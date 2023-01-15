Lucca, dünyadan farklı şefleri ağırlamaya devam ediyor

Bebek'te açıldığı günden beri gastronomi dünyasına yön veren trendleri belirleyen Lucca'dan lezzet dolu bir hamle daha geldi. Bir süredir dünyanın farklı bölgelerinden başarılı şefleri mutfağına konuk eden ve konuklarına özel lezzet deneyimleri yaşatan Lucca; yine sofisftike bir deneyimle karşımıza çıktı.

Bali'nin başarılı Executive Şefi Wayan Suniardana Putra'yı konuk eden Lucca, 2 gün boyunca konuklarına farklı bir gastronomik deneyim yaşattı. Wayan, Ubud'dan getirdiği yöresel lezzetlerle bölgenin yerel tatlarını harmanladı ve Lucca konuklarına harika bir menü hazırladı. 2 gün süren bu gastronomik deneyimde konuklar, yaratıcı yöresel lezzetleri tanıma fırsatı buldu.