlayan: Sedef Ertekin

Tüm haftanın yorgunluğunu atmak ve eğlence dolu bir hafta sonuna hazırlanmak için, önce güzel bir kahvaltı şart! Dilerseniz sevdiklerinizle upuzun bir kahvaltı sofrasında buluşabilir, dilerseniz son dönemin trendlerinden alan bowl kahvaltılarını tercih edebilirsiniz. Son dönemin kahvaltı trendleri arasında ekmek üstü lezzetlerin de olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Kahvaltıda nerede buluşalım?

Monochrome Brasserie

Fotoğraf sanatı ve lezzeti aynı tabakta sunan Monochrome, şehrin favorileri arasında. Hafta sonu, misafirlerine sunduğu leziz kahvaltılarıyla da göz dolduruyor. Şehrin yaşayan mekanı, her detayıyla dikkat çekici. Adını fotoğraf sanatının daha çok siyah beyazıyla bilinen "tek ton" karelerinden alan Monochrome, klasik brasserie anlayışına kendine has ve çağdaş bir yorum getiriyor.

Bomontiada 0212 296 20 42

Galataport 0212 877 09 49

Salomanje

Nişantaşı'nı kalbinde, Atiye Sokak'ta yer alan Salomanje; şık dokusuyla büyülerken, samimi ortamıyla da evinizdeki konforu sunanlardan. Gün boyu lezzet dolu bir deneyim sunan mekanın kahvaltıları da oldukça keyifli. Sokağın nabzını tutmak için ideal. Akşam saatlerine oranla kahvaltı saatlerinde mekan biraz daha sakin olabiliyor ama hafta sonu bu, belli olmaz. Siz yine de rezervasyonunuzu yaptırın, işinizi şansa bırakmayın.

0212 327 35 77

Çalışma saatleri: 11:30 - 01:30

Kısa kısa kahvaltı önerileri

Şehrin kahvaltı klasiği haline gelen Namlı Gurme'yi de kesinlikle denemelisiniz. Özellikle Karaköy'deki yeni yerleri oldukça keyifli. Aynı zamanda mekanın şarküteri kısmına da göz atmayı sakın unutmayın.

Hafta sonu keyfini İstanbul'u yaşamaya ayıranlardansanız Arwin Cihangir tam size göre! Cihangir'in sofistike ruhunu keşfetmek ve İstanbul'u doya doya yaşamak için harika bir mekan.

Sanat & Müzik & Eğlence

The Populist

Bomontiada'nın kendine has mekanı The Populist, alışılmışın dışında bir deneyim vadediyor. Kelime anlamı “ustalıkla işlenmiş” olan ve craft tatlar sunan The Populist, endüstriyel lezzetlerden sıkılanlar için şehrin kalbinde keyifli bir alternatif olarak dikkat çekiyor. The Populist bu hafta sonu da çok keyifli, işte detaylar...

Galataport İstanbul 0212 401 04 56

Yapı Kredi bomontiada 0212 296 20 34

Alta Nişantaşı

Keyif, lezzet ve eğlence dolu bir mekan olan Alta Nişantaşı, misafirlerine unutulmaz anlar sunanlardan. Özellikle kokteyllerini kesinlikle denemelisiniz. Gecceyi mekan değiştirmeden sonlandırmayı sevenlerdenseniz; akşam yemeğini canlı müziği eğlencesine bağlayabilirsiniz. Her Cuma 21:00 itibariyle Ertan Öztaş ile eski 45'likler eşliğinde keyif dolu anlar yaşanıyor. Cumartesi gecceleri ise yine 21:00 itibariyle Atilla Değirmencioğlu ile çok özel anlar yaşayabilirsiniz.

0212 234 00 84

Gabbro

Swissotel the Bosphorus'un dikkat çekenlerinden Gabbro'da sıra! Gabbro Boğaz’ın kalbinde, Dünya Mutfağı'ndan sunduğu özel lezzetlerle yeme içme deneyimine kusursuz bir soluk getirenlerden. Şeflerin ilham verici dokunuşlarıyla hazırlanan menü, damak tadınızı harekete geçiren cinsten. Muhteşem ambiyansı ile Gabbro, kentin modern ruhunu eşsiz bir menüyle birleştiriyor. Boğaz'ın muhteşem manzarası, ayrıcalıklı bir kaliteyle Gabrro'da sizi bekliyor. Mekan, sadece damak zevkinizi değil aynı zamanda kulaklarınızı da etkileyecek. 20 Ocak Cuma geccesi Ozan Ünlü, 21 Ocak Cumartesi geccesi ise Gabbro sahnesinde Sibel Tüzün olacak. Bu ayrıcalıklı eğlenceyi kaçırmamak için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın.

0543 326 81 11

Günay Restaurant

Gazino kültürünün son mirasçısı, İstanbul eğlence dünyasının kalbinin attığı kült mekan Günay Restaurant bu hafta sonu da unutulmaz anlara imza atmaya hazırlanıyor. 20 Ocak Cuma geccesi İbrahim Tatlıses; 21 Ocak Cumartesi geccesi Mahsun Kırmızıgül sahnede olacak.

0532 443 33 33

Vogue Restaurant & Bar

Modern, zarif ve şık bir ambiyansın büyüleyici şehir manzarasıyla bir araya geldiği Vogue Restaurant, İstanbul’un vazgeçilmeyen klasiklerinden. Şık dekorasyon detayları ve her lokmasında aşkı yaşatan özel lezzetleriyle her anı özelleştiren mekan, Cumartesi geccesi keyif dolu bir DJ performans ile karşımıza çıkıyor. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın!

0212 227 44 04

Şehrin ritmini yakala!

Eşsiz bir deneyim yaşamak istersen 29 seni bekliyor. Muhteşem lezzetlerin ardından unutulmaz bir eğlence biriktirmek ve İstanbul'un tam anlamıyla tadını çıkarmak için harika bir seçenek.

Şehrin lezzet ve trend klasiği haline gelen Sunset Grill & Bar, hafta sonu için harika bir seçim olabilir. Şeflerin imza yemekleri, tadabileceğiniz en lezzetli sushi seçenekleri, keyif ve şıklık dolu ambiyansı ile her anı çok özel! Akşamın ilerleyen saatlerinde müziğin ve eğlencenin ritminin arttığı After Sunset ise özellikle Cumartesi gecceniz için harika bir seçenek.

Eğlence denilince herkes susar ve tabii ki Sortie konuşur! Ayrıcalıklı konumu ve her daim kaliteli konseptiyle misafirlerine eğlence dolu anlar yaşatan mekan, muhteşem konum ve manzarasıyla da dikkat çekiyor. Özel kokteyllerinden kesinlikle denemelisiniz.

Yeni nesil eğlencenin trendlerini belirleyen ve renkli konseptiyle eğlenceyi doruklara çıkaran Limoncello, hafta içi olduğu gibi hafta sonuna da unutulmaz anlar katmaya hazır olan mekanlardan.

Ve tabii ki her dokunuşuyla çok özel bir seçenek: Lucca! Sokağın ve trendlerin ritmi burada belirleniyor. Fark yaratan kokteylleri, sofistike dokunuşları ve kaliteli müzikleriyle her anı çok renkli.