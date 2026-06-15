Monreve Alaçatı’da 90’lar Geccesi İçin Geri Sayım Başladı!

Yaz sezonunun en eğlenceli etkinliklerinden biri için geri sayım başladı. Alaçatı’nın dikkat çeken adreslerinden Monreve Alaçatı, 27 Haziran Cumartesi akşamı müzikseverleri 90’ların unutulmaz hitleriyle buluşturuyor. Nostaljiyi yüksek enerjiyle bir araya getiren özel gecce, dönemin sevilen şarkıları eşliğinde konuklarına keyifli bir yaz akşamı yaşatmayı hedefliyor.

Müzik tutkunları, 90’ların hafızalara kazınan parçalarıyla geçmişe kısa bir yolculuk yaparken aynı zamanda Alaçatı’nın eşsiz atmosferinde eğlencenin ritmini yakalayacak. Etkinlik boyunca farklı konseptlerde hazırlanan müzik seçkileri gecceye dinamizm katacak.

Monreve Alaçatı’da Müzik Dolu Program

Etkinlik programı saat 21.00’de başlayacak. Gece, “90s Intro” bölümüyle nostaljik atmosferi hissettirecek ilk şarkılarla açılacak. Saat 22.00’de ise “90s Hit” bölümüyle dönemin en sevilen parçaları çalınacak ve eğlence temposu yükselmeye başlayacak.

Programın son bölümünde saat 23.00 itibarıyla “Disco Edit” performansı gerçekleşecek. Böylece gecce boyunca hem nostaljik hem de dans odaklı bir müzik deneyimi sunulacak.

Bilet Fiyatına İçecek Dahil

Etkinlik için belirlenen bilet fiyatı 1000 TL olarak açıklandı. Ayrıca organizasyon kapsamında bilet satın alan misafirlere bir ücretsiz içecek ikram edilecek. Monreve Alaçatı’da konaklayan otel misafirleri ise etkinliğe ücretsiz olarak katılabilecek.

Yaz akşamlarının enerjisini müzikle buluşturan etkinlik, özellikle 90’lar müziğini sevenler için Alaçatı’nın kaçırılmayacak buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Organizasyon hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak isteyenler Monreve Alaçatı ile doğrudan iletişime geçebiliyor.

Rez - 444 9 777